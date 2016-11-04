«Овечкин повторил рекорд великого Гретцки! Как это было». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





За «Виннипег» играет финский форвард Патрик Лайне, который постоянно сравнивает себя с Александром Овечкиным. Они уже встречались в Канаде на днях, и тогда оба ничего не забили. И вот теперь «Джетс» приехал в Вашингтон.

Уже в первом периоде Овечкин организовал гол «Кэпиталз», когда грациозно сыграл на левом фланге, нанес бросок, а Никлас Бэкстрем разобрался на добивании.

Второй гол красиво забил Ти-Джей Оши, и потом Овечкин на добивании переиграл вратаря «Джетс». Игра сделана? «Вашингтон» так не считал и начал косячить в своей зоне. В итоге стало 3:3, причем Патрик Лайне в камбэке замечен не был. Скорее там феерил Дастин Бафлин.

И вот овертайм. А там Овечкин стоит в левом кругу вбрасывания. Да еще большинство. Ну вы поняли? Вот так «Вашингтон» и победил. Александр Великий же показал, что никакие финны с ним рядом не валялись.

ЦИФРА ДНЯ

Мы все ломаем голову, когда Александр Овечкин сможет догнать Уэйна Гретцки.

Имеется в виду гонка снайперов. Гретцки находится на первом месте (894 шайбы), Овечкин поднялся на 33-е (531), причем скоро он обгонит Фрэнка Маховлича (533).

Но именно сегодня, здесь и сейчас, Овечкин догнал Гретцки. Вы это заметили? Всего за карьеру в регулярных чемпионатах Уэйн забил 91 победный гол. Именно столько же, после шайбы в овертайме в ворота «Виннипега», стало у Александра Овечкина.

Ровно 91 гол, копеечка в копеечку.

Но надо сказать, что это 16-е место в лиге. В лидерах идут Яромир Ягр (133), Фил Эспозито (118), Бретт Халл и Теему Селянне (по 110), Брендан Шэнахэн (109). Вот эти пятеро выбили сотню. Но все они, кроме Ягра, завершили карьеру. Овечкин вполне может разбавить эту компанию.

ГОЛ ДНЯ





Артем Анисимов продолжает идти первым среди лучших бомбардиров НХЛ (14 очков). В матче против «Колорадо» он отдал голевую передачу на Мариана Госсу. Посмотрите этот веселый матч и посочувствуйте Семену Варламову, который снова много пропустил – теперь четыре шайбы.

Гол у Госсы получился шикарным, конечно. Имею в виду и первую, и вторую его шайбы. Кстати, Мариан обошел Петера Бондру, став самым результативным словаком в НХЛ.

И поразимся, как легко защитники «Колорадо» позволяли игрокам «Чикаго» выскакивать на своего вратаря. Ну а я отмечу четвертый гол, когда Кейн отобрал шайбу и сделал передачу на Панарина, который замкнул штангу. Это была комбинация ультра-си.

ДУБЛЬ ДНЯ





Люблю смотреть, как играет Сидни Кросби. Да, «Питтсбург» потерпел поражение в Калифорнии. Да, все сложилось не очень удачно. Но капитан «Пенс» сделал дубль. Он в потрясающей форме с тех пор, как вернулся после сотрясения мозга.

Два момента у правой штанги, два гола. Очень хорошая работа на чужом пятачке. А там, между прочим, больно бьют. Но Кросби этого не боится.

ДЕБЮТАНТ ДНЯ





Присмотритесь к этому пареньку. Мэтт Ткачук сделал свой первый дубль за «Калгари». Это сын того самого Кита Ткачука, который играл в «Виннипеге» и «Аризоне», а также в сборной США. То есть Мэттью уже по генам одарен. Я думаю, у него будет хорошая карьера. Как у Бретта Халла – сына Бобби, который делал первые шаги тоже в «Калгари».

БОНУС

ВИДЕО

Кстати, в составе «Ванкувера» появился Никита Трямкин, который долго сидел в запасе. И вот ему дали шанс. В итоге габаритный россиянин сделал 6 силовых приемов и подрался с Заком Смитом.

Хотя там и драки не получилось. Просто Трямкин схватил соперника одной рукой и держал как котенка.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

3 (2+1) очка и победный гол в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ)

2** - Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

2 (1+1) очка в матче с «Колорадо» (4:0)

3*** - Никита ТРЯМКИН (Ванкувер)

6 силовых приемов и 7 минут штрафа в первом матче сезона с «Оттавой» (0:1)

ЦИТАТА ДНЯ

«В третьем периоде нас переиграли. А мы делали ошибки в своей зоне. Так играть нельзя, но это станет хорошим уроком для нас».

Никлас БЭКСТРЕМ, форвард «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Чикаго – Колорадо – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Тэйвс, Госса (ПАНАРИН, АНИСИМОВ), Госса, ПАНАРИН

Ч: Панарин (1+1; +3, 2, 4, 20.09)

Анисимов (0+1; +2, 2, 0, 17.21)

К: Тютин (0+0; -1, 0, 4, 17.57)

Задоров (0+0; 0, 0, 0, 19.32)

Григоренко (0+0; -1, 0, 4, 15.16)

в Варламов (21-17; 81%, 60.00)

Вашингтон – Виннипег – 4:3 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

Бэкстрем (ОВЕЧКИН), Оши, ОВЕЧКИН (2) – Энстрем, Лоури, Дано

В: Овечкин (2+1; 0, 0, 8, 19.44)

Кузнецов (0+0; -1, 2, 1, 20.30)

Орлов (0+0; +1, 0, 2, 20.27)

В: Бурмистров (0+0; -1, 0, 1, 13.02)

Тампа-Бэй – Бостон – 3:4 бул. (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Хедман (КУЧЕРОВ), Джонсон (2) – Карло, Спунер, Пастрнак, Д.Хэйес (п.бул.)

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 2, 20.48)

Наместников (0+0; -1, 0, 1, 9.51)

в Василевский (31-28; 90,3%, 65.00)

Баффало – Торонто – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

М.Фолиньо – Марнер (2)

Б: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 22.35)

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 0, 21.46)

Сошников (0+0; 0, 2, 1, 9.16)

Айлендерс – Филадельфия – 2:3 бул. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Таварес, Зайденберг – Конечны, Рид, Жиру (п.бул.)

А: Кулемин (0+0; +1, 0, 2, 12.52)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 2, 9.39)

Проворов (0+0; 0, 0, 1, 20.09)

Даллас – Сент-Луис – 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

Ивз, Клингберг (2), Джонс, Спецца, Джорди Бенн – Штястны, Пьетранжело

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 4, 16.19)

Якупов (0+0; 0, 0, 1, 7.28)

Рейнджерс – Эдмонтон – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Хэйес, Грабнер, Фаст, Нэш, Миллер – Нюджент-Хопкинс, Марун, Ларссон

Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 2, 13.16)

Флорида – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Экблад, Мальгин, Трочек (2) – Зэйджак, Паренто, Заха

НД: Калинин (0+0; -1, 0, 0, 13.06)

Оттава – Ванкувер – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Хоффман

В: Трямкин (0+0; 0, 7, 0, 14.17)

Лос-Анджелес – Питтсбург – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Льюис, Грин, Доуд – Кросби (2)

П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 19.20)

Аризона – Нэшвилл – 3:2 бул. (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Дворак, Дюклер, Дюклер (п.бул.) – Ирвин, Смит

Сан-Хосе – Калгари – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Бернс, М.Карлссон – Брауэр, Ткачук (2)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.