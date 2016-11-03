Олег Знарок: Молодые ребята из сборной ни в чем не уступают мастерам СКА (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.





Пока мы ждали Знарка, стала известна важная новость – Микко Коскинен покинул лед во втором периоде не потому, что у него возникли проблемы с экипировкой. Это была травма. Информацию подтвердили главный тренер финнов, а также сам Коскинен. Характер травмы не уточнили, но Микко сказал, что на этом «Кубке Карьялы» больше не выступит.

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Вот так Олег Знарок потерял голкипера СКА – зато победил всю сборную Финляндии, включая этого же голкипера.

– Мы конечно, верили в ребят и ждали победы. Но чтобы сыграть так вдохновенно и красиво! – сказал я Знарку.

– Ну здорово, молодцы, сыграли по заданию, - согласился он. – Молодые ребята, действовали с задором, в давление. Хорошая игра.

– Удивили вас чем-то наши хоккеисты?

– В принципе нет. Я именно этого и ждал. Может, только счет вызывает удивление.

– Как думаете, почему вам особенно удался третий период?

– Я же только вот сказал – мы выполнили игровое задание, - теперь Знарок удивился, что ему начали задавать один вопрос в разных вариациях.

– Год назад на Кубке Первого канала вы разгромили Суоми со счетом 8:1. Что-то было общее с этой игрой? Теперь финны тоже не были похожи на себя.

– Если честно, я тот матч даже не помню. Совсем другая команда. Но приятно работать с молодыми. Сам от них получаешь энергию и драйв.

– Олег, насколько сложно переключаться с клуба на сборную? – вопрос задал бородатый журналист-ветеран. Потом я спросил, почему он не называет тренера по отчеству. Коллега объяснил,

что он старше Знарка. И вообще тот долго жил в Европе, а там отчеств нет в принципе.

– И в чем трудности? В том, что мало времени на то, чтобы команда сыгралась? Или что эти ребята, при всем к ним уважении, уступают вашим мастерам из СКА? – продолжил бородач.

– Во-первых, я не думаю, что они в чем-то уступают. Я еще на открытой тренировке сказал, что ребята являются ведущими игроками своих клубов. Поэтому здесь ничего удивительного нет.

А во-вторых, я переключился без проблем. Что еще скажешь? Труднее было переключаться, когда не работал в клубе.

– Как вы создали пятерку с четырьмя игроками ЦСКА и Анатолием Голышевым? Почему их так поставили вместе? Они очень классно сыграли, сделали три первые гола.

– Наверное, получилось так. Не знаю. Здорово сыграли. Вся команда неплохо действовала неплохо.

– Почему вы приняли решение оставить в Новогорске со СКА вашего ассистента Харийса Витолиньша?

– А кого я должен был оставить с командой? Без тренера?

– Петр Ильич Воробьев.

– Он у нас в высшей лиге тренирует, если вы не знаете. У них игры идут.

– Вы довольны игрой нашей обороны?

– Если только одну шайбу пропустили, то наверное, да.

– У вас уже есть план на шведов?

– Пока нет. Впереди еще день. Завтра мы потренируемся. И посмотрим запись, как шведы сыграли с чехами.

– Капитана сборной вы назначали?

– Тренерский штаб. Почему Андрей Миронов? Потому что назначили, и все. Что тут объяснять? Я считаю, что он опытный.

– Завтра – День народного единства. Вы планируете какие-то мероприятия с командой?

– Нет. У нас будет тренировка.

– А что скажете болельщикам в праздник?

– Большое им спасибо. Без их поддержки у нас ничего бы не получилось.