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Олег Знарок: Молодые ребята из сборной ни в чем не уступают мастерам СКА (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: Молодые ребята из сборной ни в чем не уступают мастерам СКА (видео)
Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.


Пока мы ждали Знарка, стала известна важная новость – Микко Коскинен покинул лед во втором периоде не потому, что у него возникли проблемы с экипировкой. Это была травма. Информацию подтвердили главный тренер финнов, а также сам Коскинен. Характер травмы не уточнили, но Микко сказал, что на этом «Кубке Карьялы» больше не выступит.

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Вот так Олег Знарок потерял голкипера СКА – зато победил всю сборную Финляндии, включая этого же голкипера.

– Мы конечно, верили в ребят и ждали победы. Но чтобы сыграть так вдохновенно и красиво! – сказал я Знарку.
– Ну здорово, молодцы, сыграли по заданию, - согласился он. – Молодые ребята, действовали с задором, в давление. Хорошая игра.

 Удивили вас чем-то наши хоккеисты?
– В принципе нет. Я именно этого и ждал. Может, только счет вызывает удивление.

 Как думаете, почему вам особенно удался третий период?
– Я же только вот сказал – мы выполнили игровое задание, - теперь Знарок удивился, что ему начали задавать один вопрос в разных вариациях.

 Год назад на Кубке Первого канала вы разгромили Суоми со счетом 8:1. Что-то было общее с этой игрой? Теперь финны тоже не были похожи на себя.
– Если честно, я тот матч даже не помню. Совсем другая команда. Но приятно работать с молодыми. Сам от них получаешь энергию и драйв.

 Олег, насколько сложно переключаться с клуба на сборную? – вопрос задал бородатый журналист-ветеран. Потом я спросил, почему он не называет тренера по отчеству. Коллега объяснил,
что он старше Знарка. И вообще тот долго жил в Европе, а там отчеств нет в принципе.

 И в чем трудности? В том, что мало времени на то, чтобы команда сыгралась? Или что эти ребята, при всем к ним уважении, уступают вашим мастерам из СКА? – продолжил бородач.

– Во-первых, я не думаю, что они в чем-то уступают. Я еще на открытой тренировке сказал, что ребята являются ведущими игроками своих клубов. Поэтому здесь ничего удивительного нет.

А во-вторых, я переключился без проблем. Что еще скажешь? Труднее было переключаться, когда не работал в клубе.

 Как вы создали пятерку с четырьмя игроками ЦСКА и Анатолием Голышевым? Почему их так поставили вместе? Они очень классно сыграли, сделали три первые гола.
– Наверное, получилось так. Не знаю. Здорово сыграли. Вся команда неплохо действовала неплохо.

 Почему вы приняли решение оставить в Новогорске со СКА вашего ассистента Харийса Витолиньша?
– А кого я должен был оставить с командой? Без тренера?

 Петр Ильич Воробьев.
– Он у нас в высшей лиге тренирует, если вы не знаете. У них игры идут.

 Вы довольны игрой нашей обороны?
– Если только одну шайбу пропустили, то наверное, да.

 У вас уже есть план на шведов?
– Пока нет. Впереди еще день. Завтра мы потренируемся. И посмотрим запись, как шведы сыграли с чехами.

 Капитана сборной вы назначали?
– Тренерский штаб. Почему Андрей Миронов? Потому что назначили, и все. Что тут объяснять? Я считаю, что он опытный.

 Завтра – День народного единства. Вы планируете какие-то мероприятия с командой?
– Нет. У нас будет тренировка.

 А что скажете болельщикам в праздник?
– Большое им спасибо. Без их поддержки у нас ничего бы не получилось.

Матч

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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