Дебют в Bellator. Сравнительная характеристика Харитонова и Аялы

5 ноября в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 163. В одном из главных поединков турнира россиянин Сергей Харитонов проведет бой против представителя США Джеви Аялы. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.

Bellator 163

Дата турнира: 5 ноября

Место проведения: Анкасвилл (США

Кто: Сергей Харитонов (Россия) — Джеви Аяла (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Харитонов (30-е, бои 23 победы-5 поражений); Аяла (79-е, бои 9-5).

В чем интрига?

Харитонов является фаворитом противостояния, однако он не выступал по правилам ММА в течение 1,5 лет. Сергей прошел хороший тренировочный лагерь. Бок о бок он тренировался с топовыми российскими тяжеловесами Александром Волковым, Шамилем Абдурахимовым, Дмитрием Сосновским и Алексеем Олейником. Фанаты Сергея не слишком воодушевлены соперником, однако Аяла свой последний бой выиграл у Роя Боутона техническим нокаутом в первом раунде.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Фил Дэвис, Лиам Макгири, Бреннан Уорд.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель Сергей Харитонов (Россия) Джеви Аяла (США) Габариты 8 6 Сила 9 6 Выносливость 5 5 Техника 7 6 Скорость 5 6 Взрывная мощь 6 6 Нокаутирующая сила 9 7 Работа в стойке 7 6 Борьба в стойке 6 6 Борьба в партере 6 6 Опыт 8 6 Итого 76 66

Большинство читателей «Советского спорта» считают, что Харитон одержит победу нокаутом (65,6%). На втором месте оказался вариант - «победа Харитонова по очкам», и на третьем - «победа Харитонова болевым/удушающим приемом».

СПРАВКА

Боец Сергей Харитонов Джеви Аяла Гражданство Россия США Рекорд в ММА 23 победы, 5 поражений 9 побед, 5 поражений Достижения в спорте Бронзовый призёр Гран-при Pride Fighting Championships (2004)

Полуфиналист Гран-при Strikeforce в тяжелом весе

W5 Чемпион мировая версия W5 Гран-при 2014 - Стиль Рукопашный бой, самбо, тайский бокс, бокс Борьба, бокс Возраст 36 лет 28 лет Рост 193 см 185 см Вес между боями 120 кг 120 кг

Последние поединки соперников