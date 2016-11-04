Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Слабость «Зенита» – отсутствие второго Витселя». Тренеры – об игре Лиги Европы

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Слабость «Зенита» – отсутствие второго Витселя». Тренеры – об игре Лиги Европы
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт в Санкт-Петербурге» побывал на продолжительной пресс-конференции после матча «Зенит» – «Дандолк», где Мирчу Луческу долго переводили, а Стивена Кенни долго не отпускали. 

«Каждая победа «Зенита» – победа России в рейтинге УЕФА» 

Накануне Мирча Луческу говорил на английском, но иногда забывал отдельные слова, заменяя их смесью русского, румынского и португальского. На послематчевую пресс-конференцию он пришел с привычным Александром Спиридоном, который транслировал речь тренера на русский, а уже затем следовал английский перевод. Из-за этого процесс немного затянулся, а каждым вопросом журналисты очень дорожили.  

– Что случилось с Олегом Шатовым, который покинул поле из-за травмы?
– Завтра утром сделаем МРТ и поймем, что делать дальше.  

– Довольны ли вы игрой Александра Кержакова и рады ли вы как сыграла вся команда в атаке?
– Я доволен всей командой. Кержаков создавал прессинг и выполнил все, что мы ему говорили. Также отмечу «Дандолк», который закрыл почти все зоны: было непросто разрушать их оборону. После второго гола в ворота соперника у нас было много моментов, которые мы не реализовали. К сожалению, пропустили глупый гол. Такому опытному игроку как Маурисио несвойственно скидывать мяч в зону, которую он не контролировал. После пропущенного гола нам пришлось ускорять игру. Маурисио молодец, что исправился и отдал голевой пас на Жулиано.

– Смог бы сыграть Хави Гарсия, если бы не его дисквалификация?
– Нет. Он тренировался, и, скорее всего, сыграет в воскресенье против «Терека». 

Вы вчера заинтриговали всех трансфером молодого россиянина из чемпионата Украины. Не скажете его фамилию, чтобы СМИ не нужно было гадать?
– Это очень молодой и перспективный игрок, который будет тренироваться в команде Игоря Симутенкова (молодежная команда «Зенита» - Прим.ред.). Фамилию не назову, пока рано.  

– Будете пробовать новых игроков в оставшихся двух матчах группового этапа?
– Каких новых игроков? Нас всего 15 человек. Будет еще сложнее, если подтвердится травма Шатова. Не будем забывать, что каждая победа в еврокубках – победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФА. Будем максимально серьезно подходить к оставшимся матчам. 

Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано

«Никогда не видел оранжевой разметки» 

Главного тренера гостей Стива Кенни с румынского переводить не надо, но его часть пресс-конференции получается еще дольше. Уж очень много вопросов накопилось к тренеру одной из главных сенсаций еврокубковой осени.  

- Мы расстроены, но получилось так, как получилось. Мы заслужили этот гол, который забили, но во втором тайме «Зенит» был активнее и создавал давление на наши ворота. Лучшим сценарием для нас была бы ничья сегодня. У нас две игры, посмотрим, что будет дальше. 

– Что скажете об игре Дэрила Хоргана и его голе?
– Перестановка на позицию центрфорварда - его инициатива. Он грамотно этим воспользовался и смог забить хороший гол в контратаке. 

– Какие слабости вы увидели у «Зенита»?
– У этой команды их почти нет. Единственная слабость в том, что у них всего один Аксель Витсель, а не два.

– Почему вам так нравится бельгиец?  Витселя главный тренер хвалил еще вчера. 
– Он отличный футболист. Я следил за его игрой еще в Бельгии. Он отлично действует по всему полю, может играть в любой зоне в центре. 

– Играли ли когда-то оранжевым мячом? 
– Да, нам приходилось играть им и раньше. Но никогда такой оранжевой разметки мы не видели. 

– Какие впечатления остались от России и Петербурга?
– Мы смогли восхититься историческим достопримечательностями Санкт-Петербурга, хоть и свободного времени у нас было не так много. Еще нас отлично принимали, а также отмечу прекрасного тренера соперников Мирчу Луческу. 

