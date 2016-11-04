Владимир Янко перебирается в Иркутск

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Владимир Янко: С чемпионом страны «Динамо» играло на равных полтора тайма Владимир Янко остался доволен действиями команды в полуфинальном матче Кубка России-2016 против «Енисея» (0:5).

Владимир Янко – в «Ловчев онлайн» Гостем сегодняшней программы «Ловчев онлайн» будет многократный чемпион СССР и России, чемпион мира и обладатель Кубка европейских чемпионов по хоккею с мячом Владимир Янко.

Янко и Ломанов встретятся в сборной спустя 8 лет Тренерский Совет ФХМР определил состав мужской национальной сборной России на товарищеские матчи со сборной Швеции 23 и 25 января, сообщает официальный сайт ФХМР.

Спортивный директор ХК «Динамо-Москва» Владимир Янко: Не жалуемся, не ищем врагов За последние девять лет ХК «Динамо-Москва» семь раз стал чемпионом России, завоевал шесть Кубков и два Суперкубка страны, трижды выиграл Кубок мира. В этом сезоне москвичи забуксовали: пока нет трофеев, шестое место в чемпионате России… Спортивный директор клуба Владимир Янко, назначенный на эту должность за 10 дней до начала ЧР-2015, популярно объяснил логичный спад в игре и обнадежил, что «Динамо» вернется на чемпионский уровень.

Янко вернулся в «Динамо» Главная трансферная новость российского хоккея громыхнула, когда до финального турнира Кубка России и старта чемпионата страны оставались считанные дни. В отставку был отправлен наставник ХК «Динамо-Москва» Сергей Лихачев, а спортивным директором вице-чемпионов страны стал Владимир Янко.

Сергей Мяус: «Динамо» с приходом Янко будет играть в российском стиле Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус считает, что приход Владимира Янко на пост спортивного директора московского «Динамо» означает, что команда будет ориентироваться на российский стиль игры.

Владимир Янко вернулся в московское «Динамо» на должность спортивного директора Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Жданов признался, что заслуженный тренер СССР Владимир Янко занял пост спортивного директора клуба.

Владимир Янко стал спортивным директором ХК «Динамо-Москва» Об этом корреспонденту Sovsport.ru сообщил гендиректор москвичей Сергей Жданов.

Лихачева на посту главного тренера московского «Динамо» может сменить Янко Владимир Янко может заменить Сергея Лихачева на посту главного тренера московского «Динамо». Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Жданов.

«А Кокорин исполнял Широкова» Вчера в авторскую программу нашего обозревателя Евгения Ловчева (эфиры «Ловчев онлайн» доступны на SOVSPORT.RU) пришел знаменитый тренер по хоккею с мячом Владимир Янко.

«А Кокорин исполнял Широкова» В авторскую программу Евгения Ловчева пришел легендарный тренер по хоккею с мячом Владимир Янко. Обсуждение легенд нашего спорта не ограничилось только игрой сборной России в Стокгольме.

Владимир Янко стал спортивным директором ульяновской «Волги» Знаменитый российский тренер по хоккею с мячом Владимир Янко назначен на пост спортивного директора ульяновской «Волги».

Владимир Янко: Мы не научились воспитывать игроков высокого класса Десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом (в качестве игрока и тренера) Владимир Янко после неудачи сборной России по футболу на чемпионате мира рассказал о проблемах российского футбола. Он считает, что в российском футболе есть серьезная проблема с подготовкой игроков.

Почему в Татарстане ставят на своих тренеров В четверг 15 мая, когда большинство спортивных болельщиков будут поглощены развязкой золотой гонки РФПЛ, станет известен обладатель золота женского волейбола.

«Интервью Серебрянникова? Просто хамство!» (самые жесткие цитаты программы «Ловчев Онлайн») (видео) Гостем еженедельной программы «Ловчев ONLINE» стал главный тренер казанского «Динамо» Владимир Янко. Для тех, кто пропустил – подборка самых острых цитат.

Владимир Янко: Дзагоев остановился в своем развитии Сегодня проходит видеоэфир еженедельной программы нашего обозревателя Евгения Ловчева «Ловчев ONLINE», гостем которой стал легендарный тренер по хоккею с мячом Владимир Янко. Он поделился мнением о поведении Алана Дзагоева в матче с «Волгой»(3:0).

Владимир Янко: «Динамо» дает шанс Петреску доработать сезон Сегодня проходит видеоэфир еженедельной программы нашего обозревателя Евгения Ловчева «Ловчев ONLINE», гостем которой стал легендарный тренер по хоккею с мячом Владимир Янко. Он поделился мнением о московском «Динамо».

Гостем программы «Ловчев онлайн» станет Владимир Янко В четверг с 11 до 12 на Sovsport.ru - прямой эфир программы «Ловчев онлайн», гостем обозревателя «Советского спорта» станет легендарный тренер по хоккею с мячом Владимир Янко.

Казань сделала работу над ошибками Второй матч серии «Енисей» – «Динамо-Казань» не стал продолжением первого. Подопечные Владимира Янко сыграли предельно внимательно и использовали победный шанс за две минуты до конца встречи.