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Задачка «на вшивость» для Знарка

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
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Задачка «на вшивость» для Знарка

Недавние юниоры оказались куда зубастее именитых лидеров КХЛ. И что теперь с ними делать главному тренеру сборной России?

Вот вроде радоваться надо великолепному результату – 5:1, с которым сборная России разгромила команду Суоми. Но, по-моему, Олег Знарок сам себя невольно заманил в ловушку. И теперь он – заложник ситуации.

Ведь Кубок Карьяла для финнов – как Кубок Первого канала для нас. Тут и национальные престиж, и самый сильный для Евротура состав – из игроков, выступающих в Европе. Это факт.

А еще факт, что год назад финны наших на «Карьяла» обыграли 2:1. Хотя в том, прошлогоднем составе был весь цвет КХЛ – Ковальчук, Мозякин, Зарипов, Шипачев, Дадонов, Широков, Григоренко, Зайцев, Денисов…

Но они победы не добились. А молодые игроки финнов в Хельсинки просто разорвали.

И что Знарку с этим делать теперь?

Не скажу, что наши играли без огрехов. И с этим составом еще работать и работать. Вот давайте быстро пробежимся по матчу.

1) Голкипер Илья Сорокин сыграл, как всегда, отлично. И, конечно, правильно, что именно ему доверили защищать ворота в первом матче. Единственное, чего мне жаль – это того, что Знарок не рискнул в этом поединке поставить сверхзадачу перед Шестеркиным. Не стал его сталкивать лбами с Коскиненом. Пожалел. И, думаю, что не молодого вратаря. Для Игоря была бы отличная проверка – на психологию. Скорее Знарок намеренно не стал напрягать микроклимат в команде. Но уже не в сборной – в СКА.

А было бы интересно! Потому что дуэль Сорокин – Коскинен мы уже видели и еще не раз увидим в КХЛ. А вот противостояние Шестеркина с Коскиненом – нет. Хотя, как вратарю сборной, Игорю и к ней надо быть готовым.

2) В сборной с ходу образовалась ударная тройка. И как ни странно – из ЦСКА, а не из СКА. Но как здорово Знарок угадал приплюсовать к армейцам Ничушкину и Светлакову форварда «Автомобилиста» Голышева.

Три первые шайбы россиян – на их счету. Они сделали игру. Причем все комбинации – осмысленные, мудрые, выверенные. Шайбы далеко не случайные, не «с мясом». Все голы забиты на мастерстве. За счет хорошего видения площадки. И взаимодействия с партнерами. Я сразу вспомнил, как на тренировке в Новогорске Знарок с этим звеном занимался отдельно. Чуял, где есть мощь.

3) Теперь о негативе. Первый раз оказались в меньшинстве и сразу получили гол в свои ворота. Проиграли свой пятачок вчистую. Это жирный минус. При этом сыграли дисциплинированно. Первое удаление – га 28-й минуте, но там нарушение за грубость было обоюдным. В единственном меньшинстве оказались на 30-й минуте. Это опять-таки плюс.

4) За свое большинство надо хвалить уже питерцев. Оба раза финны сфолили на Прохоркине. И это тоже польза. Но вот реализовать численный пеервес команде Знарка вновь не удалось. Это тоже минус. Хотя справедливости ради скажу, что атаковала наша молодежь при розыгрыше лишнего все же острее, чем российские звезды НХЛ на Кубке мира.

…Но главное – у этой команды был азарт! Она забивала гол и… не выдыхала облегченно, не сбавляла оборотов. Наоборот! Следующее звено запирало соперника в зоне и долбило, не давая смениться. Пыталось доказать главному тренеру – мы не хуже!

Вот, что дорого. Вот в чем главный плюс. Матч не был скучным. Его было приятно смотреть.

Но я повторюсь – что теперь Знарку с этим делать?

Тут ведь не просто несколько игроков себя хорошо зарекомендовали. Тут разгром соперника, который нам весь прошлый сезон нервы портил. А наша молодая команда оказалась не просто единым кулаком, а дубиной, которая финнов в концовке просто оглушила.

Конечно, надо подождать результата еще двух поединков. Посмотреть молодую сборную, так сказать, в динамике турнира. Но заявка от молодых поступила очень серьезная.

Естественно, наши признанные звезды тоже имеют право на шанс. И они его наверняка получат на Кубке Первого канала. Но теперь они должны знать, что на их места в сборной есть претенденты. Есть те, кто на «Карьяла», если сравнивать прошлый год и этот, сыграл лучше их. И кто наверняка не подведет и в Москве.

А Знарку предстоит нелегкий выбор – между матерыми «своими» и вот этими молодыми «волками», жаждущими побед и «свежего мяса».

Причем, надо понимать, что и многие болельщики сборной будут за «молодых волков». И не только на Евротуре, но и на чемпионате мира.

Но хватит ли у тренера отваги и азарта, чтобы шагнуть с ними и туда? Где «неудавшийся эксперимент» уже не простят?

На этот вопрос отвечать уже Знарку. Хотя на ЧМ-2014 он как раз рискнул и победил.

Но тогда у него не было времени на раздумья. А сейчас впереди еще целый сезон проб и мучительных сомнений…

Матч

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция



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