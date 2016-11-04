«Кержаков делал то, чего не хватает Шатову». Включение Геннадия Орлова

Александр Кержаков впервые в жизни вышел в стартовом составе с братом за одну команду Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после четвертой победы «Зенита» в Лиге Европы – об удачном матче Александра Кержакова и росте авторитета Мирчи Луческу.

Кержаков с июля не пропустил ни одной тренировки

Ценно, что «Зенит» придерживался плана на игру с «Дандолком»: расшатывал оборону. Другое дело, что ирландцы первые минут пятнадцать-двадцать вообще не ошибались, поэтому зенитовцы почти не проникали в их штрафную. Но потом борьба за мяч Витселя, подыгрыш Жулиано, действия Шатова, который на этот раз почаще разворачивался в правильную сторону и играл вперед – все это и привело к заслуженной победе. Жаль только, что Олег травму получил: если надрыв мышцы – он может выбыть на несколько недель.

Пропущенный «Зенитом» гол – несчастный случай. Из серии «лучшее – враг хорошего». Маурисио ошибся, когда решил скинуть мяч назад, мог бы просто пропустить, сыграл бы Нету. Но важно, что «Зенит» снова в сложной ситуации нашел силы, чтобы переломить, добавить – опять волевые возможности в Лиге Европы проявились, в третий раз из четырех матчей. И Мирча Луческу наверняка доволен: качественный в итоге не только результат, но и игра команды.

Жулиано поднабрал сил, здоровья и выглядел поживее. А еще хорош был Александр Кержаков: сыграл очень полезно, отдал голевой пас и начал комбинацию, после которой «Зенит» забил победный мяч. Ведь именно Кержаков увидел, что нужно перекинуть через штрафную своим, а следом и Маурисио исправился, отдал голевую передачу Жулиано.

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Выход Кержакова главный тренер проанонсировал еще на пресс-конференции за сутки до матча. Но тут все понятно, и Дзюбе же нужно дать отдохнуть. Тем более Артема и в сборную не вызвали, чтобы он смог залечить болячки.

Главное, что сделал Александр в матче с «Дандолком» – дважды сыграл в одно касание. И эти передачи моментально обостряли игру – таких действий как раз очень не хватает Шатову. У Жулиано это есть, у Мака тоже, и Саша все делал правильно.

И ведь казалось бы: против мощных ирландских защитников нужен впереди высокорослый Дзюба, а «Зенит» показал другую игру – быструю и низом. Тактику поменяли, и «Зенит» был очень близок к исполнению правильного плана Мирчи Луческу на этот матч.

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Луческу укрепляет свой авторитет

Удачный матч Кержакова, уверен, добавляет ему шансов дальше играть больше. Важно вот что: Александр не пропустил ни одной тренировки под руководством Луческу, не получил ни одной травмы. Уже ведь ноябрь, а Кержаков с июля тренируется вообще без пауз. Не знаю, есть ли второй такой футболист в команде, но это очень ценно. Александр – профессионал, он следит за собой, и каждый такой его выход на поле – очередное доказательство.

Главную задачу «Зенит» уже выполнил, свою группу выиграл. Но осталось провести еще два матча: думаю, команда продолжит в том же духе. Не надо забывать, что в Лиге Европы и премиальные приличные – чего тут скрывать, профессионалы в том числе и деньги зарабатывать хотят. Победы и для игроков выгодны, и для клуба. К тому же у тренеров появится возможность больше ротировать игроков. Ведь в заявке на матч с «Дандолком» даже не все были здоровыми.

Успешной игрой в Лиге Европы, на мой взгляд, Луческу еще больше утвердил свой авторитет в глазах руководства «Зенита». А значит, может получить карт-бланш на приглашение новых, ему нужных, игроков уже в зимнее трансферное окно. Ведь румынский специалист показал, что его игроки приносят результат: и Жулиано, и Мак.

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