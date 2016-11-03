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Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано
Источник: ФК «Зенит»

В Лиге Европы «Зенит» продолжает идти по прошлогоднему лигочемпионскому графику: теперь петербуржцы точно в плей-офф с первого места.

Оранжевый мяч, мечты о новой теплой арене

Полтора часа до начала матча, на привычном зеленом газоне «Петровского» вдруг появляется оранжевый цвет. Сотрудник стадиона аккуратно, методично расчерчивает яркой краской штрафные, вратарские, потом лицевые и боковые линии.

Все верно, белые линии было бы просто не видно – потерялись бы в снегу. Начало ноября в Петербурге – это настоящая зима, со стабильным минусом и снегом. К вечеру белая пыль не прекращается, потому в деле оранжевая разметка и оранжевый мяч.

Круто, что газон в Петербурге все выдерживает – это не новость, конечно, но лишний раз убедиться приятно. Тут гораздо удобнее комбинировать, чем, например, неделю назад в теплой Махачкале на неровной грязи. Снег лежит, падает во время игры еще, но полю хоть бы что. Забавно видеть по снежным следам самый активный участок поля: в углу у штрафной «Зенита» после нескольких подкатов Кришито много расчищенных полосок. А в центре, где лежали баннеры Лиги Европы и спонсоров, весь матч четыре геометрически ровных фигуры.

По пути к своим припорошенным снегом местам болельщики мечтают о новом петербургском стадионе. Там хоть и обдуваемый с трех сторон холм у берега Финского залива, спасла бы крыша. А еще на Крестовском острове будет система общего подогрева – чтобы поддерживать температуру внутри в районе 8-10 градусов тепла.

Утром на будущем домашнем стадионе «Зенита» с проверкой был Виталий Мутко. И он выдал новую порцию обнадеживающих фраз о том, что все на новой арене будет сделано в срок. Кстати, чисто теоретически и этот сезон Лиги Европы может вписаться в стадион на Крестовском: если «Зенит» дойдет до полуфинала. Матчи этой стадии – первая половина мая, а по действующему озвученному плану уже в 20 числах апреля зенитовцам игру премьер-лиги с «Уралом» проводить там, где летом разыграют Кубок Конфедераций.

Огонь Кержакова и Жулиано, из третьей лиги к чемпионшипу

Игра «Зенита» после яркой победы над «Спартаком» – а прошел уже целый месяц – окоченела, как и болельщики на третьей минуте матча с «Дандолком», если они без незаконного алкогольного подогрева. На фанатском вираже ради согрева и веселья играют в снежки. Сначала между собой, а в перерыве даже вялое соревнование в меткости с соседним обычным сектором получается.

Ждать огня остается только от своей команды, для «Зенита» сейчас важнее всего очки без потерь забрать у «Дандолка» и «Терека», чтобы спокойно уйти на паузу для сборных с лучшими баллами в обоих оставшихся турнирах.

Главный, кто вдохновляет терпеть холод – Александр Кержаков. Он впервые с жаркого выезда в Израиль на поле с первых минут, а с братом-вратарем за одну команду в стартовом составе вообще первый раз в жизни.

И, кстати, именно Кержаков-форвард делает для Жулиано гол в первом тайме: проход его, удар бразильский.

А в начале второго к чудо-компании из привозящих центральных защитников подключается Маурисио: он зачем-то вслепую затылком скидывает назад – но выходит, что не своим, а ирландцу Дэрилу Хоргану. Этот реактивный парень еще перед голом «Зениту» заслужил слухи об интересе из третьей английской лиги. А теперь, может, и в чемпионшипе заинтересуются.

Однако нам важнее проблемы «Зенита»: вроде бы Маурисио создает глубину состава в центре поля, но когда нужно выходить и закрывать позицию травмированного и дисквалифицированного за перебор на еврокубок Хави Гарсию, он не очень удачно играет с «Томью» и результативно ошибается против «Дандолка».

Новая проблема – забить второй мяч, у «Зенита» такое уже три матча подряд не получается. Хотя теперь моменты есть, только ударов мимо створа из опасных ситуаций слишком много. А Жулиано, которого за предыдущий отрезок немало и чаще справедливо критиковали, промахнуться с пары метров за десять минут до конца просто не мог.

Зенитовцы идут по прошлогоднему графику: тогда была серия прагматичных побед в Лиге чемпионов от Виллаш-Боаша, теперь – разноплановые, чаще трудные выигрыши Луческу. Румын теперь точно выводит свою команду в плей-офф с первого места.

Параллель еще и в том, что «Зенит» – снова главный поставщик очков в таблицу коэффициентов. Со скромными успехами ЦСКА и «Ростова» и непростой группой «Краснодара» надежда в этом плане в основном именно на петербуржцев.

Матч

Зенит - Дандолк - 2:1 (1:0)

Голы

Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин

Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)

Предупреждения:

Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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