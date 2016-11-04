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Напасть без нападающих… «Краснодар» не забил и вновь проиграл «Шальке»

Александр Левит
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Напасть без нападающих… «Краснодар» не забил и вновь проиграл «Шальке»
Источник: Reuters

Оставшийся без форвардов «Краснодар» не смог забить в Гельзенкирхене и второй раз за две недели проиграл «Шальке» в Лиге Европы.

«ВСЕГО» 42 ТЫСЯЧИ

Аншлага, который на стадионе «Шальке» в порядке вещей, в этот раз не случилось. На матчах бундеслиги здесь, как правило, стабильно 61 тысяча 673 зрителя. Это вместимость только на матчах немецкого чемпионата. Перед еврокубковыми матчами в связи с определенными требованиями УЕФА арена «худеет» до 54 тысяч 740 зрителей. На матч с «Краснодаром» пришло и того меньше – «всего» 42 тысячи.

И эти 42 тысячи, донельзя расстроенные провальным стартом «Шальке» в бундеслиге, но довольные ее победным шествием в Лиге Европы, во всю мощь отполированных пивом глоток, потребовали от команды «продолжения банкета». А именно – досрочного, по примеру ненавистных соседей-дортмундцев, выхода в еврокубковый плей-офф. Правда, Лиги Европы, а не Лиги чемпионов.

«ШАЛЬКЕ» ПОЗОВЕТ КУРАНЬИ?

«Шальке», как накануне признался главный тренер команды Маркус Вайнцирль, хотел скорее решить вопрос с выходом в плей-офф – чтобы до самого Рождества плотно заняться исправлением ситуации в чемпионате. Для этого хозяевам нужна победа. А для победы нужны голы. Но не только у «Краснодара» проблемы с форвардами – у «Шальке» тоже.

К травмированным ранее Эмболо, Хунетелару и Ди Санто после субботнего дортмундского дерби с «Боруссией» (0:0) добавился Майер. Причем все, похоже, выбыли надолго. В прессе даже появилась информация о срочном приглашении в команду находящегося ныне «на вольных хлебах» экс-динамовца Кураньи.

- Было бы здорово снова помочь любимому «Шальке»! – заявил Кевин.

Но разговоры разговорами, а на игру с «быками» главный тренер хозяев смог выставить в атаку только Чупо-Мотинга, давным-давно не игравшего «девятку», и Коноплянку, который скорее вингер, чем чистый форвард.

У «Краснодара», как уже сказано, проблемы схожие. Да, Смолов в Германию с командой прилетел, но играть 90 минут еще не готов. Федор ожидаемо занял место на скамейке запасных. А не играющий уже давно Вандерсон из-за травмы в заявку на Лигу Европы вообще включен не был. Так что «быки» тоже вышли на поле «Фелтинс Арены» без «наконечника копья»: не считать же форвардами обозначенных в протоколах в такой роли Ахедова, Подберезкина и Жоаозиньо?

ФАТАЛЬНЫЙ ПРОМАХ ЛАБОРДЕ

Ситуация, в общем-то, не новая: та же сборная Германии практически без форвардов даже чемпионом мира стала. Вот и оставшиеся без нападающих тренеры «Шальке» и «Краснодара», накануне дружно – хотя и по-отдельности друг от друга – пообещавшие атакующему стилю игры не изменить, слово сдержали. По крайней мере, на первых минутах матча, начавшегося обоюдными атаками.

Лучше получалось у «Краснодара». Но до реальных угроз воротам Ферманна дело не доходило: Енджейчик и Жоазиньо бьют мимо. К тому же и без того символическое нападение «быков» уже на 12-й минуте несет потери: держась за бедро, покидает поле игравший на позиции центрфорварда Подберезкин. А сменивший натурального блондина крашеный блондин Лаборде, хоть и активен, но, похоже, неудачлив. Фантастический прострел Жоазиньо, когда, кажется, только ногу остается подставить, он замыкает так, что мяч попадает во вратаря.

И тут же – ответ: Кайкара открывает счет. А Бенталеб его удваивает. Накануне Игорь Шалимов говорил, как может поменять игру первый забитый или пропущенный мяч. А два пропущенных подряд – это вообще конец?

Краснодарцы так не посчитали – и продолжили идти вперед. Но на удары Ахмедова и Перейры Аого ответил выстрелом, после которого мяч чиркнул по штанге. Во втором тайме у «Краснодара» не особо получалось. И появление Измайлова мало что изменило. Смолов так и остался на скамейке…

«Шальке» выиграл четвертый матч подряд в Лиге Европы и обеспечил выход в плей-офф. «Краснодару» эту задачу еще предстоит решить.

Матч

Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра

Предупреждения:

Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

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