– Почему поменяли своего лучшего форварда Дэвида Макмиллана? – в этот момент Стив Кенни начинает кашлять, как бы намекая, что устал отвечать на вопросы. Хотя, на самом деле, было видно, что ему приятен интерес со стороны российской прессы.
– В последних матчах Киаран Килдафф хорошо себя проявлял, поэтому мы приняли решение ввести его в игру в середине второго тайма. 

– Все в Ирландии ждут победы. Оказывает ли это давление на команду?
– Люди смотрят и следят за нашими матчами. Но мне кажется, мы все равно находимся немного в тени популярности других клубов Европы.

«Мы достигли главной цели». Зенитовцы скромно обсудили победу в группе ЛЕ

Матч

Зенит - Дандолк - 2:1 (1:0)

Голы

Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин

Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)

Предупреждения:

Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шалимов: Мы не забили «Шальке», проиграли, но получили опыт как командаГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с немецким «Шальке» в Лиге Европы.Защитник «Дандолка» Бойл: Были близки к ничьей, но класс «Зенита» сыграл свою рольЗащитник «Дандолка» Энди Бойл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Доменико Кришито: «Зенит» в матче против «Дандолка» должен был забивать большеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).Провальная неделя. Обзор таблицы коэффициентовПровальная неделя. Обзор таблицы коэффициентовРоссийские клубы провалили вторую еврокубковую неделю кряду. От отрыва от Португалии практически ничего не осталось.«Шальке», «Шахтер» и «Аякс» вышли в плей-офф Лиги ЕвропыПо итогам последних матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы в 1/16 финала турнира пробились три команды.«Мы достигли главной цели». Зенитовцы скромно обсудили победу в группе ЛЕ«Мы достигли главной цели». Зенитовцы скромно обсудили победу в группе ЛЕБольшая часть игроков «Зенита» не появилась в микст-зоне, зато один из лучших бомбардиров Лиги Европы Жулиано с журналистами поговорил.«Карабах» одолел ПАОК в Греции«Карабах» одолел ПАОК в ГрецииАзербайджанский «Карабах» обыграл греческий ПАОК в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Лига Европы. «Ницца» проиграла «Ред Булл Зальцбургу», «Саутгемптон» одолел «Интер» и другие матчиРезультаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.Донецкий «Шахтер» на выезде переиграл «Гент»Донецкий «Шахтер» на выезде переиграл «Гент»Футболисты донецкого «Шахтера» нанесли поражение бельгийскому «Генту» со счетом 5:3 в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Полузащитник «Дандолка» О'Доннелл: Из российских команд в Ирландии лучше всего знают «Зенит»Полузащитник «Дандолка» Стивен О'Доннелл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Жулиано: В группе «Зенит» хочет набрать максимум очковПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене«Шальке» нанес поражение «Краснодару» в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы-2016/17.Полузащитник «Дандолка» Хорган: Жулиано превосходен, невероятный игрокПолузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Жозе Моуринью: «Фенербахче» использовал футбольные хитростиЖозе Моуринью: «Фенербахче» использовал футбольные хитростиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после гостевого поражения от «Фенербахче».Луиш Нету: У «Зенита» были проблемы с «Дандолком» в обоих матчах, но сейчас мы доказали, что сильнее ихЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).Адурис стал первым футболистом, оформившим пента-трик в Лиге ЕвропыАдурис стал первым футболистом, оформившим пента-трик в Лиге ЕвропыИспанский нападающий «Атлетика» Арис Адурис в матче с бельгийским «Генком» забил пять мячей, тем самым стал первым футболистом, которому удалось оформить пента-трик в Лиге Европы.Главный тренер «Дандолка»: Единственная слабость «Зенита» в том, что у него всего один Витсель, а не дваГлавный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Жулиано: Партнеры рассказывали, что на выезде против «Терека» особенно непростоПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 13-го тура РФПЛ против «Терека».Мирча Луческу: Каждая победа в Еврокубках – победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФАГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) и рассказал о трансфере молодого футболиста из чемпионата Украины.Мирча Луческу: Травма Шатова? Завтра утром сделаем МРТ и определимся, что с ним делать дальшеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Дандолк
Дандолккалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение