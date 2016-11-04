«Кайф на полную! Прям прет от этого». Что говорили игроки сборной России (видео)
Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с игроками нашей сборной.
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ГОЛЫШЕВ: МНЕ БРИТВУ ПОДАРИЛИ
- Бились, играли по счету, дотерпели. Все красавцы, - подвел итог матчу Анатолий Голышев, сделавший дубль.
- Вы раньше играли с Валерием Ничушкиным?
- Вместе – нет. Играли только друг против друга по школе. Мы давно знакомы, с самого детства.
- Договаривались, что будете делать в тройке?
- Нет. Мы играли по заданию, по тактике. Тут же вся четверка из ЦСКА. Парни подсказали, что делать. Спасибо им за помощь.
- А каким было задание?
- Если есть возможность, мы давили. А где-то откатывались. Всю тактику не буду рассказывать.
- Вы большое удовольствие получаете, играя в такой сборной?
- Кайф на полную! Только положительные эмоции, очень хорошая атмосфера. Прям прет от этого. Хочется играть, стараться.
- Кубок Карьяла можно сравнить с Кубком Гагарина, раз вы не бреетесь?
- Нет, почему? Но мне вот бритву подарили. Теперь побреюсь.
- За лучшего игрока?
- Я не знаю. Валере тоже дали приз. Думаю, лучший – он.
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- Матч получился хорошим. Обе команды показали атакующий хоккей. Понравилось, что мы порезультативнее сыграли, - делится впечатлениями Ничушкин.
- Вы быстро нашли общий язык с Толей Голышевым.
- А мы играем по одной системе. И раз три гола забили, то и взаимопонимание хорошее.
- Вы считаете себя дядькой в этой сборной? Только вы на Олимпиаде выступали.
- Не считаю, конечно. Все ребята равны.
- Сильно вам помог Илья Сорокин?
- Еще как! Все в команде его отметили, похвалили. Он нам дал уверенность в самом начале игры. Поэтому мы так играли. Не боялись, шли активно вперед.
- Вы ведь последний раз за сборную на Олимпиаде выступали?
- Ну да.
- Вспоминаете Сочи?
- Уже забыл. Тяжело было, долго после нее отходил. Теперь думаю о будущей Олимпиаде.
- Так кого лучшим игроком признали? Голышеву бритву подарили, а вам что?
- Я не проверял, что там в коробке. Но у меня утешительный приз. Бритва важнее, - засмеялся Ничушкин.
БАРАБАНОВ: СОРОКА – КРАСАВА
- Сильно ли я волновался? Конечно, это было, - признал форвард СКА. – Но когда в первый раз сыграл в тело, то все стало нормально.
- Общий язык с партнерами по СКА вам не пришлось находить?
- В принципе да. Я раньше играл с Прохоркиным и Гусевым.
- Кто приехал сюда вас поддержать? Родители?
- Они нет, но знакомые пришли.
- Как удалось переломить ход игры в третьем периоде?
- Мы держали шайбу, хорошо действовали в обороне. Сорока – красава, подтащил. Мы забили голы, вот и все.
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- Какие у вас эмоции?
- Хорошо, что удачно сыграли, забили достаточно голов, - говорит форвард «Ак Барса». – Как забил? Изначально хотел отдать передачу, но защитник ее перекрыл. Пришлось бросать.
- Финны в концовке совсем развалились.
- Да, у них сломалась игра после третьей пропущенной шайбы. Но мы не расслабились, играли в атакующий хоккей.
- После такой победы не возникло эйфории?
- Ее не должно быть. Все ребята это понимают. Прошел только один матч. Наша цель – побеждать дальше.
- Тяжело перестраиваться после «Ак Барса»?
- Тут немного другая система игры. Нет времени на то, чтобы подумать. Нужно все делать четко и быстро.
- Вас здесь не путают с Владимиром Ткачевым из «Адмирала»?
- Да вроде пока нет.
- А вы знакомы?
- Не так, чтобы тесно. Только благодаря журналистам.
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Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция