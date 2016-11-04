Игорь Шестеркин: Объясняю Коскинену что-то на пальцах, а он не понимает (видео)
Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Игорь, вы готовы в субботу сыграть против шведов, если вам представится такая возможность?
- Это у тренерского штаба нужно спросить, сыграю ли я. Если что, я готов, конечно.
- Не удивило, что матч Чехия – Швеция получился таким крупным – 6:3?
- Я даже не знал, как они сыграли. Кто хоть победил? Чехия? Ну бывает.
- Микко Коскинен, ваш партнер по СКА, травмировался и выбыл до конца турнира. Как вы реагируете на такую новость?
- Обидно, что он получил травму. Но это хоккей, тут никто не застрахован. Я еще с ним не разговаривал на эту тему. Однако мне сказали, что Коскинен пропустит три недели.
- Как вы воспринимаете, что теперь на вас в клубе выпадет больше нагрузки?
- Буду играть – это хорошо. Постараюсь оправдать надежды.
- Какие у вас вообще отношения с Коскиненом в СКА?
- Когда один – легионер, а другой вратарь по-английски не разговаривает, какими они могут быть? Мы особо не общаемся. Так, на пальцах ему что-то объясняю. А он особо не понимает?
- Почему же вы не учите язык? Вас вот «Рейнджерс» на драфте выбрал.
- Я стараюсь, но что-то не особо получается.
- Однажды поедете в НХЛ.
- Вот тогда и выучу.
- Вы отлично выступаете за СКА. Но трудно ли это – соответствовать уровню такого клуба?
- Да, у нас в самом деле очень сильная команда. Все работают на оборону и атаку. Я просто стараюсь делать свою работу, ловить шайбы. В любом случае мне нужно еще прибавлять и прибавлять – как ментально, так и физически. Все еще впереди.
- Как игрок вы ставите перед собой цель – попасть на чемпионат мира?
- Мне сейчас важно закрепиться в составе СКА и проявлять себя с каждым разом как можно лучше. А там уже как судьба распорядится.
- Насколько важно, что у вас в раздевалке есть такой легендарный игрок как Павел Дацюк?
- Приятно пообщаться, что-то спросить. Павел дает советы. Бывает, издевается на буллитах. Но ничего, что-то новое запоминаешь. Это наверняка поможет.
- Дацюк подсказывает вратарю, куда любят бросать форварды?
- Нет – например, что можно сделать перед тренировкой. Мы с ним иногда работаем. Очень приятный человек.