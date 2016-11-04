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«Эпоха оттепели» или «кто кого съест»? Что происходит в российском судействе

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Судейство Сергея Иванова в матче "Зенит" - "Спартак" (4:2) имело широкий резонанс
Судейство Сергея Иванова в матче "Зенит" - "Спартак" (4:2) имело широкий резонансИсточник: ФК «Зенит»

В российском судействе – опять время перемен. И громких высказываний. Новый руководитель судей Андрей Будогосский называет это время «оттепелью». Дальше, если говорить об истории, был период застоя. А что ждет судейство? Судя по высказываниям нового судейского руководителя – эпоха гласности.  

«ИСПРАЖНЕНИЯ» И «СЛАВА»

- Судьи не будут общаться с прессой, пока вы ищите в их работе нечистоты!

- Система видеоповторов – это, простите, испражнения от футбола.

Меньше, чем за неделю Андрей Дмитриевич сделал несколько ярких заявлений. Причем, часто в них затрагивалась тема нечистот. Вот и увольнение с поста заместителя департамента судейства и инспектирования Станислава Сухины Будогосский прокомментировал «Р-Спорт» в том же духе:

- Почему вас не интересует, кто такой Сухина? Какой у него опыт работы? Какой это судья? Простите меня, но такая журналистика – дерьмо, когда такие события выходят на первый план… Не хочу копаться в дерьме.

Но почему журналистика – дерьмо? Уволен один из руководителей судей. Понятно, что это не может пройти незамеченным. Поэтому и интересует эта тема.

Она была интересна еще и вот почему. Сухина уже не судит, в отличие от еще одного зама руководителя департамента судейства и инспектирования, – Алексея Николаева. Но исполняющим обязанности после ухода Валентина Иванова назначили именно его, а не Сухину. Причем Виталий Мутко сказал, что обязанности эти Николаев станет исполнять до конца года. Но потом президент РФС прочитал программу Будогосского – и конца года ждать не стал.

С новым руководителем Сухина долго в своей должности не продержался. За него вступился коллега Николаев, выступив в прессе. Алексей сказал, что много работы в департаменте было именно на Сухине, что информация об уходе Стаса – берд…

Оказалось – нет. Вскоре Будогосский в одном из интервью назвал это выступление Николаева «минутой славы».

Как такая характеристика Алексею? Сам он говорить об этом отказался. А его руководитель в интервью «Советскому спорту» (полная версия - ЗДЕСЬ) отметил:

- Принимаю право Николаева и любого другого сотрудника высказывать свое мнение открыто, в том числе, в СМИ. Другое дело – есть некоторые вещи, которые надо первоначально обсуждать в своем кругу.    

Что касается увольнения Сухины, Будогосский был сдержаннее, чем в интервью «Р-Спорту». Он объяснил перемены тем, что подбирается новый состав для реализации его программы: «Вопрос не в том, что пришел новый руководитель и всех метлой вымел. Ни в коем случае! Сегодня все-таки эпоха оттепели».  

«ОПЫТНЫЙ МЕТОДИСТ» И «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Эпоха оттепели… Чего от нее ждет судейский люд?

- Время покажет. Андрей Дмитриевич – опытный методист. Ему и его команде желаю удачи. Что касается судейского комитета, мы остаемся законодательной властью, в оперативной работе участия не принимаем, - говорит руководитель этого комитета Николай Левников.

- Не готов сказать, что нас ждет. Надо переварить перемены. А пока… Пока я приехал инспектировать матч «Крыльев» и «Оренбурга», - сообщает Юрий Баскаков.

Действующие судьи, понятно, от рассуждений вообще откажутся. А вот бывшие…

- Всегда есть надежда, что улучшения произойдут, но, зная изнутри нашу организацию, смею утверждать, что дело не в руководителях, - говорит экс-арбитр ФИФА, в свое время также руководивший российскими арбитрами, Сергей Хусаинов. - Можно написать разные программы. Но исполнители всегда – живые люди. И судей часто выбирают не по качеству их работы, а по принципу «свой-чужой». Знаю это не понаслышке, сам помню, как «внедряли» арбитров на исполкоме, несмотря на то, что я, как руководитель судейской коллегии, был против.

Когда Валентин Иванов стал руководителем департамента судейства и инспектирования, по словам Хусаинова, у него тоже «теплилась надежда». Но…

- Видимо, сложились нехорошие неформальные отношения, которые на определенном этапе позволил президенту ЦСКА нетактично высказаться в адрес Валентина Иванова. Или заявить главному тренеру ЦСКА, что арбитра надо ударить в морду. После этого судьи даже письмо коллективное писали Виталию Мутко, - напоминает Хусаинов. - Но дело не в письмах, а в неформальных отношениях судей с клубами. Из-за этого там и позволяют себе такие высказывания. Значит, не письма надо писать, а не давать повода так говорить.

«ПАУКИ В БАНКЕ» И «НОВЫЙ СОСТАВ»

Про Андрея Будогосского Хусаинов говорит, что новый глава судей «теоретически подкован, большой эрудит и интеллектуал»:

- Но решить проблему даже если ты семи пядей во лбу невозможно, если в системе остаются серые кардиналы. Вот я прочитал о составе контрольно-квалификационной комиссии, которая станет регулировать назначение судей и инспекторов. Хорошие ребята, но… Грустно все это.

Что касается высказываний Будогосского про «дерьмо», «нечистоты» и «испражнения», Хусаинов объясняет это с одной стороны эмоциональностью, с другой…

- Это мне напоминает риторику первого футболиста страны, - говорит Хусаинов. - Он в том же духе говорил, когда что-то появлялось. Помните эти высказывания? «Да мы их сейчас на детектор лжи посадим!». Или: «Проверим, что там за мальчик судил «Спартак»…

Хусаинов говорит, что в судейском руководстве так: «Все, как пауки в банке – кто кого съест. Настолько все переплетено».

Будогосский же в интервью «Советскому спорту», напротив, подчеркивает: «Ни в коем случае не идет речь о сведении счетов с кем-то. Подбирается новый состав, который, на мой взгляд, способен выполнить задачи, которые я перед ним ставлю, исходя из программы, представленной на рассмотрение на исполкоме РФС».

Инспектировать матчи позвали даже Валентина Иванова. Тот вроде бы обещал подумать. До бывшего руководителя судей удалось дозвониться.

- Ой, нет-нет, - отмахнулся Валентин Валентинович, услышав, что это журналист. В этот момент, правда, можно было почувствовать себя человеком, предлагающим оформить новую банковскую карту или непременно заказать установку новых окон.

- Счастливо! – попрощался Иванов и положил трубку.

Будем считать, это пожелание и всем судьям и их руководителям. Нынешним и бывшим.    

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