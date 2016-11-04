Тренируйся как гражданин России Стивен Сигал

Happy new year! Фото опубликовано Steven Seagal Official (@seagal_official) Янв 1 2016 в 8:09 PST

Актер Стивен Сигал стал гражданином РФ. Приказ за подписью президента Путина о принятии 64-летнего американца в российское гражданство опубликовали в четверг на официальном сайте Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что актер добивался российского гражданство «настойчиво и продолжительное время».

«Советский спорт» предлагает примерить на себя тренинг Стивена Сигала, а заодно вспоминает его былые заслуги.

СТАРЫЙ РУССКИЙ





Сигал сказал о своем намерении стать россиянином в сентябре этого года во время одного из своих визитов в Россию. Актер водит дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Актер становился частым гостем на светских мероприятиях и праздниках. В 2013 году на дне города Грозного он назвал Рамзана Кадырова «братом и великим воином», а позже сплясал лезгинку с местными танцорами. Годом позже Сигал поддержал присоединение Крыма Россией.





Инициатива в получении гражданства РФ исходила от Сигала, сказал Дмитрий Песков. «Он действительно обратился. Сигал известен своими тёплыми чувствами в отношении нашей страны. Одновременно с этим он является достаточно известным актёром, что и стало основанием для приема его в гражданство РФ», - сказал Песков изданию Russia Today

«Я привязался к России, как к своей родной стране»,- сказал Сигал. – Кроме того, я сам носитель русских кровей. Мои родственники по отцу – выходцы из Владивостока».

ПУТЬ ВОИНА

Сигал впервые появился на экранах в 1987 году в фильме «Над законом». В русских видеозалах этот фильм называли также «Нико 1» - по имени героя Сигала Нико Тоскани. Впоследствии, почти все фильмы шли в русском варианте как продолжение «Нико», даже если не имели никакой связи с первым фильмом.





Сигал – мастер искусства айкидо, основанного в 20 веке японским мастером Морихеем Уэсибой. Он изучал айкидо в Японии, куда переехал до начала своей голливудской карьеры. Некоторое время Сигала тренировал Сэйсеки Абэ, один из учеников легендарного Уэсибы. Сигал стал первым американцем, открывшим в США додзе (зал), где преподавали айкидо.

Техника Сигала изумила кинозрителя: в кадре он был жесток, быстр и смертоносен. «Нико 1» обошелся в 7 миллионов долларов, но заработал в прокате более $ 30 млн. Сигал стал известен: до 98 года он снимался в одной-двух картинах ежегодно.

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Наступление «нулевых» отодвинуло Сигала на второй план. Он долго судился со своим деловым партнером, который, как утверждал актер, в сообществе с мафиозным кланом Гамбино вымогает у него деньги. Сигал женился и разводился – он был в браке четыре раза. В 1998 буддийский лама Пема Норбу Ринопче признал актера реинкарнацией одного из известных тибетских учителей. А в 2010 году секретарь Сигала обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила в числе прочего, что актер постоянно держит в своем доме двух русских наложниц. Впрочем, этот иск развалился в суде.

ТРЕНИНГ СИГАЛА

Сигал – адепт «уличной» версии айкидо. Как говорит он сам: «Если это работает на улице, значит это хорошее боевое искусство». Актер предпочитает боевые искусства занятиям с железом и накачке мышц.





Он преподает айкидо ученикам, выступает на семинарах. В 2011 году он помогал готовиться к боям топовым атлетам UFC Андерсону Сильве и Лиото Мачиде. Айкидо в борцовских кругах нередко считают слишком экзотичной дисциплиной, полагая, что на не имеет отношения к реальному бою.

Журнал Mens Fitness даже посмеялся над Сигалом: «И с каких это пор парень из кино стал новым гуру UFC?». Но когда в феврале 2011 Андерсон «Паук» Сильва публично поблагодарил Сигала за то, что тот поставил ему «убийственный прямой удар ногой» - последние вопросы к компетенции Сигала отпали. Именно этот удар помог Пауку защитить свой титул чемпиона UFC в среднем весе в бою против Витора Белфорта.





ДРУГИЕ РУССКИЕ

В 2015 году российское гражданство получили боксер Рой Джонс и боец без правил Джефф Монсон. Интересно, что оба бойца проиграли в первых боях за Россию. Чуть раньше, в 2013 российский паспорт дали французскому актеру Жерару Депрадье. Французские СМИ писали, что за любовью к России у француза скрывалось стремление убежать от растущих налогов во Франции. Сам Депардье настаивал, что именно «любовь к России» была главной.

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После того, как гражданство РФ дали Стивену Сигалу, на сайте change.org появилась петиция к президенту с просьбой дать гражданство «великому Боло Енгу». «В последнее время многие достойнейшие актеры из фильмов 90-х получили российские паспорта. Великий Боло Енг также должен быть среди них», - гласит лаконичный текст петиции, которую за сутки подписали 111 человек.







