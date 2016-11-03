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«Ничушкин и Толя-гол порвали финнов!» Как Россия громила Суоми

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ничушкин и Толя-гол порвали финнов!» Как Россия громила Суоми
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о матче Финляндия – Россия (1:5) в рамках Кубка Карьяла.

О том, что в воротах сборной России будет играть Илья Сорокин, мы знали еще вчера. Интрига оставалась одна – кто станет капитаном?

Еще вчера я написал, что отдал бы букву «С» защитнику московского «Динамо» Андрею Миронову. И угадал – таки решили. Парень с опытом (хотя ему только 22 года), брал серебро на чемпионате мира-2015, проводит уже четвертый сезон в КХЛ. А главное – Миронов правильный, с хорошим характером. И потолкаться с соперником умеет, как было во втором периоде. Главный тренер Олег Знарок всегда ценил этого защитника.

В целом наш состав выглядел так.

В воротах – Илья Сорокин.

Первое звено: Виктор Антипин – Алексей Береглазов, Александр Барабанов – Николай Прохоркин – Никита Гусев.

Второе звено: Богдан Киселевич – Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин – Андрей Светлаков – Анатолий Голышев.

Третье звено: Андрей Миронов – Артём Зуб, Сергей Шумаков – Владимир Ткачев – Степан Санников.

Четвертое звено: Рушан Рафиков – Илья Любушкин, Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Егор Коршков, Константин Окулов.

На хоккей тут пришёл.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

Как я помню, раньше Кубок Карьяла собирал аншлаги по четвергам. Финны после работы шли на матч против сборной России и заполняли 13-тысячную арену. Но теперь собралась только половина стадиона – тысяч семь зрителей. Как мне объяснили местные журналисты, главная причина в том, что самый дешевый билет – 30 евро (2100 рублей). И это на галерку. Чтобы сидеть ниже и лучше, надо платить еще дороже. Вот народ и не пошел. Для Финляндии это дорого – на 30 евро можно купить пачку пива на 12 банок и посмотреть хоккей дома по телевизору.

Зато на арене я увидел немало представителей из НХЛ. Русские и иностранные скауты, среди которых были легендарный вратарь, а теперь ассистент генменеджера «Сент-Луиса» Мартен Бродо, а также Пэт Вербик, Билл Герин, Яркко Рууту (его автобиографическая книга лежит теперь на всех прилавках в Хельсинки).

Встретил кое-кого.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

Зачем сюда приехали представители «Торонто» и «Нью-Джерси», «Чикаго» и «Рейнджерс», да и других клубов? Ведь в составе у финнов только трое игроков младше 1990 года рождения. Ну конечно затем, чтобы посмотреть сборную России, чей средний возраст – 22,4 года!

Например, ставить ли крест на форварде «Далласа» Валерии Ничушкине, который теперь в ЦСКА? Ну что вы, нет! В первом периоде Валера грамотно поборолся за шайбу и отдал передачу под разящий бросок форварду нижнетагильского «Спутника»… простите, екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолию Голышеву. И тот положил шайбу в цель. Кстати, на драфте-2016 в четвертом раунде Голышева выбрал «Айлендерс». Уверен, этот гол тут же попал на карандаш нью-йоркских скаутов.

А еще мне подсказали, что шайба Анатолия Голышева стала первой за главную сборную страны среди игроков 1995 года рождения. Ну да, на Олимпиаде в Сочи забивал Валерий Ничушкин. Но его гол не считается. Пацаны в сборной из-за его габаритов с детства угорали, считая что Валера – 1989 года рождения. Очень большой и взрослый.

В целом молодая сборная России играла задорно, энергично, строго в обороне. В перерыве финские журналисты переживали: «Мы на Кубке мира уже проиграли сборной молодых звезд Северной Америки. Неужели снова вчерашним юниорам влетим?»

А тут еще сразу на старте второго периода стучать клюшкой по льду начал Микко Коскинен. Финн потребовал замену, и вместо него вышел Харри Сятери из подольского «Витязя». Как сказали, у Коскинена что-то случилось с амуницией. Вратарь СКА в раздевалку не ушел, остался на скамейке. Но не очень похоже. Как в случае голкиперов говорят, «легкая травма паха».

На 32-й минуте финны сравняли счет, когда Салминен отдал резкую передачу на дальнюю штангу, и ее замкнул Аалтонен. В целом финны на гол наиграли, потому что действовали неплохо.

И надо же, точно такой же гол забила сборная России! Ничушкин, похожий на скоростной танк, ворвался в финскую зону. Соперники от него отлетали, как каучуковые мячики. Атаку продолжает Богдан Киселевич – наш самый возрастной молодой парень (вот такой оборот), которому 26 лет. Пас на дальнюю штангу, и шайбу в ворота вгоняет Андрей Светлаков из ЦСКА. Форвард с номером 87.

Наш русский Сидни Кросби. Уж простите за штамп.

Ну и снова скажу, что Валерий Ничушкин провел этот матч прекрасно. «Оживает парень, прибавляет с каждым матчем», - как сказал о нем Знарок в Новогорске.

Позже Ничушкин принял на себя шайбу, протащил ее по левому флангу и не жадничая, сделал передачу на Голышева. Так Толя-Гол сделал дубль.

Вообще сборная России в этом матче оставила очень приятное впечатление. Теперь понятно, почему собирали именно такую молодую команду. А второе звено, которое забило три гола – просто огонь!

Четвертую шайбу в пустые ворота забросил Никита Гусев. А когда финны вернули голкипера, то пятый гол в ворота деморализованного соперника забил Владимир Ткачев.

Да это просто праздник какой-то!

Матч

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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