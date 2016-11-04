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12 миллионов евро в год или что за «вызов» ждет Виллаш-Боаша в Китае

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
12 миллионов евро в год или что за «вызов» ждет Виллаш-Боаша в Китае

Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прервал свой годичный отпуск, чтобы возглавить клуб Халка «Шанхай СИПГ».

АВБ – в топ-5 тренеров-миллионеров

Уходя из «Зенита», Виллаш-Боаш заявил, что хочет взять годичный перерыв в работе, отдохнуть от футбола, побыть с семьей и найти время для любимого хобби – быстрой езды. Получив последние миллионы в России, португалец начал исполнять задуманные планы: побывал на Гран-при Монако, отдохнул с детьми на пляжах в родном Порту, съездил во Флоренцию, затем в Англию и на юг Португалии. Недавно поучаствовал в ралли. Правда до мечты покорить ралли «Дакар» еще далеко. Пока Андре пробует силы в Португалии.

В последниепару месяцев не раз появлялись слухи о том, что Виллаш-Боаш может прервать отпуск и вернуться в футбол. Главным претендентом считался «Вольфсбург». Сообщалось, что португалец начал учить немецкий язык, а стороны активно ведут переговоры.

Но тренер всех удивили уехал в Китай, в команду Халка.В Португалии уверены,что именно бразилец уговорил руководство уволить шведа Эрикссона и обратиться к Андре. По информации португальских СМИ, в «Шанхай СИПГ» Виллаш-Боаш будет получать 12 миллионов евро в год. А значит, станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

ТОП-5 ТРЕНЕРОВ-МИЛЛИОНЕРОВ*

1 Марчелло Липпи – сборная Китая – 20 млн. Евро

2 ХосепГвардиола – «Манчестер Сити» - 18 млн.

3 Карло Анчелотти – «Бавария» - 15 млн.

4 Жозе Моуринью – «Манчестер Юнайтед» - 14,5 млн.

5 Андре Виллаш-Боаш – «Шанхай СИПГ» - 12 млн.

*данные сайта financefootball.com

Виллаш-Боаш vs Сколари

На презентации Андре рассказал про «вызов, какого в карьере еще не было». «Наша цель – построить сильную команду, которая была бы готова бороться во всех соревнованиях. Но главное, хочу принести радость болельщикам, завоевать титул чемпиона Китая в новом сезоне», - сообщил Виллаш-Боаш.

Бороться за лидерство португальцу придется с Луисом ФелипеСколари и его суперклубом «Гуанчжоу Эвергранд», который становился чемпионом последние шесть лет. Вот такой вызов. Из других сильных по меркам Китая соперников можно назвать только «ЦзянсуСунин» (2-е место по итогам сезона).

А еще вызовом можно считать лимит на легионеров, которым Виллаш-Боаш был так недоволен в России. Как португалец будет справляться в еще более жестких рамках (4 иностранца), неизвестно. Но, вероятно, за 12 миллионов в годможно потерпеть. Тем более у Андре есть главное оружие, которое приносило ему успех в «Зените», - Халк.

Известно, что руководство «Шанхая» уже поставило перед Виллаш-Боашем цель – сделать клуб чемпионом страны. Иначе зачем платить тренеру 12 миллионов? Допустим, у португальца сходу не получится. Есть вероятность, что контракт будет расторгнут (а руководство подтвердило, что соглашение рассчитано не на один сезон). Андре опять вернется в Европу, получив на счет неплохую сумму неустойки, купит пару мотоциклов для ралли. Будто и не выходил из отпуска. От китайских вызововконечно же не стоит отказываться. А карьера в Европе никуда не денется.

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