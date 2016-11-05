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Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Сергей Брызгалов
Сергей БрызгаловИсточник: ФК «Терек»

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов – об уходе из «Спартака», лидерстве красно-белых в РФПЛ и общении Дмитрия Аленичева с футболистами.

«Несмотря на болезнь, Рахимов постоянно был на связи с командой»

– Как у вас появился вариант с переходом в «Терек»?
– Закончился контракт со «Спартаком», у меня было несколько предложений – я выбрал «Терек». Это хорошая команда, в таблице она всегда идет рядом или в зоне еврокубков, в Грозном есть отличный стадион. Сыграл и тот факт, что из клуба игроки вызываются в сборную России.

– А предложения из Европы были?
– Нет, мной интересовались только клубы чемпионата России.

– «Терек» уверенно идет на четвертом месте, по очкам вровень с ЦСКА. Перед сезоном могли представить, что после 12 туров будете наравне с чемпионом России?
– Четвертое место – заслуга всей команды. У «Терека» задача – попасть в еврокубки, мы не спеша идем к этой цели. Пока получается, хотелось бы и дальше так продолжать. У ЦСКА сейчас идет неудачная серия, но мы ни на кого не смотрим.

– Начало чемпионата Рашид Рахимов пропустил из-за проблем со здоровьем. Эта ситуация сплотила команду?
– Да. Мы работали с Игорем Ледяховым и также полностью отдавались на тренировках.

– Даже во время болезни Рахимов пытался руководить командой?
– Конечно, Рашид Маматкулович постоянно был на связи, давал указания через Ледяхова, переживал за команду.

– В больнице его не навещали?
– Нет, он же лечился в Европе, а мы постоянно были в Грозном. В интервью всегда желали ему здоровья, чтобы он скорее возвращался.

«В команде по поводу игры с «Уралом» вообще тишина»

– Сейчас в СМИ активно обсуждают матч с «Уралом». Команда обращает внимание на эти разговоры?
– Нет, у нас по этому поводу вообще тишина.

– Вы припомните в своей карьере матчи, когда соперник совершал столько грубых ошибок?
– Если бы не было ошибок, игры постоянно заканчивались бы со счетом 0:0. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

– Может, такая игра «Урала» связана с тем, что после Кубка России команда не смогла восстановиться?
– «Терек» лучше подготовился к игре, больше хотел победить.

«В «Спартак-2» меня перевели без объяснения причин»

– Вы покинули «Спартак» свободным агентом. Разговоры о новом контракте были?
– Да, велись переговоры, но не срослось, в общем.

– Решение оставить Дмитрия Аленичева на посту главного тренера повлияло на ваш уход?
– Когда он пришел в команду и провел сборы, меня без объяснения причин отправили в «Спартак-2». Я не расстроился, работал. Хочу поблагодарить за доверие Евгения Бушманова, он постоянно меня поддерживал.

Зимой меня привлекли к тренировкам с основой, я провел с ней третий сбор. После и Дмитрий Анатольевич доверил мне шесть игр во втором круге за главную команду, но все равно остался осадок. Главный тренер игроков видит, но сесть и поговорить с футболистом – это не трудно.

– Он не общался с молодыми игроками?
– Молодой футболист или нет – с ним нужно разговаривать, в команде все равны, все приносят результат. Не знаю, как с другими, но со мной лично он не говорил. Я читал интервью Дениса Давыдова – с ним он общался. Когда меня перевели во вторую команду, мне никто ничего не сказал. Лучше объяснить, чем просто промолчать.

– Аленичев много внимания уделял «Спартаку-2», молодежной команде?
– Да, часто бывал на матчах. Если он не мог приехать, был кто-то из тренерского штаба.

– В раздевалку заходил после игр?
– Сколько я провел домашних матчей за «Спартак-2» – такого не было.

– Его уход после позорного вылета из Лиги Европы – правильное решение?
– «Спартак» делал ставку на попадание в групповой этап. Аленичев понимал всю ответственность и вину за поражение от АЕКа. Плюс, наверно, повлиял разговор с Леонидом Федуном, акционерами клуба.

– Владимир Обухов после новости об отставке на своей странице в Инстаграме разместил пост: фото главного героя сериала «Физрук» и подпись «свершилось». Что означает этот поступок?
– Может, держит обиду на Аленичева за то, что тот не давал ему шанса, ни разу не привлек к тренировочному процессу. Хотя на тот момент Володя считался лидером «Спартака-2», был одним из лучших бомбардиров.

– Лидерство красно-белых в премьер-лиге – полностью заслуга Массимо Карерры?
– «Спартак» – это все-таки уже команда Карерры. Читаю интервью футболистов, они говорят, что он привнес эмоции, стало больше тактики и физики – все это дает результат.

– Как считаете, «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне?
– Об этом всегда много разговоров. Если в чемпионате идут хорошо – значит все в команде порядке, в том числе и микроклимат. Сами игроки не особо комментируют возможное чемпионство. Бывало, что «Спартак» шел хорошо, а потом случались провалы.

«Верю, что «Терек» нанесет первое поражение «Зениту» в чемпионате»

– «Зенит» и «Спартак» оторвались от остальных. Их еще можно догнать?
– ЦСКА во втором круге сезона-2013/14 выиграл 10 матчей подряд и стал чемпионом. Отрыв «Зенита» и «Спартака» не означает, что только они будут решать вопрос о чемпионстве. Одна-две ошибки – и уже кто-то к ним приблизится.

– Петербуржцы до сих пор идут в РФПЛ без поражений. Как думаете, они близки к первому проигрышу? Последние три матча – это разгром от «Анжи», тяжелые победы над «Томью» и «Оренбургом».
«Терек» настраивается только на победу в игре с «Зенитом». Чем тяжелее соперник, тем мы играем лучше. Верю, что в 13-м туре «Терек» нанесет «Зениту» первое поражение в чемпионате, у нас есть шанс сократить отставание от них. Луческу прививает «Зениту» атакующий стиль, игроки постоянно нацелены на атаку. У зенитовцев есть проблемы в обороне, мы их разберем, Рашид Маматкулович расскажет о слабых местах, которыми мы воспользуемся.

– Жулиано быстро стал лидером «Зенита». Команда не станет зависимой от его игры, как это было с Халком?
– Халк был сильнейшим футболистом в нашем чемпионате. Петербуржцы от него больше зависели, чем сейчас от Жулиано.

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