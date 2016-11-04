«Мы достигли главной цели». Зенитовцы скромно обсудили победу в группе ЛЕ

Большая часть игроков «Зенита» не появилась в микст-зоне, зато один из лучших бомбардиров Лиги Европы Жулиано с журналистами поговорил.

Как и после матча против АЗ, который закончился более убедительной победой со счетом 5:0, с пишущей прессой общаются только два игрока. В прошлый раз за всех отдувались иностранцы Николас Ломбертс и Аксель Витсель, в этот эстафета перешла Жулиано и Луишу Нету.

Русские игроки приобрели навык миновать зону для общения с прессой: один из главных героев матча Александр Кержаков вместе с братом ушли через поле, к ним присоединился Артур Юсупов и не игравший Павел Могилевец. Александра Кокорина, Александра Анюкова и Юрия Жирова мы вообще не заметили.

Роберт Мак, Лука Джорджевич вроде бы и не отказались, но оба провели не так уж и много времени на поле. Как всегда милый Жозе Маурисио на ходу отказывается от общения.

– Извините, у меня… – задумывается на секунду бразилец. – Меня жена ждет!

Жулиано: Похолодало заметно!

Автор дубля Жулиано останавливается и после недолгих уговоров начинает давать интервью на английском – по-русски он говорить пока стесняется.

– Мы выиграли у сложного соперника, потому что были терпеливы. Теперь мы точно выиграем свою группу, – бразилец видимо не знает результат параллельного матча. Нулевая ничья в игре «Маккаби» - АЗ обеспечила им первую строчку в таблице.

– Результат ведь сделали вы своим дублем.

– Я счастлив в первую очередь не своим голам, а победе - это же коллективный успех, – скромничает Жулиано.

– Как вам погода, мешал ли холод?

– Да, похолодало заметно, – улыбается бразилец. – Но я знал, что так бывает еще по времени, когда играл на Украине. В такую погоду сложно, но приходится справляться.

Луиш Нету: Ни одной российской команде не было бы просто обыграть «Дандолк»

Луиш сначала отнекивается: он уже отвечал на вопросы телевидения в отдельной зоне. Но после объяснения, что здесь его ждет пишущая пресса, проявляет чудеса понимания и соглашается поговорить о матче.

– Сложно было играть с «Дандолком», потому что у них специфичный футбол, – признается португалец. – Они много бегают, очень сильны в единоборствах один на один. У нас проблемы были в обоих матчах, но в итоге, думаю, мы доказали, что сейчас сильнее ирландцев. Главной цели мы теперь точно достигли: выходим из группы с первого места.

– В такую погоду дальние удары - хорошее оружие, но «Зенит» издали почти не бил. Тренер не давал такой установки?

– Соперник постоянно был рядом, накрывал по всему полю. Мы пытались уходить направо или налево, чтобы найти больше пространства, чтобы добиться свободы в центре. Несколько ударов все же было: помню, били Шатов, Маурисио. Могли бы и больше, но мы ведь хотели и комбинировать тоже.

– Если пофантазировать, на каком месте «Дандолк» мог бы быть в чемпионате России?

– Если бы они играли на том же стадионе, что сейчас дома – ни одной российской команде не было бы просто их обыграть: там маленькое поле, а «Дандолк» отлично готов физически, много бегает. Лучшие российские команды, думаю, лучше «Дандолка», а вот у остальных с ними были бы проблемы. Все из-за их особенной игры: и чемпионства в Ирландии, и близости к Лиге чемпионов.

«Слабость «Зенита» – отсутствие второго Витселя». Тренеры – об игре Лиги Европы

Автор гола в ворота «Зенита» Дэрил Хорган: Жулиано – невероятный футболист!

Гораздо расслабленнее выглядят игроки «Дандолка». Они общаются со всеми желающими столько раз, сколько нужно, здороваются с журналистами за руку. Ирландцы ждут друг друга в холле: кто-то сидит на полу, кто-то пишет сообщения в телефоне. И даже несмотря на поражение, парни в приподнятом настроении.

Полузащитнику Дэрилу Хоргану, который сравнял счет на 52-й минуте, приходится отвечать на вопросы четырежды!

– Тяжело проигрывать в конце матча. Мы играли хорошо, и если бы не штанга – могла быть ничья. Разочарованы таким исходом, – говорит Хорган российской прессе.

– Только один игрок решил исход – Жулиано?

– Он превосходен, невероятный футболист! Не думаю, что Жулиано так сильно выделяется среди остальных, но играет очень хорошо.