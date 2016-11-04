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Игорь Никитин: Не скажу, что игроки ЦСКА прыгнули выше головы (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Никитин: Не скажу, что игроки ЦСКА прыгнули выше головы (видео)
Источник: ФХР

Тренер сборной России Игорь Никитин после занятия команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Наши игроки говорили после победы над Финляндией (5:1), что не надо впадать в эйфорию. Матч получился красивым, но это только один матч. А что хоккеистам говорили вы, тренеры?
- Обозначили то же самое. Это только одна игра. Впереди хорошие соперники. И очень важно показать стабильность.

- Болельщики так восхищены игрой, что некоторые пишут: «Эту команду хоть на чемпионат мира, хоть на Кубок мира можно отправить!» Объясните, почему это невозможно.
- Теоретически возможно все. Но это только одна игра. Ребятам нужно теперь со шведами доказать, что они могут держать такой уровень. И с чехами послезавтра тоже. Это спорт, где идет естественный отбор.

- Защитника Богдана Киселевича не было на тренировке. Почему?
- Он приболел. Пока не знаю, сыграет ли завтра. Трудная тема – день покажет.

- Какое впечатление на вас произвели шведы в матче с чехами (3:6)?
- Мы посмотрели их встречу. Кажется, целостной игры у Швеции не получилось. Было очень много неравных составов с обеих сторон. Может, их вратарь где-то неудачно сыграл. А так шведы снова попытаются контролировать шайбу, играть в свой хоккей. Но мы ориентироваться будем на себя.

- Определились с вратарем?
- Это тоже будет ясно завтра. Не знаю, дадим ли всем трем поиграть. Пока сказать не могу.

- Вы довольны игрой защитников против финнов?
- Вчера очень многое сделали нападающие для того, чтобы оборона не перегружалась. Мы много времени провели в атаке. Поэтому и ошибок меньше.

- Первые три гола у нас забила пятерка, в которой четверо игроков ЦСКА. Они вас, как тренера ЦСКА, чем-то удивили?
- Я не скажу, что они прыгнули выше головы. Просто показали то, что они могут. Это их уровень.

- Почему на этой тренировке осталось только одно сочетание по сравнению с матчем против Финляндии?
- Это как раз связано с болезнью Киселевича.

- Какие есть резервы для усиления у этой сборной?
- Расти нужно всегда. Это ведь спорт – то, с чего я начал. Нужно свою состоятельность доказывать каждый день.

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