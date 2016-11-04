Ох уж эти немцы… Как «Краснодар» уступил «Шальке»

«Советский спорт» разбирает матч, в котором российский клуб вновь не смог обыграть немцев.

Бывает так, что атакуют одни, а забивают другие. И бывает очень часто. Обычно это объясняется низкой реализацией моментов, ошибками в обороне, да и просто невезением. В случае с «Краснодаром» все настолько запутано, что на поиск истины уйдет какое-то время, и не факт, что эта истина в итоге будет найдена.

Все запуталось уже при объявлении составов. «Краснодар», который продолжает нести кадровые потери – такие, каких нет ни у одного российского клуба, вышел без чистого центрфорварда. Номинально эту роль должен был исполнять Подберезкин. Во всяком случае, об этом нам сообщала графика УЕФА. Но так ли это на самом деле, мы не узнаем – за 11 минут Подберезкин коснулся мяча 9 раз, после чего был заменен из-за травмы.

И что произошло дальше. Казалось бы, ранняя замена, что почти всегда ведет к сбою изначального тактического плана. Но пока многие переживали за Подберезкина, Лаборде, вышедший вместо него, уже успел создать пару голевых моментов. Сложилось впечатление, что очередная травма спутала карты не «Краснодару», а «Шальке». Игроки обороны не сразу осознали, что произошло. И вообще в первые минуты «Шальке» выглядел, как «Краснодар» в матче двухнедельной давности, – не то чтобы обреченным, но явно не понимающим, что и как.

В первом тайме разница по ударам составила 14 на 4 в пользу гостей. И все было бы замечательно, если бы «Шальке» не забил дважды. Вот и разница по ударам. Да и какое нам дело до этой разницы, если половина выстрелов была произведена со средней и дальней дистанции. И тем не менее «Краснодар» подбирался к воротам. Перейра, казалось, бил наверняка. А чуть раньше – Лаборде… Но в этот еврокубковый вечер мазали не только «быки». «Зенит» в своем первом тайме точно так же не мог конвертировать территориальное преимущество в результат.

Так чего же не хватило «Краснодару»?

Во-первых, такого форварда, который из двух моментов реализует хотя бы один. А такой нападающий у «Краснодара» только один. И вчера он остался на скамейке запасных. Но уже радует, что Смолов совсем близко к полю. Скоро увидим.

Во-вторых, заметно хромал такой тактический элемент как переход из атаки в оборону. «Быки» заигрывались и не успевали перестраиваться. Оба гола – быстрые атаки.

В-третьих, и это вытекает из предыдущего пункта, слабо отыграли фланги. Причем в первом голе провалились сразу два крыла. Справа дали навесить, а слева не успел грамотно сработать Петров. Второй гол пришел из зоны инсайда, немцы классно сыграли на линии офсайда. А вообще вряд ли имеет смысл обсуждать голы, когда мяч заносится с «ленточки». Провал обороны очевиден.

Получается классическая ситуация – одни ошибки соперника использовали, другие – нет. И что обидно, во втором тайме «Краснодар» уже предстал совсем другим, «Шальке» удалось сбить стартовый темп – и дальше сыграть на удержание было делом техники.

Если искать плюсы в этом поражении, то они, конечно же, есть. Смелая ставка на игру первым номером. И эта игра была. А то, что не залетело, – это, как говорится, другой вопрос. Обязательно залетит. Только уже не в ворота немцев. Может ли «Краснодар» пенять на невезение? Кто-то скажет, что все дело в мастерстве. И по-своему будет прав. Но в то же время стоит признать: счет не совсем по игре.

Ох уж эта Германия! В позапрошлом сезоне здесь было избиение от «Вольфсбурга». В прошлом была дортмундская «Боруссия», забившая два гола на 45+1 и 90+2 минутах. И там тоже можно было говорить и невезении. Любой проигравший имеет право об этом говорить. Пусть уж в следующем сезоне, если «Краснодар» пробьется в еврокубки, немцы немного отдохнут от нас, а мы от них. И касается это не только «быков».