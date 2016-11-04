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Без шансов подняться. 10 самых жестких нокаутов в истории Bellator (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Без шансов подняться. 10 самых жестких нокаутов в истории Bellator (видео)
Источник: Global Look Press

В субботу известный боец ММА Сергей Харитонов дебютирует в промоутерской организации Bellator поединком против американца Джеви Аялы. Поклонники Сергея ждут нокаута. «Советский спорт» предлагает вам насладиться лучшими нокаутами в промоутерской организации Bellator.

10 место

Гектор Ломбард — Джей Силва

Победа Ломбарда нокаутом в первом раунде

Bellator 18

13 мая 2010 года, Луизиана


9 место

Джо Шиллинг — Мелвин Манхуф

Победа Шиллинга нокаутом во втором раунде

Bellator 131

15 ноября 2014 года, Сан Диего


8 место

Майкл Чендлер — Патрик Фрейре

Победа Чендлера нокаутом в первом раунде

Bellator 157

24 июня 2016 года, Сент Луис


7 место

Брайан Роджерс — Витор Вианна

Победа Роджерса нокаутом в первом раунде

Bellator 61

16 марта 2012 года, Луизиана


6 место

Яхир Рейес — Естеван Паян

Победа Рейеса нокаутом во втором раунде

Bellator 6

8 мая 2009 года, Техас


5 место

Пэт Курран — Джо Уоррен

Победа Куррана нокаутом в третьем раунде

Bellator 60

9 марта 2012 года, Индиана


4 место

Эммануэль Ньютон — Мохаммед Лаваль

Победа Ньютона нокаутом в первом раунде

Bellator 90

21 февраля 2013 года, Солт Лейк Сити


3 место

Патрик Фрейре — Тоби Имада

Победа Фрейре нокаутом в первом раунде

Bellator 39

2 апреля 2011 года, Анкасвилл


2 место

Майкл Пейдж — Евангелиста Сантос

Победа Пейджа нокаутом во втором раунде

Bellator 158

16 июля 2016 года, Лондон


1 место

Хисаки Като — Джо Шиллинг

Победа Като нокаутом во втором раунде

Bellator 139

26 июня 2015 года, Канзас



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