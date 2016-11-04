Провальная неделя. Обзор таблицы коэффициентов

ЦСКА уступил "Монако" со счетом 0:3 Источник: Reuters

Российские клубы провалили вторую еврокубковую неделю кряду. От отрыва от Португалии практически ничего не осталось.

На этой неделе Россия пополнила свой очковый багаж в таблице коэффициентов всего на два очка. Победа «Зенита» над заштатным ирландским «Дандолком» (2:1) – единственное, чего добился наш квартет. Свои матчи проиграли «Ростов» (испанскому «Атлетико» – 1:2), ЦСКА (французскому «Монако» – 0:3) и «Краснодар» (немецкому «Шальке» – 0:2).

Что еще хуже, Франция и Португалия выступили блестяще. Первая набрала 7 очков, и рассматривать ее в качестве соперника по таблице коэффициентов уже как-то неловко. Вторая – 6 очков. Победы одержали «Брага», «Порту» и «Бенфика». Таким образом, с помощью нехитрых вычислений легко определить, насколько от нас увеличили отрыв одни и приблизились к нам другие.

Но что совсем уж печалит, то это даже не текущие подсчеты. Все, как и всегда, решится в весеннем плей-офф. А там от России гарантировано будет только «Зенит». Остальные же три клуба с высокой долей вероятности пролетят мимо. Даже «Краснодар», учитывая все его кадровые проблемы и предстоящие матчи (и даже не скажешь, с кем будет труднее – с «Ниццей» или «Зальцбургом»).

Португальские расклады куда более оптимистичные.

На данный момент наш отрыв от португальцев составляет 0,833 балла. Это всего 5 очков. Или, чтобы было совсем понятно, две победы и ничья. А если держать в уме 10 бонусных очков, которые запросто могут заработать два из трех португальских клубов за выход в плей-офф Лиги чемпионов, то картина вырисовывается совсем удручающая. Нынешнее шестое место в рейтинге Россия не сохранит.

Однако дождемся, чем завершится групповой раунд. Быть может, «Краснодар» удержит вторую строчку в своей группе, «Ростов» в гостях обыграет ПСВ, а ЦСКА каким-то чудом поборет все свои сезонные проблемы и комплекс Лиги чемпионов. В декабре все станет окончательно ясно.

Примечание. Данная таблица определяет представительств о стран в еврокубках-2018/ 19. Если в нынешнем сезоне Россия финиширует на 7-8 местах, то в сезоне-2018/19 будет представлена пятью клубами (двумя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). А если финиширует на 5-6 местах, то будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы).