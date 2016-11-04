Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)0 : 0Спартак (мол)
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Джокович- : -Чилич
Теннис  Бердых- : -Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кержаков делал то, чего не хватает Шатову». Включение Геннадия Орлова

Геннадий Орлов, Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Александр Кержаков впервые в жизни вышел в стартовом составе с братом за одну команду
Александр Кержаков впервые в жизни вышел в стартовом составе с братом за одну командуИсточник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после четвертой победы «Зенита» в Лиге Европы – об удачном матче Александра Кержакова и росте авторитета Мирчи Луческу.

Кержаков с июля не пропустил ни одной тренировки

Ценно, что «Зенит» придерживался плана на игру с «Дандолком»: расшатывал оборону. Другое дело, что ирландцы первые минут пятнадцать-двадцать вообще не ошибались, поэтому зенитовцы почти не проникали в их штрафную. Но потом борьба за мяч Витселя, подыгрыш Жулиано, действия Шатова, который на этот раз почаще разворачивался в правильную сторону и играл вперед – все это и привело к заслуженной победе. Жаль только, что Олег травму получил: если надрыв мышцы – он может выбыть на несколько недель.

Пропущенный «Зенитом» гол – несчастный случай. Из серии «лучшее – враг хорошего». Маурисио ошибся, когда решил скинуть мяч назад, мог бы просто пропустить, сыграл бы Нету. Но важно, что «Зенит» снова в сложной ситуации нашел силы, чтобы переломить, добавить – опять волевые возможности в Лиге Европы проявились, в третий раз из четырех матчей. И Мирча Луческу наверняка доволен: качественный в итоге не только результат, но и игра команды.

Жулиано поднабрал сил, здоровья и выглядел поживее. А еще хорош был Александр Кержаков: сыграл очень полезно, отдал голевой пас и начал комбинацию, после которой «Зенит» забил победный мяч. Ведь именно Кержаков увидел, что нужно перекинуть через штрафную своим, а следом и Маурисио исправился, отдал голевую передачу Жулиано.

«Мы достигли главной цели». Зенитовцы нехотя обсудили победу в группе ЛЕ

Выход Кержакова главный тренер проанонсировал еще на пресс-конференции за сутки до матча. Но тут все понятно, и Дзюбе же нужно дать отдохнуть. Тем более Артема и в сборную не вызвали, чтобы он смог залечить болячки.

Главное, что сделал Александр в матче с «Дандолком» – дважды сыграл в одно касание. И эти передачи моментально обостряли игру – таких действий как раз очень не хватает Шатову. У Жулиано это есть, у Мака тоже, и Саша все делал правильно.

И ведь казалось бы: против мощных ирландских защитников нужен впереди высокорослый Дзюба, а «Зенит» показал другую игру – быструю и низом. Тактику поменяли, и «Зенит» был очень близок к исполнению правильного плана Мирчи Луческу на этот матч.

«Слабость «Зенита» - отсутствие второго Витселя». Тренеры - об игре Лиги Европы

Луческу укрепляет свой авторитет

Удачный матч Кержакова, уверен, добавляет ему шансов дальше играть больше. Важно вот что: Александр не пропустил ни одной тренировки под руководством Луческу, не получил ни одной травмы. Уже ведь ноябрь, а Кержаков с июля тренируется вообще без пауз. Не знаю, есть ли второй такой футболист в команде, но это очень ценно. Александр – профессионал, он следит за собой, и каждый такой его выход на поле – очередное доказательство.

Главную задачу «Зенит» уже выполнил, свою группу выиграл. Но осталось провести еще два матча: думаю, команда продолжит в том же духе. Не надо забывать, что в Лиге Европы и премиальные приличные – чего тут скрывать, профессионалы в том числе и деньги зарабатывать хотят. Победы и для игроков выгодны, и для клуба. К тому же у тренеров появится возможность больше ротировать игроков. Ведь в заявке на матч с «Дандолком» даже не все были здоровыми.

Успешной игрой в Лиге Европы, на мой взгляд, Луческу еще больше утвердил свой авторитет в глазах руководства «Зенита». А значит, может получить карт-бланш на приглашение новых, ему нужных, игроков уже в зимнее трансферное окно. Ведь румынский специалист показал, что его игроки приносят результат: и Жулиано, и Мак.

Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано вновь попал в команду недели Лиги ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Владимир Казаченок: «Зениту» по силам выиграть Лигу ЕвропыБывший нападающий «Зенита» Владимир Казаченок прокомментировал выступление питерской команды в Лиге Европы.Александр Кержаков: Хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе привезлиНападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Дандолком» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.Андре Виллаш-Боаш: Меня звали в Бразилию и Азию, но я выбрал КитайГлавный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о подписании контракта с китайским клубом.Питерский парадокс. Что не так с «Зенитом»?Питерский парадокс. Что не так с «Зенитом»?Обозреватель «Советского спорта» – о победе «Зенита» в Лиге Европы.«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах российских клубов в Лиге Европы.Алексей Сорокин: К 30 декабря со стадионом в Санкт-Петербурге все будет в нормеГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о приезде рабочей группы ФИФА для проверки стадиона на Крестовском острове.Овечкин забивает дважды, а «Краснодар» снова уступает «Шальке». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку главных новостей.Алексей Сорокин: Есть конкретный план, как устранить вибрацию выкатного поля стадиона в Санкт-ПетербургеГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о проблеме излишней вибрации выкатного поля в Санкт-Петербурге.«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?Стадион на Крестовском острове снова удивил.Александр Бубнов: «Зенит» старается беречь силы, что вполне понятноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над ирландским «Дандолком» в матче Лиги Европы.Защитник «Дандолка» Бойл: Были близки к ничьей, но класс «Зенита» сыграл свою рольЗащитник «Дандолка» Энди Бойл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Доменико Кришито: «Зенит» в матче против «Дандолка» должен был забивать большеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).Провальная неделя. Обзор таблицы коэффициентовПровальная неделя. Обзор таблицы коэффициентовРоссийские клубы провалили вторую еврокубковую неделю кряду. От отрыва от Португалии практически ничего не осталось.«Мы достигли главной цели». Зенитовцы нехотя обсудили победу в группе ЛЕ«Мы достигли главной цели». Зенитовцы нехотя обсудили победу в группе ЛЕБольшая часть игроков «Зенита» не появилась в микст-зоне, зато один из лучших бомбардиров Лиги Европы Жулиано с журналистами поговорил.«Слабость «Зенита» – отсутствие второго Витселя». Тренеры – об игре Лиги Европы«Слабость «Зенита» – отсутствие второго Витселя». Тренеры – об игре Лиги Европы«Советский спорт в Санкт-Петербурге» побывал на очень долгой пресс-конференции после матча «Зенит» – «Дандолк».Полузащитник «Дандолка» О'Доннелл: Из российских команд в Ирландии лучше всего знают «Зенит»Полузащитник «Дандолка» Стивен О'Доннелл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Жулиано: В группе «Зенит» хочет набрать максимум очковПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).Полузащитник «Дандолка» Хорган: Жулиано превосходен, невероятный игрокПолузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Луиш Нету: У «Зенита» были проблемы с «Дандолком» в обоих матчах, но сейчас мы доказали, что сильнее ихЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Геннадий Орлов
Геннадий Орловвсе новости
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости
Олег Шатов
Олег Шатоввсе новости

Cпецпредложение