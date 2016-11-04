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Игорь Шалимов: Смолова против «Шальке» выпускать изначально не планировали

Александр Левит
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Шалимов: Смолова против «Шальке» выпускать изначально не планировали
Источник: Reuters

После поражения от «Шальке» (0:2) в матче групповой стадии Лиги Европы главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал понять, что не считает проигрыш катастрофой.

- Мы играли против сильной команды, на выезде, знали, что нас ждет тяжелый матч, но, в принципе, были к этому готовы, – начал свой комментарий Шалимов. – Готовились играть агрессивно, атаковать и прессинговать центральных защитников. Что и делали. Владели до гола преимуществом – во всяком случае, мне так показалось. Имели моменты. Но пропустили. Уровень мастерства соперника сказался: первый же свой момент они реализовали, а следом – еще один.

Понятно, что против такой команды сложно было отыграться. Однако мы продолжали играть в свою игру, старались действовать низом – и создали несколько моментов. И не так уж много атак соперника пропустили. Не помню, чтобы был явный момент у наших ворот во втором тайме, но это уже неважно: «Шальке» это было и не нужно, они просто старались довести игру до победы.

Они своего добились, мы – нет. Какое-то удовлетворение, тем не менее, есть – все-таки мы играли на выезде, с явной нехваткой игроков из-за травм. Но осадок остается. Нам надо приобретать опыт как команде. Нужно уметь добиваться положительных результатов. Будем двигаться вперед. Ребята у нас опытные, но в целом как команде нам есть куда расти. Надо выходить на уровень, когда мы не будем довольны только игрой – нам нужен всегда положительный результат.

- Вы были готовы к тому, что «Шальке» отдаст инициативу?

- Тут все зависело от нас. Если бы мы сели на свою половину и не атаковали их центральных защитников, они бы инициативу и не отдали. То, что в позиционной атаке они мало что создали, – так это мы заставили их так играть.

- Что с Подберезкиным и сколько он пропустит?

- У него растяжение. Насколько серьезное и сколько он пропустит – узнаем завтра.

- Как дела у Смолова, которого вы, несмотря на неудачный ход игры, так и не выпустили на поле?

- Мы, если честно, с самого начала не планировали Федора выпускать, хотя он и был на лавке. Потому что он, во-первых, пока не готов после травмы, а, во-вторых, был риск эту травму усугубить.

- Подарок от «Зальцбурга», обыгравшего в гостях «Ниццу» порадовал?

- Честно? Пока даже не думал об этом. Наверное, для нас это неплохо. Но не могу сказать, что прямо порадовал. Нам еще с «Зальцбургом» играть, их еще обыгрывать нужно.

- Не только «Зальцбург»...

- Конечно – уже в воскресенье с «Оренбургом» матч. Но сначала надо восстановиться. Хотя после поражений восстанавливаться тяжелей.

Матч

Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра

Предупреждения:

Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

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