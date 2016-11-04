Газ до отказа!
Как
превратить обычную машину в гоночный болид: инструкция в вопросах и ответах
1. Что такое тюнинг?
Тюнинг – это процесс
совершенствования характеристик автомобиля. Практически из любой машины при
желании можно выжать куда больше, чем обещают продавцы в автосалонах, и если в
глубине души вы ощущаете себя героем кинофраншизы «Форсаж» или игросериала
Need for Speed, то
рано или поздно вам придется заняться тюнингом.
Сразу заметим – установка тонированного стекла, мощной аудиосистемы, новых лампочек в фарах и ярко-синей подсветки под днищем тюнингом не считаются. Для таких косметических операций, которые не влияют на технические характеристики автомобиля, используется термин «стайлинг».
2. Зачем это нужно? Разве кто-то сможет сделать автомобиль лучше, чем профессиональные инженеры на заводе-производителе?
Разумеется,
на заводе или в конструкторских бюро есть и более совершенное оборудование, и
множество квалифицированных сотрудников. Но когда машина запускается в массовое
производство, то для производителя главными становятся вопросы себестоимости и
технологичности. Фактически, только суперкары, которые стоят миллионы и
выпускаются крайне ограниченным тиражом, еще на заводе доводятся до состояния,
близкого к идеальному. Любой другой автомобиль можно сделать быстрее,
динамичнее, придав ему по-настоящему гоночный характер.
3. С чего начинать?
Прежде всего, надо определиться, для каких целей вы решились тюнинговать свой автомобиль. Одно дело, если вам нужно получить возможность первым стартовать на светофоре, и совсем другое – готовить автомобиль к гонкам на автодроме. Впрочем, чаще всего любители выжимать максимум из своих авто начинают с малого, а потом входят во вкус. В любом случае, начать лучше с поиска хорошей мастерской со специальным оборудованием: какую бы цель вы не преследовали, а придется перебирать и совершенствовать двигатель, и делать это лучше квалифицированным механикам на специальном стенде.
4. Что именно делают с двигателем при тюнинге?
Стандартный двигатель в «заводской» конфигурации рассчитан на то, чтобы сносно работать в самых разных условиях – и в городском потоке, и на трассе, и на второстепенной дороге в средней полосе. Если вы знаете, в каких условиях вы будете гонять на своем автомобиле, то сможете изменить рабочий диапазон двигателя на тот, который лучше подходит для ваших целей. Ну и заодно повысить его мощность (это называется «форсировать двигатель»).
Преде
всего, обычно, устанавливают специальный распредвал. Поведение автомобиля такая операция меняет
радикально. Вторая по популярности манипуляция – совершенствование
головки блока цилиндров. Модернизация камеры сгорания и полировка ее
поверхности позволяет значительно повысить КПД двигателя: при сгорании топлива
меньше выделяемой тепловой энергии будет теряться, и больше – преобразовываться
в механическую.
Можно рассмотреть вопрос об увеличении рабочего объема двигателя: стандартный коленвал меняется на деталь с большим ходом, устанавливаются цилиндры большего диаметра, увеличивается общий объем камеры сгорания. Наконец, повысить мощность двигателя можно путем увеличения степени сжатия: для этого потребуется установка распределительного вала с широкими фазами.
5. Что, кроме повышения мощности, можно сделать с двигателем?
Можно и нужно повышать эффективность его работы. Прежде
всего, необходимо снизить уровень механических потерь при работе двигателя.
Часто рекомендуют использовать сборные маслосъёмные кольца, увеличить расстояние
между поршнем и цилиндром и облегчить шатун – все это позволит уменьшить трение
в цилиндре. Уровень насосных потерь коленвала снижают с помощью системы «сухой
картер» — масло из поддона движка откачивают в отдельную емкость.
И, конечно, придется выбирать между мощностью и комфортом: многие системы вспомогательного оборудования (кондиционеры, гидроусилитель руля, водяной насос и т.д.) отнимают часть мощности двигателя. Объединить под одним капотом и мощность и гору гаджетов удавалось только герою киносериала «Такси».
6. А можно добиться нужного эффекта, не залезая внутрь двигателя?
Если в вашем автомобиле используется электронный впрыск топлива (а, скорее всего, так и есть), то можно попробовать «чип-тюнинг». В этом случае сам двигатель техническим изменениям не подвергают, а совершенствуют программу впрыска. Впрочем, специалисты обычно рекомендуют совмещать чип-тюнинг с полноценным форсированием двигателя традиционными методами.
7. Хорошо, я выполнил все рекомендации. Этого достаточно?
Не совсем. Каким бы ни был ваш двигатель – форсированным или нет – максимум своих возможностей он покажет только тогда, когда вы используете качественные расходные материалы. Прежде всего – моторное масло с современным пакетом присадок. Лучше всего полагаться на продукцию известных и уважаемых производителей: например, SK Lubricants, который уже более 60 лет выпускает смазочные материалы ZIC. Ведущие производители масел всегда указывают, какие автопроизводители сертифицировали и используют их продукцию. Масло ZIC имеет допуски таких ведущих компаний, как Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Porsche, экспортируется в более 50 стран мира и поставляется на заводы General Motors, Renault, Hyundai-KIA и Tesla Motors.
Использование высокооктанового бензина также увеличит мощность мотора.
8. И как же проверить
результат тюнинга?
Лучше всего – отправиться на
специализированный автодром, где можно погонять по трассе, выжимая из
автомобиля все, на что он способен. Такие автодромы сейчас строятся (или уже
построены) во многих регионах России, а в Европе можно попробовать свои силы на
трассах «Формулы-1», в Северной Америке популярны автодромы, используемые
местными гоночными сериями (NASCAR и IndyCar). Если же вы решите попытать свои силы в городе, то
помните о правилах безопасности и дорожного движения.