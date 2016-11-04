«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах российских клубов в Лиге Европы.
О победе «Зенита» над «Дандолком» (2:1)
- «Зенит» выиграл. Но… Не нравится мне «Зенит». Вроде бы научил их Луческу командному футболу. Но решают-то все индивидуальные действия. Раньше все делал Халк, сейчас – Жулиано. Все хвалят Кокорина, мол он прибавил. Но у него столько потерь! Причем потерь, после которых соперник организует атаки на ворота «Зенита».
И потом не только Кокорин, а вообще «Зенит» медленно действует. Даже Геннадий Орлов во время репортажа постоянно повторяет: «Быстрее! Быстрее!». К сожалению, «Зенит» много катает мяч поперек поля, дает сопернику выстроиться в обороне. С «Дандолком» у «Зенита» получается с такой игрой выигрывать. Но дальше так проходить не будет.
Когда
даю прогнозы на матчи «Зенита», всегда говорю, что Жулиано забьет. И он
или отдает, или забивает. Теперь у «Зенита» не халкозависмость, а
жулианозавимость
Пару слов о Маурисио. Когда он перешел из «Терека», вроде старательный был такой, а сейчас смотрю – нет ничего. Хотя он же бразилец – должен показывать футбол яркий, как пляж, солнце, карнавал. К такому футболу ближе Жулиано, Халк. А Маурисио обрусел…
Тонкого паса «Зениту» явно не хватает. Вот выходит Юсупов… Но это посредственный футболист. И я смотрю, что с такими тем же Витселю и Кришито уже неинтересно играть. Потому что они игроки, которые стоят ступенькой выше. И кайф от игры с такими футболистами они не ловят. Поэтому и вымучивают подобные матчи. Пока проходит. Но не со всеми такого футбола будет достаточно.
Да, «Зенит» вышел в лей-офф. Но что такое – выйти в плей-офф из группы с ирландцами? Сборная России скатываемся за пределы первой полусотни и довольствуется этим. Скоро и в Лиге Европы выход из группы достижением считать?
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция О проигрыше «Краснодара» «Шальке» (0:2)
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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Равная игра, но все решают моменты. «Краснодар» не забивает – и тут же
получает гол. Потом второй. Крицюк не выручил, вратарь «Шальке» –
наоборот. И все – дальше «Шальке» играет на удержание. У «Краснодара»
нет забивающего нападающего. От Лаборде исходит не такая острота, как от
Смолова. Подберезкин, которого заменили в начале, тоже не центральный
нападающий. Если у «Зенита» жулианозависимос
У «Шальке» обратил внимание на Коноплянку, который в прошлом матче красивый гол забил. А в этот раз нулевой был. Когда игроки с постсоветского пространства приходят в западный клуб, как правило, всем нравятся. Так было с Коноплянкой в «Севилье». И вот в «Шальке», похоже, так же. Потому что нет привычки играть каждый матч в напряжении – так не бывает ни в российском чемпионате, ни в украинском.
Этим поражением «Краснодар» осложнил задачу по выходу из группы. Все-таки с «Ниццей» играть в гостях. И разгром французов в первом матче вспоминать уже не приходится. Трудновато будет.
Матч
Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра
Предупреждения:
Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция