Владимир Юрзинов: Тренеров сборной будем готовить, как в Канаде

Консультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов-старший – о том, как должен развиваться российский хоккей.

Продолжение беседы с заслуженным тренером страны Владимиром Юрзиновым – о том, как надо строить хоккей в России.

- Посмотрите, сейчас хоккей пришел в Новогорск, - отмечает Владимир Юрзинов. - Перед Кубком Карьяла я впервые видел, чтобы в одном месте собралось разом столько сборных. Здесь же, кроме нашей национальной команды еще и две молодежных сборных. Одна с Брагиным отправляется в Канаду. Другая, с Бабенко, поедет в Швецию. Здесь и молодежная сборная наших девчонок. А еще мальчишки из U-16. А еще СКА – лидер нынешнего чемпионата КХЛ.

И знаете, что самое ценное в этом? Что тренеры всех наших сборных собрались в одном месте. Что они объединены на базе национальной команды. Могут поближе познакомиться, пообщаться друг с другом, обменяться полезным опытом. Это самое главное сейчас.

- Я так понимаю, что речь наконец заходит об общей идеологии нашего хоккея? О выработке единого фирменного стиля?

- Абсолютно верно! И вот на этой базе можно абсолютно спокойно создавать Академию хоккея. Проводить тренерские семинары. Новогорск должен стать мозговым центром нашего хоккейного хозяйства. То, что сборные вот объединяются – очень радует меня. И надо сделать все, чтобы этот опыт опять не исчез, не распылился.

Ведь и для хоккеистов это важно. Смотрите, сколько юных игроков сейчас у бортика – смотрят за тренировкой своей главной команды.

Кстати, я недавно вернулся из Тамбова… Там состоялось открытие студенческой хоккейной лиги. И это еще один мощный проект. Там же огромный резерв. Сколько там ребят, которые хотят заниматься хоккеем. И какое отличное отношение в гуманитарном университете к нашему виду спорта. Там на открытии настоящий праздник получился. Леша Яшин приехал. Мы с ним там провели семинар.

Это ведь тоже такой отряд нашего хоккея, о котором мы до самого последнего времени даже не подозревали. Но нужен прорыв. Чтобы кто-то специально построил каток при престижном ВУЗе. Чтоб там можно было тренировки проводить. Ведь не только ребята, и девчонки-студент ки рвутся хоккеем заниматься. А там и фигурное катание, и массовое… Университет от такого катка еще и доход получит!

Посмотрите на Северную Америку. Там при университетах, где есть свои команды, ледовые дворцы на шесть-восемь тысяч. Вот какой огромный резерв!

- Рассчитываете, что от студенческой лиги будет польза и нашему профессиональном у хоккею?

- Главное, что для страны будет отдача! Что выпускники ДЮСШ, кто в профессиональные лиги не пробился, пойдут получать образование. В том числе и в военные ВУЗы. Ведь понятно, что не все становятся Малкиными и Овечкиными. Но это молодежь нашей страны! И в этом смысле хоккей - еще и социальный проект. Пока ты тренируешься, ты ведешь здоровый образ жизни. И это входит в привычку. Ты уже не станешь пьяницей. Ты будешь знать, что такое победа и что нужно вложить много труда, чтобы ее добиться. Дети игроков, тоже будут с детства в большинстве случаев увлечены хоккеем. А это уже связь поколений через спорт…

А, когда лига выйдет на серьезный уровень, пойдет и отдача. Не думаю, что много игроков оттуда уйдет в профессионалы. Но вот тренеры – совсем другое дело!

- Почему?

- А вы посмотрите на зарубежный опыт. В Северной Америке многие тренеры национальных сборных начинали именно как тренеры студенческих команд. В Университетах ведь наставников не выгоняют, как в НХЛ, если сразу результата нет. Там можно спокойно поработать, попробовать разные тактические варианты. Плюс – заниматься наукой. Брать ее новые достижения на помощь спорту. Вот где резерв! И в первую очередь для наставников молодежных команд, которые будут растить наше будущее. Интересное дело затевается…



