Дебют в Bellator. Сравнительная характеристика Харитонова и Аялы
5 ноября в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 163. В одном из главных поединков турнира россиянин Сергей Харитонов проведет бой против представителя США Джеви Аялы. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.
Bellator 163
Дата турнира: 5 ноября
Место проведения: Анкасвилл (США
Кто: Сергей Харитонов (Россия) — Джеви Аяла (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Харитонов (30-е, бои 23 победы-5 поражений); Аяла (79-е, бои 9-5).
В чем интрига?
Харитонов является фаворитом противостояния, однако он не выступал по правилам ММА в течение 1,5 лет. Сергей прошел хороший тренировочный лагерь. Бок о бок он тренировался с топовыми российскими тяжеловесами Александром Волковым, Шамилем Абдурахимовым, Дмитрием Сосновским и Алексеем Олейником. Фанаты Сергея не слишком воодушевлены соперником, однако Аяла свой последний бой выиграл у Роя Боутона техническим нокаутом в первом раунде.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Фил Дэвис, Лиам Макгири, Бреннан Уорд.
Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)
|
Показатель
|
Сергей Харитонов (Россия)
|
Джеви Аяла (США)
|
Габариты
|
8
|
6
|
Сила
|
9
|
6
|
Выносливость
|
5
|
5
|
Техника
|
7
|
6
|
Скорость
|
5
|
6
|
Взрывная мощь
|
6
|
6
|
Нокаутирующая сила
|
9
|
7
|
Работа в стойке
|
7
|
6
|
Борьба в стойке
|
6
|
6
|
Борьба в партере
|
6
|
6
|
Опыт
|
8
|
6
|
Итого
|
76
|
66
Большинство читателей «Советского спорта» считают, что Харитон одержит победу нокаутом (65,6%). На втором месте оказался вариант - «победа Харитонова по очкам», и на третьем - «победа Харитонова болевым/удушающим приемом».
СПРАВКА
|
Боец
|
Сергей Харитонов
|
Джеви Аяла
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Рекорд в ММА
|
23 победы, 5 поражений
|
9 побед, 5 поражений
|
Достижения в спорте
|
Бронзовый призёр Гран-при Pride Fighting Championships (2004)
|
-
|
Стиль
|
Рукопашный бой, самбо, тайский бокс, бокс
|
Борьба, бокс
|
Возраст
|
36 лет
|
28 лет
|
Рост
|
193 см
|
185 см
|
Вес между боями
|
120 кг
|
120 кг
Последние поединки соперников
|Сергей Харитонов
|Джеви Аяла
|Джон Дельгадо (победа сабмишеном в первом раунде)
|Эрик Приндл (победа техническим в третьем раунде)
|Алексей Кудин (победа техническим нокаутом во втором раунде)
|Рафаэль Батлер (победа сабмишеном в первом раунде)
|Тайлер Ист (победа техническим нокаутом в третьем раунде)
|Алекс Хаддлистон (поражение сабмишеном в первом раунде)
|Кенни Гарнер (победа техническим нокаутом в третьем раунде)
|Карл Семанутафа (поражение техническим нокаутом во втором раунде)
|Кенни Гарнер (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|Рой Боутон (победа техническим нокаутом в первом раунде)