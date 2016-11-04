Валерий Петраков: Нет, ну «Спартак» здорово сыграл в дерби!

Главный тренер «Томи» - о предстоящем матче против красно-белых.

«В «ТОМИ» МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

- Валерий Юрьевич, что вас беспокоит накануне матча (суббота, 11.00 мск – Прим. ред.)?

- В первую очередь травмы. Кто-то вообще не может играть – Самодин, Пугин. Чуперка уехал на операцию. Три игрока основного состава! Не все в одинаковом состоянии, есть микротравмы – растяжения, ушибы. Фамилий называть не буду, они готовятся к игре.

Второй момент – чисто психологическое состояние ребят. Хотелось бы, чтобы они ни о чем таком не думали. Давит, что есть большие проблемы с финансированием, что находимся внизу турнирной таблицы. Это создает не лучший фон.

- И как же сделать, чтобы игроки ни о чем плохом не думали?

- Разговариваем с ними. Проблемы с финансированием больше давят на легионеров. Они приехали в нашу страну, чтобы играть и зарабатывать деньги. Вдали от родины, да еще и ничего не получают! Наверное, не лучший вариант продолжения карьеры. Разговариваем, убеждаем, пока это удается. Но в любой момент все может вспыхнуть. Может быть такой вариант, что после вызова в сборную они не приедут, и мы ничего не сможем сделать.

- Где-то в интернете прочитал, что начали гасить долги…

- Это неверная информация. Вчера разговаривал с нашим президентом, губернатором Сергеем Жвачкиным. Он дал такие сроки – сыграем со «Спартаком» и где-то через неделю начнутся финансовые поступления. Это его слова.

- За долг ЦСКА за Петра Тена «Томи» запретили регистрировать новых игроков. Проблема?

- Ребят, ну какие новые игроки, когда мы не можем погасить долги тем, что есть? Есть запрет, нет запрета, пока это никак не влияет. У нас сейчас совсем другие мысли.

«МОЖЕТ, «СПАРТАК» РЕШИЛ, ЧТО В ХОЛОД ПРОМЕС НЕ ТАК ПОЛЕЗЕН?»

- В матче против «Спартака» главными козырями «Томи» будут организация и дисциплина?

- Наверное, да. А еще, по сравнению с игрой против «Зенита», немножко изменим тактический рисунок.

- В Питере вас не устроила скорость в атаке, особенно у двух центральных полузащитников. Они станут быстрее?

- Надеюсь. Был разбор, подчеркнули эти моменты – много брака, очень медленно выходили из обороны. С такими командами, как «Зенит», «Спартак», надо играть на порядок быстрее. Если мы, конечно, хотим иметь впереди какую-то агрессию и моменты. Нужно плотнее сыграть в середине поля и при отборе мяча правильно развивать атаку, чтобы не было таких бездарных потерь, как в Питере.

- «Спартак» прилетел в Томск без Промеса. Нет ли тут недооценки «Томи»?

- Не могу ответить на этот вопрос. Наверное, они решили, что в такую холодную погоду он не будет на сто процентов полезен и что другой футболист сыграет намного лучше. Вообще это прерогатива Карреры.

- Кстати, какая у вас сейчас, в пятницу, погода?

- Градусов пять-семь, снежок идет. Завтра? Мне сказали, будет градусов девять.

- Вам не кажется, что «Спартак» немного перехвалили за победу в дерби?

- Нет, ну «Спартак» здорово сыграл в дерби! И в плане обороны, и в плане атаки провел хороший матч, это однозначно. Все специалисты, Валерий Георгиевич и второй Валерий Георгиевич (Газзаев и Карпин – Прим.ред.) на ТВ подчеркнули, что «Спартак» заслужил победу. А почему нет? Команда хорошо укомплектована, есть лидеры. Раньше были проблемы в обороне, сейчас играют намного надежней. В атаке есть исполнители – Промес, Зе Луиш, Ананидзе.

- В вашем гардеробе до сих пор нет одежды красного цвета?

- Нет, даже гетр нет красных. Меня Валентин Козьмич (прославленный футболист и тренер «Торпедо» Иванов, у которого Петраков играл в 1980-е гг. – Прим. ред.) как приучил красное не надевать, с тех пор и не ношу, даже в цивильной одежде. Футболистам тоже запрещаю! У них есть форма, сейчас с экипировкой, не как раньше, проблем-то нет, так что и напоминать не надо. Но если вдруг у кого увижу, не сомневайтесь, напомню!