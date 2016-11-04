Питерский парадокс. Что не так с «Зенитом»?

Обозреватель «Советского спорта» – о победе «Зенита» в Лиге Европы.

Прозвучит немного странно, но главная задача «Зенита» вчера заключалась в том, чтобы перебегать ирландцев. Переиграть-то – дело нехитрое: по игровому мышлению, тактической сноровке это команды очевидно разных измерений. А вот перебегать... Ребятки из «Дандолка» все старательные, атлетичные, дисциплинированн ые. А у «Зенита» в Лиге Европы, да и не только, проскальзывает некое «дуракаваляние» – просто побеждать ему скучно. В общем, надо было включиться сразу.

И отрадно, что это произошло. Благодаря действительно отменному движению удавалось убегать в прорывы. Лучшей иллюстрацией этого является статистика ударов – 9 в период с 16 по 45 минуту. Бомбардировка была такая масштабная, что о старательности ирландец пришлось забыть. До поры до времени. Конечно, будь на месте «Дандолка» более тактически организованная команда (особенно по части обороны), таких цифр она бы не допустила, несмотря на превосходство соперника.

Есть еще одна подсказка, что ставка была сделана на движение. Александр Кержаков вышел в стартовом составе. А он даже в 50 будет давать приличный объем работы (впрочем, бывают и исключения, как в матче с «Локомотивом», где он за час получил мяч 12 раз). С чего начался первый гол – прессинг со стороны нападающего, отбор, продвижение и пас на Жулиано. Сколько было похожих моментов, сосчитать трудно. «Зенит» вышел удивительно заряженным, готовым пахать. Это и работа над ошибками после первого матча с ирландцами, и накачка в раздевалке.

Кокорин, несмотря на свой слегка забавный дриблинг (получив мяч, носился из стороны в сторону), бегал так, словно в этом матче ему дали последний шанс подтвердить свое место в стартовом составе. Ниже проиллюстрирован его диапазон работы. Всего Кокорин выполнил 93 технико-тактичес ких действия, что даже немного больше, чем у Жулиано (91). Брак, правда, большой – 34%. Так никто и не говорит, что Александр провел идеальный матч. Он не был равнодушным. Это, знаете ли, уже немало.

Все шло хорошо. Реализация, конечно, хромала. Но игра проходила под диктовку «Зенита». Однако на 52-й минуте то ли теплолюбивого Маурисио смутила погода, то ли опять включился фактор «дуракаваляния» – «Зенит» привез такой гол, какие не имеют права привозить приличные клубы. Было в этом что-то из дворового футбола. И даже декорации в виде оранжевых разметки и мяча (сколько смотрю футбол, столько не могу к этому привыкнуть) стали вызывать нехорошие ассоциации.

А резюме такое. С одной стороны, победа на классе, извините за этот штамп. А с другой – нервная игра. Насколько победы на классе могут быть нервными, затрудняюсь ответить. Здесь определенно есть какое-то противоречие. А две штанги ворот Михаила Кержакова? Это что? А если бы залетело? И вообще умеет ли «Зенит» побеждать спокойно в Лиге Европы? Так, чтобы никаких сомнений. Безусловно, 18 ударов против 7 и 39 (!) острых передач против 6 как бы намекают нам, что игра шла в одни ворота. Так-то оно и было. Но что толку от игры в одни ворота, если победа вырывается только на 78-й минуте?

«Зенит» уже вышел в плей-офф. И вот там-то он легко нарвется на соперника, который обязательно накажет за непонятные игровые отрезки, когда вся команда или кто-то по отдельности как будто выключаются, и за транжирство голевых моментов. Чисто визуально «Зенит», безусловно, оставляет мощное впечатление. Но это не тот класс, который позволяет ставить серьезные цели. Если не прибавит, не научится бить и тут же добивать, при этом не даря подарков, будем мы считать статистику и все списывать на невезение…