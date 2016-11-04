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«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?
Источник: ФИФА (FIFA)

Стадион на Крестовском острове снова удивил.

НУ ЧТО ОПЯТЬ СЛУЧИЛОСЬ?

В понедельник стадион на Крестовском острове приезжала проведать рабочая группа из ФИФА. И таких визитов в ближайшие недели будет немало, потому что дата икс неминуемо приближается. Стадион должен быть сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. Об этом еще в начале осени сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

В ходе проверки оказалось, что выкатное поле арены не соответствует требованиям вибрации. И тревожен в данном случае не сам факт очередной найденной неполадки, а то, как она была найдена. Никаких специальных измерений не проводилось: похоже, солидные мужи из ФИФА просто попрыгали на новеньком поле и поняли, что оно недостаточно стабильно. Парам-парам-пам – пам!

Осложняет ситуацию смелость инженерной мысли проектировщиков. И это не ирония. Полей такого типа в мире единицы, поэтому логично, что решение проблемы отнюдь не является тривиальным и доведенным до автоматизма. Плюс, как сообщает, например, «Фонтанка», при строительстве движущегося короба выкатного поля на стадионе в Санкт-Петербурге использовали не железобетон, как на аналогичных проектах в других странах, а сталь. Якобы из-за этого вес конструкции стал меньше, а подвижность - больше.

Но опять же - решения проблемы существуют. И это хорошо. Однако, в каждом из этих решений есть риск непроторенного пути. Мало того, что аналогов данной проблемы – минимум, но и учитывая всю предысторию стадиона на Крестовском острове, возможно, их вообще не существует. В условиях сжатых сроков проблема вибрации может оказаться нерешаемой. Конечно, это самый пессимистичный вариант развития событий. Но исключать его на сто процентов нельзя. Тем более, уже появились слухи, что выкатное поле может быть заменено на стационарное. Правда, такое решение вызовет новую цепочку проблем, о которых пока и думать не хочется. Подумаем лучше о хорошем.

За комментарием мы обратились к главе оргкомитета «Россия-2018» Алексею Сорокину, который вчера лично побывал на стройке стадиона.

«ЭТО НЕ ОШИБКА, А НЕДОЧЕТ»

- С полем все достаточно несложно, - говорит Сорокин. – О вибрации было известно и генеральному подрядчику, и заказчику в лице города. Сейчас есть конкретный план по устранению этих вибраций. Повторюсь, ничего страшного в них нет. Строительство продолжается. Если бы такие проблемы возникли в момент сдачи стадиона, тогда можно было бы какие-то тревожные настроения испытывать. Но на данный момент происходит отладка всех систем. В рамках такой отладки и была произведена закатка поля (в чашу стадиона. – Прим. Ред.). После всех тестирований и измерений вибрации будут устранены. Нам, если честно, даже не очень понятно, почему поднялась такая негативная волна в СМИ.

- Это обычная для таких полей проблема?
- Сложно сказать: обычная или нет. Таких полей всего четыре в мире.

- Но наличие вибрации – это ошибка тех, кто строил?
- Нет, это не ошибка. Это естественный недочет для выкатного поля. Пока его никто и не пытался привести в абсолютно проектное положение. Идет тестирование.

- К 30 декабря, когда стадион планировалось сдать, все будет в норме - и вибрация в том числе?
- Конечно.

- Возможно ли, что если возникнут какие-то сложность с устранением вибрации, то выкатное поле в последствии заменят на стационарное?
- Это не ко мне вопрос - к собственникам стадиона. А в следующем году - к оператору стадиона. Сейчас же речи о замене выкатного поля не идет. Непонятно, откуда такая информация могла взяться.

- Больше никаких вопросов у ФИФА к стадиону нет?
- Есть, но это абсолютно нормальные и рабочие вопросы. Поймите, еще будут приезжать различные проверяющие группы. Будет много функциональных инспекций, но не нужно это рассматривать, как что-то из ряда вон выходящее. Это не значит, что кого-то что-то тревожит и к нам из-за границы приехали, чтобы нас поругать, нет – это просто рабочие визиты. Такой же был и в этот понедельник.

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