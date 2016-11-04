Газ до отказа!

Как превратить обычную машину в гоночный болид: инструкция в вопросах и ответах

1. Что такое тюнинг?

Тюнинг – это процесс совершенствования характеристик автомобиля. Практически из любой машины при желании можно выжать куда больше, чем обещают продавцы в автосалонах, и если в глубине души вы ощущаете себя героем кинофраншизы «Форсаж» или игросериала Need for Speed, то рано или поздно вам придется заняться тюнингом.

Сразу заметим – установка тонированного стекла, мощной аудиосистемы, новых лампочек в фарах и ярко-синей подсветки под днищем тюнингом не считаются. Для таких косметических операций, которые не влияют на технические характеристики автомобиля, используется термин «стайлинг».

2. Зачем это нужно? Разве кто-то сможет сделать автомобиль лучше, чем профессиональные инженеры на заводе-производителе?

Разумеется, на заводе или в конструкторских бюро есть и более совершенное оборудование, и множество квалифицированных сотрудников. Но когда машина запускается в массовое производство, то для производителя главными становятся вопросы себестоимости и технологичности. Фактически, только суперкары, которые стоят миллионы и выпускаются крайне ограниченным тиражом, еще на заводе доводятся до состояния, близкого к идеальному. Любой другой автомобиль можно сделать быстрее, динамичнее, придав ему по-настоящему гоночный характер.

3. С чего начинать?

Прежде всего, надо определиться, для каких целей вы решились тюнинговать свой автомобиль. Одно дело, если вам нужно получить возможность первым стартовать на светофоре, и совсем другое – готовить автомобиль к гонкам на автодроме. Впрочем, чаще всего любители выжимать максимум из своих авто начинают с малого, а потом входят во вкус. В любом случае, начать лучше с поиска хорошей мастерской со специальным оборудованием: какую бы цель вы не преследовали, а придется перебирать и совершенствовать двигатель, и делать это лучше квалифицированным механикам на специальном стенде.

4. Что именно делают с двигателем при тюнинге?

Стандартный двигатель в «заводской» конфигурации рассчитан на то, чтобы сносно работать в самых разных условиях – и в городском потоке, и на трассе, и на второстепенной дороге в средней полосе. Если вы знаете, в каких условиях вы будете гонять на своем автомобиле, то сможете изменить рабочий диапазон двигателя на тот, который лучше подходит для ваших целей. Ну и заодно повысить его мощность (это называется «форсировать двигатель»).

Преде всего, обычно, устанавливают специальный распредвал. Поведение автомобиля такая операция меняет радикально. Вторая по популярности манипуляция – совершенствование головки блока цилиндров. Модернизация камеры сгорания и полировка ее поверхности позволяет значительно повысить КПД двигателя: при сгорании топлива меньше выделяемой тепловой энергии будет теряться, и больше – преобразовываться в механическую.

Можно рассмотреть вопрос об увеличении рабочего объема двигателя: стандартный коленвал меняется на деталь с большим ходом, устанавливаются цилиндры большего диаметра, увеличивается общий объем камеры сгорания. Наконец, повысить мощность двигателя можно путем увеличения степени сжатия: для этого потребуется установка распределительного вала с широкими фазами.

5. Что, кроме повышения мощности, можно сделать с двигателем?

Можно и нужно повышать эффективность его работы. Прежде всего, необходимо снизить уровень механических потерь при работе двигателя. Часто рекомендуют использовать сборные маслосъёмные кольца, увеличить расстояние между поршнем и цилиндром и облегчить шатун – все это позволит уменьшить трение в цилиндре. Уровень насосных потерь коленвала снижают с помощью системы «сухой картер» — масло из поддона движка откачивают в отдельную емкость.

И, конечно, придется выбирать между мощностью и комфортом: многие системы вспомогательного оборудования (кондиционеры, гидроусилитель руля, водяной насос и т.д.) отнимают часть мощности двигателя. Объединить под одним капотом и мощность и гору гаджетов удавалось только герою киносериала «Такси».

6. А можно добиться нужного эффекта, не залезая внутрь двигателя?

Если в вашем автомобиле используется электронный впрыск топлива (а, скорее всего, так и есть), то можно попробовать «чип-тюнинг». В этом случае сам двигатель техническим изменениям не подвергают, а совершенствуют программу впрыска. Впрочем, специалисты обычно рекомендуют совмещать чип-тюнинг с полноценным форсированием двигателя традиционными методами.

7. Хорошо, я выполнил все рекомендации. Этого достаточно?

Не совсем. Каким бы ни был ваш двигатель – форсированным или нет – максимум своих возможностей он покажет только тогда, когда вы используете качественные расходные материалы. Прежде всего – моторное масло с современным пакетом присадок. Лучше всего полагаться на продукцию известных и уважаемых производителей: например, SK Lubricants, который уже более 60 лет выпускает смазочные материалы ZIC. Ведущие производители масел всегда указывают, какие автопроизводители сертифицировали и используют их продукцию. Масло ZIC имеет допуски таких ведущих компаний, как Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Porsche, экспортируется в более 50 стран мира и поставляется на заводы General Motors, Renault, Hyundai-KIA и Tesla Motors.

Использование высокооктанового бензина также увеличит мощность мотора.

8. И как же проверить результат тюнинга?

Лучше всего – отправиться на специализированный автодром, где можно погонять по трассе, выжимая из автомобиля все, на что он способен. Такие автодромы сейчас строятся (или уже построены) во многих регионах России, а в Европе можно попробовать свои силы на трассах «Формулы-1», в Северной Америке популярны автодромы, используемые местными гоночными сериями (NASCAR и IndyCar). Если же вы решите попытать свои силы в городе, то помните о правилах безопасности и дорожного движения.