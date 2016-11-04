Жозе Моуринью: «Фенербахче» использовал футбольные хитрости

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после гостевого поражения от «Фенербахче» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2).

– Что скажете об игре своих подопечных?

– Наш соперник заслужил победу. В данном случае речь идет не только о борьбе на поле, но и о целеустремленности. Сегодня «Юнайтед» не выполнил поставленную задачу, мои игроки не были готовы к такому повороту событий. Никакой концентрации, никакой фокусировки.

– Почему сегодня не удалось заработать три очка?

– «Фенербахче» использовал футбольные хитрости. В каких-то эпизодах они старались играть от обороны, а где-то футболисты турецкой команды имитировали травмы, стараясь выиграть время. Трибуны, конечно, оказали давление на рефери. Это не аргумент, а лишь тактика соперника. Мы сами виноваты в том, что довели матч до такой ситуации. «Юнайтед» показал характер, забив один мяч, однако, должен признать, что мы не заслужили победу.

– В чем главная проблема вашей команды?

– Наши проблемы берут свое начало в мотивации. Сейчас мы не выступаем в Лиге чемпионов, нужно вернуться в реальность.

– Сказалось ли отсутствие в этой игре Криса Смоллинга и Эрика Байи?

– На мой взгляд, у моей команды были моменты забить. Конечно, тяжело играть в обороне, когда у вас выходят на эту позицию крайние защитники. Невозможно доминировать на этом участке поля, когда ваши лучшие футболисты находятся в лазарете. «Юнайтед» играет так, как позволяет ситуация. В данном случае очень тяжело не только с психологической точки зрения, здесь важно учитывать и физику, – сказал Моуринью.