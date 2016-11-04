«Эпоха оттепели» или «кто кого съест»? Что происходит в российском судействе
В российском судействе – опять время перемен. И громких высказываний.
Новый руководитель судей Андрей Будогосский называет это время «оттепелью».
Дальше, если говорить об истории, был период застоя. А что ждет судейство? Судя
по высказываниям нового судейского руководителя – эпоха гласности.
«ИСПРАЖНЕНИЯ» И «СЛАВА»
- Судьи не будут общаться с
прессой, пока вы ищите в их работе нечистоты!
- Система видеоповторов – это,
простите, испражнения от футбола.
Меньше, чем за неделю Андрей
Дмитриевич сделал несколько ярких заявлений. Причем, часто в них затрагивалась
тема нечистот. Вот и увольнение с поста заместителя департамента судейства и
инспектирования Станислава Сухины Будогосский прокомментировал «Р-Спорт» в том
же духе:
- Почему вас не интересует, кто такой
Сухина? Какой у него опыт работы? Какой это судья? Простите меня, но такая
журналистика – дерьмо, когда такие события выходят на первый план… Не хочу
копаться в дерьме.
Но почему журналистика – дерьмо?
Уволен один из руководителей судей. Понятно, что это не может пройти незамеченным.
Поэтому и интересует эта тема.
Она была интересна еще и вот почему. Сухина уже не судит, в отличие от
еще одного зама руководителя департамента судейства и инспектирования, – Алексея
Николаева. Но исполняющим обязанности после ухода Валентина Иванова назначили
именно его, а не Сухину. Причем Виталий Мутко сказал, что обязанности эти
Николаев станет исполнять до конца года. Но потом президент РФС прочитал
программу Будогосского – и конца года ждать не стал.
С новым руководителем Сухина долго в
своей должности не продержался. За него вступился коллега Николаев, выступив
в прессе. Алексей сказал, что много работы в департаменте было именно на Сухине,
что информация об уходе Стаса – берд…
Оказалось – нет. Вскоре Будогосский
в одном из интервью назвал это выступление Николаева «минутой славы».
Как такая характеристика Алексею?
Сам он говорить об этом отказался. А его руководитель в интервью «Советскому
спорту» (полная версия - ЗДЕСЬ) отметил:
- Принимаю право Николаева и любого
другого сотрудника высказывать свое мнение открыто, в том числе, в СМИ. Другое
дело – есть некоторые вещи, которые надо первоначально обсуждать в своем кругу.
Что касается увольнения Сухины, Будогосский
был сдержаннее, чем в интервью «Р-Спорту». Он объяснил перемены тем, что
подбирается новый состав для реализации его программы: «Вопрос не в том, что
пришел новый руководитель и всех метлой вымел. Ни в коем случае! Сегодня
все-таки эпоха оттепели».
«ОПЫТНЫЙ МЕТОДИСТ» И «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
Эпоха оттепели… Чего от нее ждет
судейский люд?
- Время покажет. Андрей Дмитриевич –
опытный методист. Ему и его команде желаю удачи. Что касается судейского
комитета, мы остаемся законодательной властью, в оперативной работе участия не
принимаем, - говорит руководитель этого комитета Николай Левников.
- Не готов сказать, что нас
ждет. Надо переварить перемены. А пока… Пока я приехал инспектировать матч «Крыльев»
и «Оренбурга», - сообщает Юрий Баскаков.
Действующие судьи, понятно, от
рассуждений вообще откажутся. А вот бывшие…
- Всегда есть надежда, что улучшения
произойдут, но, зная изнутри нашу организацию, смею утверждать, что дело не в
руководителях, - говорит экс-арбитр ФИФА, в свое время также руководивший
российскими арбитрами, Сергей Хусаинов. - Можно написать разные программы. Но исполнители
всегда – живые люди. И судей часто выбирают не по качеству их работы, а по
принципу «свой-чужой». Знаю это не понаслышке, сам помню, как «внедряли»
арбитров на исполкоме, несмотря на то, что я, как руководитель судейской
коллегии, был против.
Когда Валентин Иванов стал руководителем
департамента судейства и инспектирования, по словам Хусаинова, у него тоже «теплилась
надежда». Но…
- Видимо, сложились нехорошие
неформальные отношения, которые на определенном этапе позволил президенту ЦСКА нетактично
высказаться в адрес Валентина Иванова. Или заявить главному тренеру ЦСКА, что
арбитра надо ударить в морду. После этого судьи даже письмо коллективное писали
Виталию Мутко, - напоминает Хусаинов. - Но дело не в письмах, а в неформальных
отношениях судей с клубами. Из-за этого там и позволяют себе такие высказывания.
Значит, не письма надо писать, а не давать повода так говорить.
«ПАУКИ В БАНКЕ» И «НОВЫЙ СОСТАВ»
Про Андрея Будогосского Хусаинов
говорит, что новый глава судей «теоретически подкован, большой эрудит и
интеллектуал»:
- Но решить проблему даже если ты семи
пядей во лбу невозможно, если в системе остаются серые кардиналы. Вот я
прочитал о составе контрольно-квалификационной комиссии, которая станет
регулировать назначение судей и инспекторов. Хорошие ребята, но… Грустно все
это.
Что касается высказываний Будогосского
про «дерьмо», «нечистоты» и «испражнения», Хусаинов объясняет это с одной
стороны эмоциональностью, с другой…
- Это мне напоминает риторику
первого футболиста страны, - говорит Хусаинов. - Он в том же духе говорил,
когда что-то появлялось. Помните эти высказывания? «Да мы их сейчас на детектор
лжи посадим!». Или: «Проверим, что там за мальчик судил «Спартак»…
Хусаинов говорит, что в судейском
руководстве так: «Все, как пауки в банке – кто кого съест. Настолько все
переплетено».
Будогосский же в интервью «Советскому
спорту», напротив, подчеркивает: «Ни в коем случае не идет речь о сведении
счетов с кем-то. Подбирается новый состав, который, на мой взгляд, способен
выполнить задачи, которые я перед ним ставлю, исходя из программы, представленной
на рассмотрение на исполкоме РФС».
Инспектировать матчи позвали даже
Валентина Иванова. Тот вроде бы обещал подумать. До бывшего руководителя судей
удалось дозвониться.
- Ой, нет-нет, - отмахнулся
Валентин Валентинович, услышав, что это журналист. В этот момент, правда, можно
было почувствовать себя человеком, предлагающим оформить новую банковскую карту
или непременно заказать установку новых окон.
- Счастливо! – попрощался Иванов и
положил трубку.
Будем считать, это пожелание и всем
судьям и их руководителям. Нынешним и бывшим.