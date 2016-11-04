Юрий Семин: Такого игрока, как Мхитаряна, взяли бы с удовольствием
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и полузащитник Тарас Михалик – о сильных сторонах «Анжи», положении в таблице и армянских игроках.
Семин: Критика Мещерякова? Она справедлива
- Вы работали в «Анжи», и вам хорошо знаком этот клуб. Чем опасен соперник?
- Сейчас «Анжи» совершенно другая команда, она процентов на 70 укомплектована по-другому. Но чемпионат у нас очень ровный. Теперь нельзя сказать, что та или иная команда – фаворит. Надеюсь, что травмированные будут готовы к матчу. Больших изменений мы сделать не можем. На мой взгляд, в предыдущем матче, кроме стандартных положений, команда играла неплохо. Будем продолжать в этом же направлении. Где-то удача сопутствует, где-то нет. Но по трем последним играм претензий нет.
- Кто травмирован и не сыграет?
- Точно не сыграют Баринов, Тарасов и Портнягин. А по другим решим утром.
- Вы тренировали Янника Боли. Если бы он был в «Локо», играл бы на позиции нападающего?
- Сложно говорить. Могу лишь отметить, что Боли - хороший футболист, индивидуально сильный. А у нас есть свои игроки.
- Кого можете отметить в составе «Анжи»?
- Командные действия хорошие.
- Тренер «Локо» Саркис Оганесян войдет в тренерский штаб сборной Армении. Что скажете?
- Это хорошо. У него будет возможность видеть новых игроков. Вполне возможно, порекомендует нам кого-нибудь.
- То есть в «Локо» может появиться армянский футболист?
- Почему бы и нет? Такого, как Мхитарян, с удовольствием взяли бы.
- Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков недавно заявил, что ему не нравится как некоторые футболисты работают на тренировках, и в матчах. Знаете ли о ком он говорил?
- Мы общаемся, у него свое мнение, и он вправе его высказывать. С трибуны все очень хорошо видно. Раз мало очков, критика обязательно будет, она справедлива.
- Сами замечали за кем-нибудь из игроков, что не дорабатывают?
- В тренировках все хорошо работают. А в матчах не совсем получается. Если объективно рассматривать потенциальные возможности отдельных футболистов, то они могут играть значительно лучше. И чтобы развиваться дальше, должны играть на своем максимуме.
Михалик: Начали вылезать из ямы
- Бернард Бериша был признан лучшим игроком «Анжи» в прошлом месяце. Чем он опасен, на ваш взгляд?
- Мы против Бериши играли в Лиге Европы. Думаю, Янбаев его запомнил, – смеется полузащитник. – Бериша – хороший игрок, скоростной. Но в чемпионате много таких, нужно подстраиваться.
- Крупная победа «Анжи» над «Зенитом» пугает?
- Не скажу, что пугает, но непросто так «Анжи» обыграл соперника. Стоит призадуматься и нам. «Анжи» набирает ход. А у «Локо» не совсем все получается.
- Тарасова не хватает команде?
- Конечно, это человек с бойцовским духом, который мог бы команду завести.
- «Локомотив» уступил в Казани. Насколько справедлив был тот результат?
- То поражение вдвойне обидное. В первом тайме были моменты, хорошо играли, но не забили. А потом получили голы со стандартов. Вроде уже начали вылезать из ямы, набирать форму, и вот это обидное поражение. Но так бывает, нужно исправляться.
- Многие говорят, что теперь у «Локо» задача, как у прошлогоднего «Динамо», - не вылететь. Какова ситуация внутри команды, есть ли ощущение, что зона вылета все ближе, или есть надежда подняться в зону еврокубков?
- Мы смотрим в таблицу, видим, где находимся. Поэтому стоит задача выходить и выигрывать в любом матче. Это положение, конечно, давит. Когда ты находишься вверху, легче. Но ничего, нужно вылезать всем вместе, всей командой.
- Хорошо ли изучили соперника?
- Теория будет чуть позже. А я смотрел матч «Анжи» - «Зенит», есть свои личные впечатления.
- И какие? Смотрите ли на «Анжи», как на более сильную команду?
- Мы ни на кого не смотрим с точки зрения более или менее сильного соперника. В нашей ситуации нужно набирать очки во всех матчах.
Матч
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция