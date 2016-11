Что покажут на BlizzCon 2016

Что ждать?

Расписание самых интересных событий BlizzCon 2016:

Прямая трансляция BlizzCon 2016

- Новое дополнение для #Hearthstone, уже известно, что оно будет в тематике вымышленной страны Гаджетсана (Прибамбасска). И по слухам, будет иметь нешутливый арт-дирекшен.- Нового героя для #Overwatch. Он уже известен - это девушка Сомбра. Думаем, что им дело не ограничится. Поэтому ждем еще анонсы.- Точно покажут целую пачку новых героев для MOBA-проекта Heroes of the Storm и точно что-то еще для этой игры.- Вряд ли в этот раз анонсируют новое дополнение для World of WarCraft, но крупное внутриигровое событие вполне.- Перед выставкой было замечено масса намеков на крупный анонс по Diablo. Нас ждет либо ремастер второй части, либо аддон для третьей части, либо абсолютно новая - четвертая часть серии.- Также есть небольшая вероятность анонса ремастера стратегии WarCraft 3, а может и полноценной четвертой части.- Есть маленькая вероятность, что студия анонсирует новые фильмы, это могут быть: сиквел ленты «Варкрафт», экранизация StarCraft или полнометражный анимационный фильм по Overwatch (вероятнее всего -).Помимо анонсов во время церемонии открытия, на BlizzCon 2016 пройдут финалы Чемпионатов мира по всем играм компании. Особенно интересными для нас выглядят финалы Hearthstone World Championship, где российский киберспортсмен Павел Бельтюков имеет отличные шансы на призовые места.4 ноября:21:00 - Церемония открытия23:30 – Что нового? Overwatch00:00 – Подробно о героях. HeroesoftheStorm02:00 – Состояние игры02:30 – Что дальше? Hearthstone:03:00 – 20 лет Diablo5 ноября:23:00 – финал Overwatch World Cup00:15 – финал Hearthstone World Championship02:00 – Вопрос-ответ Diablo02:00 – финал World Championship #StarCraft Global02:00 – финал Heroes of the Storm Fall Championship04:30 – Церемония закрытияBlizzCon — ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным проектам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Overwatch и Heroes of the Storm. Впервые был проведён в октябре 2005 года, в Anaheim Convention Center, где и проводится до сих пор.