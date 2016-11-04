«Кайф на полную! Прям прет от этого». Что говорили игроки сборной России (видео)

Валерий Ничушкин Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с игроками нашей сборной.

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ГОЛЫШЕВ: МНЕ БРИТВУ ПОДАРИЛИ





- Бились, играли по счету, дотерпели. Все красавцы, - подвел итог матчу Анатолий Голышев, сделавший дубль.

- Вы раньше играли с Валерием Ничушкиным?

- Вместе – нет. Играли только друг против друга по школе. Мы давно знакомы, с самого детства.

- Договаривались, что будете делать в тройке?

- Нет. Мы играли по заданию, по тактике. Тут же вся четверка из ЦСКА. Парни подсказали, что делать. Спасибо им за помощь.

- А каким было задание?

- Если есть возможность, мы давили. А где-то откатывались. Всю тактику не буду рассказывать.

- Вы большое удовольствие получаете, играя в такой сборной?

- Кайф на полную! Только положительные эмоции, очень хорошая атмосфера. Прям прет от этого. Хочется играть, стараться.

- Кубок Карьяла можно сравнить с Кубком Гагарина, раз вы не бреетесь?

- Нет, почему? Но мне вот бритву подарили. Теперь побреюсь.

- За лучшего игрока?

- Я не знаю. Валере тоже дали приз. Думаю, лучший – он.

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- Матч получился хорошим. Обе команды показали атакующий хоккей. Понравилось, что мы порезультативнее сыграли, - делится впечатлениями Ничушкин.

- Вы быстро нашли общий язык с Толей Голышевым.

- А мы играем по одной системе. И раз три гола забили, то и взаимопонимание хорошее.

- Вы считаете себя дядькой в этой сборной? Только вы на Олимпиаде выступали.

- Не считаю, конечно. Все ребята равны.

- Сильно вам помог Илья Сорокин?

- Еще как! Все в команде его отметили, похвалили. Он нам дал уверенность в самом начале игры. Поэтому мы так играли. Не боялись, шли активно вперед.

- Вы ведь последний раз за сборную на Олимпиаде выступали?

- Ну да.

- Вспоминаете Сочи?

- Уже забыл. Тяжело было, долго после нее отходил. Теперь думаю о будущей Олимпиаде.

- Так кого лучшим игроком признали? Голышеву бритву подарили, а вам что?

- Я не проверял, что там в коробке. Но у меня утешительный приз. Бритва важнее, - засмеялся Ничушкин.

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- Сильно ли я волновался? Конечно, это было, - признал форвард СКА. – Но когда в первый раз сыграл в тело, то все стало нормально.

- Общий язык с партнерами по СКА вам не пришлось находить?

- В принципе да. Я раньше играл с Прохоркиным и Гусевым.

- Кто приехал сюда вас поддержать? Родители?

- Они нет, но знакомые пришли.

- Как удалось переломить ход игры в третьем периоде?

- Мы держали шайбу, хорошо действовали в обороне. Сорока – красава, подтащил. Мы забили голы, вот и все.

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- Какие у вас эмоции?

- Хорошо, что удачно сыграли, забили достаточно голов, - говорит форвард «Ак Барса». – Как забил? Изначально хотел отдать передачу, но защитник ее перекрыл. Пришлось бросать.

- Финны в концовке совсем развалились.

- Да, у них сломалась игра после третьей пропущенной шайбы. Но мы не расслабились, играли в атакующий хоккей.

- После такой победы не возникло эйфории?

- Ее не должно быть. Все ребята это понимают. Прошел только один матч. Наша цель – побеждать дальше.

- Тяжело перестраиваться после «Ак Барса»?

- Тут немного другая система игры. Нет времени на то, чтобы подумать. Нужно все делать четко и быстро.

- Вас здесь не путают с Владимиром Ткачевым из «Адмирала»?

- Да вроде пока нет.

- А вы знакомы?

- Не так, чтобы тесно. Только благодаря журналистам.

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