«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах российских клубов в Лиге Европы.

О победе «Зенита» над «Дандолком» (2:1)

- «Зенит» выиграл. Но… Не нравится мне «Зенит». Вроде бы научил их Луческу командному футболу. Но решают-то все индивидуальные действия. Раньше все делал Халк, сейчас – Жулиано. Все хвалят Кокорина, мол он прибавил. Но у него столько потерь! Причем потерь, после которых соперник организует атаки на ворота «Зенита».

И потом не только Кокорин, а вообще «Зенит» медленно действует. Даже Геннадий Орлов во время репортажа постоянно повторяет: «Быстрее! Быстрее!». К сожалению, «Зенит» много катает мяч поперек поля, дает сопернику выстроиться в обороне. С «Дандолком» у «Зенита» получается с такой игрой выигрывать. Но дальше так проходить не будет.

Когда даю прогнозы на матчи «Зенита», всегда говорю, что Жулиано забьет. И он или отдает, или забивает. Теперь у «Зенита» не халкозависмость, а жулианозавимость .

Пару слов о Маурисио. Когда он перешел из «Терека», вроде старательный был такой, а сейчас смотрю – нет ничего. Хотя он же бразилец – должен показывать футбол яркий, как пляж, солнце, карнавал. К такому футболу ближе Жулиано, Халк. А Маурисио обрусел…

Тонкого паса «Зениту» явно не хватает. Вот выходит Юсупов… Но это посредственный футболист. И я смотрю, что с такими тем же Витселю и Кришито уже неинтересно играть. Потому что они игроки, которые стоят ступенькой выше. И кайф от игры с такими футболистами они не ловят. Поэтому и вымучивают подобные матчи. Пока проходит. Но не со всеми такого футбола будет достаточно.

Да, «Зенит» вышел в лей-офф. Но что такое – выйти в плей-офф из группы с ирландцами? Сборная России скатываемся за пределы первой полусотни и довольствуется этим. Скоро и в Лиге Европы выход из группы достижением считать?

- Равная игра, но все решают моменты. «Краснодар» не забивает – и тут же получает гол. Потом второй. Крицюк не выручил, вратарь «Шальке» – наоборот. И все – дальше «Шальке» играет на удержание. У «Краснодара» нет забивающего нападающего. От Лаборде исходит не такая острота, как от Смолова. Подберезкин, которого заменили в начале, тоже не центральный нападающий. Если у «Зенита» жулианозависимос ть, о в случае с «Краснодаром» можно говорить о смоловозависимос ти в атаке. И

У «Шальке» обратил внимание на Коноплянку, который в прошлом матче красивый гол забил. А в этот раз нулевой был. Когда игроки с постсоветского пространства приходят в западный клуб, как правило, всем нравятся. Так было с Коноплянкой в «Севилье». И вот в «Шальке», похоже, так же. Потому что нет привычки играть каждый матч в напряжении – так не бывает ни в российском чемпионате, ни в украинском.

Этим поражением «Краснодар» осложнил задачу по выходу из группы. Все-таки с «Ниццей» играть в гостях. И разгром французов в первом матче вспоминать уже не приходится. Трудновато будет.