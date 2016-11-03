Экс-офицер РФС по чистоте футбола: Без полиции и «прослушки» не получится…
«Терек» обратился в РФС с просьбой расследовать обстоятельства матча с «Уралом». Но в РФС сейчас нет офицера по чистоте футбола, который и должен курировать такие вопросы. Раньше эту должность занимал Юрий Жмурко, который дал интервью корреспонденту «Советскому спорту».
- Что вы думаете о том, что происходит вокруг матча «Урала» и «Терека»?
- Мне не совсем понятно, почему такая слабая реакция у футбольных властей. Нет серьезного отношения. Хотя мы близимся к 2018 году, в свое время первыми отреагировали на указания международных футбольных структур, что будем заниматься подобными проблемами... Матч в Екатеринбурге вызвал широкий резонанс. Поэтому надо соответствующим образом реагировать. Но либо руководству РФС не хватает политической воли, либо еще чего-то. Мне сложно говорить.
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- Вы же занимали должность офицера РФС по чистоте футбола, когда было
много разговоров вокруг матча «Урала» и «Терека», сыгравших в итоге 3:3.
- Да, и я присутствовал на том матче.
- По итогам составляли отчет? Как строилась работа?
- Накануне мы провели совещание с коллегами из РФПЛ. На матч был направлен и специальный комиссар. Перед матчем встречались с представителями двух команд, проводили профилактические беседы и с функционерами, и с капитанами. Говорили, что матч вызывает подозрения с точки зрения спортивной борьбы. Просили понимания ситуации, поскольку за всем наблюдают соответствующие футбольные структуры. Этим все ограничилось. Тогда удалось снять напряжение, и, на мой взгляд, не было подозрений, что что-то может свидетельствовать о нежелании команд активно бороться. Не говоря уж о договорном характере игры.
- Вы видели последний матч «Урала» с «Тереком»?
- Да. Мое впечатление, особенно от первых двух голов «Терека», наводят на определенные размышления. Действия отдельных игроков могут породить сомнения, что у них было желание противоборствовать.
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- Что сейчас надо делать? Какие шаги предпринимать?
- Возвращаться к системной и планомерной работе по противодействию договорным матчам. На мой взгляд, эта тема никуда не ушла. В последнее время она будоражит футбольное сообщество и болельщиков. Нужно назначать сотрудников, которые во взаимодействии со всеми субъектами футбола и госструктурами, правоохранительными органами, выполняли бы свои действия.
- Без полиции и прослушки не добиться результатов и не раскрыть
«договорняк».
- Согласен. Должна быть тесная взаимосвязь. РФС – общественная структура. Поэтому и нужно это взаимодействие, а не имитация противодействия. Если не будем внимательно относится к этой проблеме, погрязнем в скандалах и внутренних междоусобицах, разборках. Друг на друга станем перекладывать ответственность, а серьезной работы не будет…
- Почему, когда работали в РФС, вам не удались реальные шаги, чтобы
противостоять договорным матчам?
- Пытался это сделать, поскольку возглавлял это направление в РФС, представлял федерацию в европейской сети офицеров по чистоте футбола. Но не было серьезного отношения к проблемам, которые есть в российском футболе. Хотя даже маленькие европейские федерации значительно продвинулись в этой сфере и доказали, что с проблемой можно бороться, взаимодействуя с правоохранительными органами. Не буду подробно говорить о примерах. Они известны.
Надеялся, мы в этом вопросе найдем взаимопонимание с Виталием Мутко. Но он проигнорировал встречу со мной. У него, наверное, свое видение…
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Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция