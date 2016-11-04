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Жозе Моуринью: «Фенербахче» использовал футбольные хитрости

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии
Жозе Моуринью: «Фенербахче» использовал футбольные хитрости
Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после гостевого поражения от «Фенербахче» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2).

– Что скажете об игре своих подопечных? 
– Наш соперник заслужил победу. В данном случае речь идет не только о борьбе на поле, но и о целеустремленности. Сегодня «Юнайтед» не выполнил поставленную задачу, мои игроки не были готовы к такому повороту событий. Никакой концентрации, никакой фокусировки.

– Почему сегодня не удалось заработать три очка?
– «Фенербахче» использовал футбольные хитрости. В каких-то эпизодах они старались играть от обороны, а где-то футболисты турецкой команды имитировали травмы, стараясь выиграть время. Трибуны, конечно, оказали давление на рефери. Это не аргумент, а лишь тактика соперника. Мы сами виноваты в том, что довели матч до такой ситуации. «Юнайтед» показал характер, забив один мяч, однако, должен признать, что мы не заслужили победу.

– В чем главная проблема вашей команды?
– Наши проблемы берут свое начало в мотивации. Сейчас мы не выступаем в Лиге чемпионов, нужно вернуться в реальность.

– Сказалось ли отсутствие в этой игре Криса Смоллинга и Эрика Байи? 
– На мой взгляд, у моей команды были моменты забить. Конечно, тяжело играть в обороне, когда у вас выходят на эту позицию крайние защитники. Невозможно доминировать на этом участке поля, когда ваши лучшие футболисты находятся в лазарете. «Юнайтед» играет так, как позволяет ситуация. В данном случае очень тяжело не только с психологической точки зрения, здесь важно учитывать и физику, – сказал Моуринью.

Матч

Фенербахче - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)

Голы

Соу 2 (1:0). Ленс 59 (2:0). Руни 89 (2:1).

Состав

Фенербахче: Демирель, Шкртел, Калдырым, Кьяер, Озбайракли, Шен (Эменике, 67), Соуза, Топал, Потук (Нойштедтер, 82), Ленс, Соу (Кейбаши, 87)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Блинд, Шоу, Дармиан, Погба (Ибрагимович, 30), Эррера, Шнайдерлин (Мата, 46), Руни, Рэшфорд (Мхитарян, 62), Марсьяль

Предупреждения:

Демирель, 42; Потук, 55; Шкртел, 71; Озбайракли, 84; Соуза, 90 - Шнайдерлин, 12; Эррера, 19; Мата, 72

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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