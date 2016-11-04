Владимир Янко перебирается в Иркутск
Спортивный директор ХК «Динамо-Москва» Владимир Янко принял решение завершить работу в клубе, сообщает сайт dynamo-bandy.ru.
Владимир Владимирович принял новый вызов и отправился в Иркутск, где ХК «Байкал-Энергия» ставит высокие задачи на чемпионат России.
Из досье «Советского спорта»
Янко Владимир Владимирович
Дата рождения: 18 января 1949
Место рождения: г.Москва.
Заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта
Выступал за команды:
1965-1968, 1971-1980 - «Динамо-Москва»
1968-1971 – «Зоркий» (Красногорск)
Тренерская деятельность:
1982-1987 – главный тренер «Строитель» (Сыктывкар)
1987-1989 – главный тренер «Енисей» (Красноярск)
1992-1995 – главный тренер «Вейтеря» (Лаппенранта, Финляндия)
1995-2001 – главный тренер «Водник» (Архангельск)
2001 – январь 2003 – главный тренер «Зоркий» (Красногорск)
2003–2005 – главный тренер «Водник» (Архангельск)
2005-2007 – главный тренер «Динамо-Москва»
2008/09 – главный тренер «Кузбасс» (Кемерово)
2010-2012 – главный тренер «Динамо-Казань»
2012/13 – спортивный директор «Родина» (Киров)
2013/14 – главный тренер «Динамо-Казань»
с октября 2014 – по ноябрь 2016 - спортивный директор ХК «Динамо-Москва».
1989-1991 – главный тренер сборной СССР
1998-2001, 2004-2006, 2007-2009 – главный тренер сборной России
Тренерские достижения:
Чемпион СССР – 1988, 1989 («Енисей»)
Чемпион России – 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 («Водник»), 2006, 2007 («Динамо-Москва»
Обладатель Кубка России – 1995/96, 1999/2000, 2004/05 («Водник»), 2005/06, 2006/07 («Динамо-Москва»
Обладатель Кубка Европейских Чемпионов – 2002, 2003, 2004 («Водник»), 2006 («Динамо-Москва»
Обладатель Чемпионского Кубка в Эдсбюне – 2004 («Водник»), 2006 («Динамо-Москва»
Обладатель Кубка Мира – 2003, 2004 («Водник»), 2006 («Динамо-Москва»
Чемпион Мира – 1989, 1991 (СССР), 1999, 2001, 2006, 2008 (Россия).