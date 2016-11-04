Андрей Миронов: Мой идеал капитана – Юра Бабенко из «Динамо» (видео)

Капитан сборной России Андрей Миронов после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Андрей, напомните, когда еще вы были капитаном?

- Был момент в «Динамо» в начале сезона, еще в олимпийской сборной. Как к этому отношусь? Играть нужно как обычно. Просто ответственность выше, спасибо за доверие тренерскому штабу и ребятам. У нас в команде – 22 капитана. Мы все – одно целое.

- То есть не надо речи произносить в раздевалке?

- У нас речь может произнести каждый. Что, есть какой-то протокол? Если на тебя повесили лычку, ты должен сразу речь толкать? Все говорят, и я в том числе. И неправильно, когда кто-то будет просто молчать, если у него что-то на душе.

- Очень красиво сборная России сыграла со финнами.

- Главное – не красиво, а результативно. Это самое важное. Мы нацелены на то, чтобы победить на «Кубке Карьялы».

- В одном из моментов у вас возникла стычка с финном. Что там было?

- Да игровой эпизод, ничего страшного. Он сцепился, я сцепился. Никто не хотел уступать.

- Вам помогает опыт, который вы получили на серебряном чемпионате мира в Праге?

- Вообще любой опыт полезен. Из каждой игры выносишь какие-то нюансы. Это помогает в работе.

- Когда говорят об НХЛ, то в пример всегда ставят Марка Мессье как легендарного капитана. А кто идеал для вас?

- Юра Бабенко из «Динамо». Настоящий капитан. Запомнился отношением к делу, к ребятам. Умел создать атмосферу в раздевалке. Все было шикарно.