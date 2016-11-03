Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано
В Лиге Европы «Зенит»
продолжает идти по прошлогоднему лигочемпионскому графику: теперь петербуржцы
точно в плей-офф с первого места.
Оранжевый мяч, мечты о новой теплой арене
Полтора часа до начала матча, на привычном зеленом газоне «Петровского»
вдруг появляется оранжевый цвет. Сотрудник стадиона аккуратно, методично
расчерчивает яркой краской штрафные, вратарские, потом лицевые и боковые линии.
Все верно, белые линии было бы просто не видно – потерялись бы
в снегу. Начало ноября в Петербурге – это настоящая зима, со стабильным минусом
и снегом. К вечеру белая пыль не прекращается, потому в деле оранжевая разметка
и оранжевый мяч.
Круто, что газон в Петербурге все выдерживает – это не
новость, конечно, но лишний раз убедиться приятно. Тут гораздо удобнее
комбинировать, чем, например, неделю назад в теплой Махачкале на неровной
грязи. Снег лежит, падает во время игры еще, но полю хоть бы что. Забавно
видеть по снежным следам самый активный участок поля: в углу у штрафной «Зенита»
после нескольких подкатов Кришито много расчищенных полосок. А в центре, где
лежали баннеры Лиги Европы и спонсоров, весь матч четыре геометрически ровных
фигуры.
По пути к своим припорошенным снегом местам болельщики мечтают
о новом петербургском стадионе. Там хоть и обдуваемый с трех сторон холм у берега
Финского залива, спасла бы крыша. А еще на Крестовском острове будет система
общего подогрева – чтобы поддерживать температуру внутри в районе 8-10 градусов
тепла.
Утром на будущем домашнем стадионе «Зенита» с проверкой был
Виталий Мутко. И он выдал новую порцию обнадеживающих фраз о том, что все на
новой арене будет сделано в срок. Кстати, чисто теоретически и этот сезон Лиги
Европы может вписаться в стадион на Крестовском: если «Зенит» дойдет до
полуфинала. Матчи этой стадии – первая половина мая, а по действующему озвученному
плану уже в 20 числах апреля зенитовцам игру премьер-лиги с «Уралом» проводить
там, где летом разыграют Кубок Конфедераций.
Огонь Кержакова и Жулиано, из третьей лиги к чемпионшипу
Игра «Зенита» после яркой победы над «Спартаком» – а прошел
уже целый месяц – окоченела, как и болельщики на третьей минуте матча с «Дандолком»,
если они без незаконного алкогольного подогрева. На фанатском вираже ради
согрева и веселья играют в снежки. Сначала между собой, а в перерыве даже вялое
соревнование в меткости с соседним обычным сектором получается.
Ждать огня остается только от своей команды, для «Зенита»
сейчас важнее всего очки без потерь забрать у «Дандолка» и «Терека», чтобы
спокойно уйти на паузу для сборных с лучшими баллами в обоих оставшихся
турнирах.
Главный, кто вдохновляет терпеть холод – Александр Кержаков.
Он впервые с жаркого выезда в Израиль на поле с первых минут, а с
братом-вратарем за одну команду в стартовом составе вообще первый раз в жизни.
И, кстати, именно Кержаков-форвард делает для Жулиано гол в
первом тайме: проход его, удар бразильский.
А в начале второго к чудо-компании из привозящих центральных
защитников подключается Маурисио: он зачем-то вслепую затылком скидывает назад
– но выходит, что не своим, а ирландцу Дэрилу Хоргану. Этот реактивный парень
еще перед голом «Зениту» заслужил слухи об интересе из третьей английской лиги.
А теперь, может, и в чемпионшипе заинтересуются.
Однако нам важнее проблемы «Зенита»: вроде бы Маурисио создает
глубину состава в центре поля, но когда нужно выходить и закрывать позицию травмированного
и дисквалифицированного за перебор на еврокубок Хави Гарсию, он не очень удачно
играет с «Томью» и результативно ошибается против «Дандолка».
Новая проблема – забить второй мяч, у «Зенита» такое уже три
матча подряд не получается. Хотя теперь моменты есть, только ударов мимо створа
из опасных ситуаций слишком много. А Жулиано, которого за предыдущий отрезок
немало и чаще справедливо критиковали, промахнуться с пары метров за десять
минут до конца просто не мог.
Зенитовцы идут по прошлогоднему графику: тогда была серия
прагматичных побед в Лиге чемпионов от Виллаш-Боаша, теперь – разноплановые,
чаще трудные выигрыши Луческу. Румын теперь точно выводит свою команду в плей-офф
с первого места.
Параллель еще и в том, что «Зенит» – снова главный поставщик очков в таблицу коэффициентов. Со скромными успехами ЦСКА и «Ростова» и непростой группой «Краснодара» надежда в этом плане в основном именно на петербуржцев.
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция