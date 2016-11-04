Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?

Анна Погорилая и Елена Радионова Источник: «Советский спорт»

В пятницу в Москве на арене «Мегаспорт» стартует третий этап «Гран-при» по фигурному катанию. Самые лучшие шансы на российскую победу - в женском одиночном катании, где нашим девушкам по силам взять весь пьедестал. Но кто из трех суперфигуристок выиграет золото - находящаяся в блестящей форме Анна Погорилая, с опозданием начинающая сезон Елена Радионова или закрывшаяся от всех посторонних глаз в Сочи Юлия Липницкая? Представляем эту и другие интриги соревнований.



Что с Липницкой?

Что с Липницкой? Именно такой вопрос задают сейчас друг другу не то что болельщики — даже специалисты. О том, в какой форме сейчас эта фигуристка, не знает никто. Даже руководители Федерации фигурного катания на коньках России — и те не видели ее с сочинских прокатов. Или, если воспользовались интернет-трансляцией из Братиславы — с Мемориала Ондрея Непелы, где олимпийская чемпионка в команде уступила юной соотечественнице Марии Сотсковой.

А в Братиславе Липницкая предстала в своем обычном состоянии двух последних лет — катающей чисто короткую программу и срывающей произвольную. Результат Юлии на московском этапе «Гран-при» будет зависеть от того, сумел ли Алексей Урманов, тренирующий ее с ноября прошлого года, из этого состояния свою ученицу вывести. Справится Липницкая с обеими программами — может выиграть турнир. А вот если не справится...

А если не справится, то ничего страшного, в принципе, и не случится. Потому что состав иностранных участниц в женском одиночном катании на московском турнире на удивление средний. Нет ни приличных американок, ни японок («мисс недокрут» Канако Мураками не в счет). А вот две другие наши участницы — классные. Это, во-первых, великолепная Анна Погорилая, которая, собственно, является фаворитом соревнований вне зависимости от того, как прокатает Липницкая — она и в технической сложности, и в компонентах программ олимпийскую чемпионку сейчас явно превосходит. А во-вторых, Елена Радионова, к фамилии которой подобрать эпитет именно сейчас довольно сложно, потому что она в нынешнем сезоне нигде еще не выступала, и даже на прокатах в Сочи показала только одну короткую программу. Но зато какую программу — потенциальный хит, если, конечно, с того момента фигуристка восстановила прыжки.

В четверг все участницы турнира вышли на лед «Мегаспорта» и провели официальную тренировку, но ясности после нее не добавилось. Очевидно лишь, что Погорилая сейчас находится в наиболее оптимальной форме среди всех трех наших фавориток.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Анна Погорилая (Россия)

2. Елена Радионова (Россия)

3. Юлия Липницкая (Россия)

Сколько четверных прыгнет чемпион?

Как известно еще со времен Антона Сихарулидзе, это его цитата, фигурное катание — это не фигурное прыгание. И далеко не всегда в мужском одиночном катании побеждает тот, кто продемонстрирует максимальное количество самых сложных на сегодняшний момент прыжков — а это прыжки в четыре оборота. Тем не менее, как подчеркнул вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник на пресс-конференции перед московским этапом, тенденция именно этого сезона — фигуристов, исполняющих самые разные прыжки в четыре оборота, становится все больше и больше. И это приносит успех.

Но все-таки побеждают чаще всего те, кто четверные прыжки исполняет не разбегаясь от элемента к элементу, а представляя при этом программы, интересные по замыслу и связующим шагам. В Москве мы увидим двоих фигуристов, которые сильны и технически, и артистически. Это победитель двух последних чемпионатов мира испанец Хавьер Фернандес, для которого российский «Гран-при» станет первым в сезоне, и японец Сома Уно, успевший на «Скейт Америка» потрясти фигурнокатательный мир чистейшим четверным флипом и невероятно яркой произвольной программой на латиноамериканские мотивы. Российским участникам объективно светит максимум бронза — ее можно ждать от Михаила Коляды, который на последнем чемпионате мира благодаря чистому катанию и ошибкам конкурентов сумел вплотную подобраться к пьедесталу.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Хавьер Фернандес (Испания)

2. Сома Уно (Япония)

3. Михаил Коляда (Россия)

...7. Гордей Горшков (Россия)

8. Артур Дмитриев (Россия)

Попадут ли Боброва и Соловьев в финал «Гран-при»?

Есть вариант, что стопроцентный ответ на этот вопрос мы узнаем сразу после завершения московского этапа — хотя он будет всего лишь третьим по счету из шести. Если пятикратные чемпионы России выиграют в Москве — поездка на финал в Марсель им гарантирована.

Однако соперники у Екатерины и Дмитрия на московском турнире серьезные. Это неоднократные призеры чемпионатов мира канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже и американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Если Боброва и Соловьев обойдут хотя бы одну из этих двух пар, будет превосходно. А если обыграют и тех, и других — произойдет мегасенсация. Но... самое время вспомнить поговорку «дома и стены помогают». Может быть, именно это произойдет на арене «Мегаспорт»?

НАШ ПРОГНОЗ

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США)

2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада)

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)

...5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия)

...8. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия)

Сколько наших пар войдет в тройку?

Да, так бывает. Мы дожили до момента, когда на российском этапе «Гран-при» можем остаться без медалей в парном катании, которое было всегда коронным видом отечественных фигуристов. Конечно, бывало, что сильнейшие наши «парники» не выступали на домашнем турнире, но скамейка запасных всегда была настолько длинной, что за пьедестал мы не беспокоились. А сейчас беспокоимся, что окажемся с минимумом конкурентоспособных пар на Олимпиаде, которая пройдет уже через полтора года.

Изначально в Москве должны были выступить олимпийские чемпионы в команде Ксения Столбова и Федор Климов. Но партнерша из-за травмы ноги никак не начнет ледовые тренировки. И в данный момент цель этого дуэта — вернуться хотя бы к чемпионату России. Поэтому на Кубке Ростелекома вряд ли кто-то из наших сможет оказать конкуренцию бронзовым медалистам чемпионата мира-2016 немцам Алене Савченко/Брюно Массо и победителям первого этапа «Гран-при» в США канадцам Жюлиан Сеген/Чарли Билодо.

Но за третье место одна из двух российских пар — либо Кристина Астахова/Алексей Рогонов, либо Наталья Забияко/Александр Энберт — поспорить может. Хотя и у них конкуренты не самые простые — итальянцы Валентина Маркеи и Ондрей Хотарек, одна из сильнейших пар «остальной Европы».

НАШ ПРОГНОЗ

1. Алена Савченко/Брюно Массо (Германия)

2. Жюлиан Сеген/Чарли Билодо (Канада)

3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)

...7. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия)