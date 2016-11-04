«Слабость «Зенита» – отсутствие второго Витселя». Тренеры – об игре Лиги Европы

«Советский спорт в Санкт-Петербурге» побывал на продолжительной пресс-конференции после матча «Зенит» – «Дандолк», где Мирчу Луческу долго переводили, а Стивена Кенни долго не отпускали.

«Каждая победа «Зенита» – победа России в рейтинге УЕФА»

Накануне Мирча Луческу говорил на английском, но иногда забывал отдельные слова, заменяя их смесью русского, румынского и португальского. На послематчевую пресс-конференцию он пришел с привычным Александром Спиридоном, который транслировал речь тренера на русский, а уже затем следовал английский перевод. Из-за этого процесс немного затянулся, а каждым вопросом журналисты очень дорожили.

– Что случилось с Олегом Шатовым, который покинул поле из-за травмы?

– Завтра утром сделаем МРТ и поймем, что делать дальше.

– Довольны ли вы игрой Александра Кержакова и рады ли вы как сыграла вся команда в атаке?

– Я доволен всей командой. Кержаков создавал прессинг и выполнил все, что мы ему говорили. Также отмечу «Дандолк», который закрыл почти все зоны: было непросто разрушать их оборону. После второго гола в ворота соперника у нас было много моментов, которые мы не реализовали. К сожалению, пропустили глупый гол. Такому опытному игроку как Маурисио несвойственно скидывать мяч в зону, которую он не контролировал. После пропущенного гола нам пришлось ускорять игру. Маурисио молодец, что исправился и отдал голевой пас на Жулиано.

– Смог бы сыграть Хави Гарсия, если бы не его дисквалификация?

– Нет. Он тренировался, и, скорее всего, сыграет в воскресенье против «Терека».

– Вы вчера заинтриговали всех трансфером молодого россиянина из чемпионата Украины. Не скажете его фамилию, чтобы СМИ не нужно было гадать?

– Это очень молодой и перспективный игрок, который будет тренироваться в команде Игоря Симутенкова (молодежная команда «Зенита» - Прим.ред.). Фамилию не назову, пока рано.

– Будете пробовать новых игроков в оставшихся двух матчах группового этапа?

– Каких новых игроков? Нас всего 15 человек. Будет еще сложнее, если подтвердится травма Шатова. Не будем забывать, что каждая победа в еврокубках – победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФА. Будем максимально серьезно подходить к оставшимся матчам. Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано

«Никогда не видел оранжевой разметки»

Главного тренера гостей Стива Кенни с румынского переводить не надо, но его часть пресс-конференции получается еще дольше. Уж очень много вопросов накопилось к тренеру одной из главных сенсаций еврокубковой осени.

- Мы расстроены, но получилось так, как получилось. Мы заслужили этот гол, который забили, но во втором тайме «Зенит» был активнее и создавал давление на наши ворота. Лучшим сценарием для нас была бы ничья сегодня. У нас две игры, посмотрим, что будет дальше.

– Что скажете об игре Дэрила Хоргана и его голе?

– Перестановка на позицию центрфорварда - его инициатива. Он грамотно этим воспользовался и смог забить хороший гол в контратаке.

– Какие слабости вы увидели у «Зенита»?

– У этой команды их почти нет. Единственная слабость в том, что у них всего один Аксель Витсель, а не два. – Почему вам так нравится бельгиец? – Витселя главный тренер хвалил еще вчера.

– Он отличный футболист. Я следил за его игрой еще в Бельгии. Он отлично действует по всему полю, может играть в любой зоне в центре.

– Играли ли когда-то оранжевым мячом?

– Да, нам приходилось играть им и раньше. Но никогда такой оранжевой разметки мы не видели.

– Какие впечатления остались от России и Петербурга?

– Мы смогли восхититься историческим достопримечательностями Санкт-Петербурга, хоть и свободного времени у нас было не так много. Еще нас отлично принимали, а также отмечу прекрасного тренера соперников Мирчу Луческу.

– Почему поменяли своего лучшего форварда Дэвида Макмиллана? – в этот момент Стив Кенни начинает кашлять, как бы намекая, что устал отвечать на вопросы. Хотя, на самом деле, было видно, что ему приятен интерес со стороны российской прессы.

– В последних матчах Киаран Килдафф хорошо себя проявлял, поэтому мы приняли решение ввести его в игру в середине второго тайма.

– Все в Ирландии ждут победы. Оказывает ли это давление на команду?

– Люди смотрят и следят за нашими матчами. Но мне кажется, мы все равно находимся немного в тени популярности других клубов Европы.

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