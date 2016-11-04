Без шансов подняться. 10 самых жестких нокаутов в истории Bellator (видео)
В субботу известный боец ММА Сергей Харитонов дебютирует в промоутерской организации Bellator поединком против американца Джеви Аялы. Поклонники Сергея ждут нокаута. «Советский спорт» предлагает вам насладиться лучшими нокаутами в промоутерской организации Bellator.
10 место
Гектор Ломбард — Джей Силва
Победа Ломбарда нокаутом в первом раунде
Bellator 18
13 мая 2010 года, Луизиана
9 место
Джо Шиллинг — Мелвин Манхуф
Победа Шиллинга нокаутом во втором раунде
Bellator 131
15 ноября 2014 года, Сан Диего
8 место
Майкл Чендлер — Патрик Фрейре
Победа Чендлера нокаутом в первом раунде
Bellator 157
24 июня 2016 года, Сент Луис
7 место
Брайан Роджерс — Витор Вианна
Победа Роджерса нокаутом в первом раунде
Bellator 61
16 марта 2012 года, Луизиана
6 место
Яхир Рейес — Естеван Паян
Победа Рейеса нокаутом во втором раунде
Bellator 6
8 мая 2009 года, Техас
5 место
Пэт Курран — Джо Уоррен
Победа Куррана нокаутом в третьем раунде
Bellator 60
9 марта 2012 года, Индиана
4 место
Эммануэль Ньютон — Мохаммед Лаваль
Победа Ньютона нокаутом в первом раунде
Bellator 90
21 февраля 2013 года, Солт Лейк Сити
3 место
Патрик Фрейре — Тоби Имада
Победа Фрейре нокаутом в первом раунде
Bellator 39
2 апреля 2011 года, Анкасвилл
2 место
Майкл Пейдж — Евангелиста Сантос
Победа Пейджа нокаутом во втором раунде
Bellator 158
16 июля 2016 года, Лондон
1 место
Хисаки Като — Джо Шиллинг
Победа Като нокаутом во втором раунде
Bellator 139
26 июня 2015 года, Канзас