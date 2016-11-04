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Что покажут на BlizzCon 2016

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Что покажут на BlizzCon 2016
Cегодня вечером, в 21:00 по Москве стартует BlizzCon 2016 - ежегодная выставка, на которой фанаты игр по традиции ждут откровений от небезызвестной студии Blizzard.

Что ждать?

- Новое дополнение для #Hearthstone, уже известно, что оно будет в тематике вымышленной страны Гаджетсана (Прибамбасска). И по слухам, будет иметь нешутливый арт-дирекшен.

- Нового героя для #Overwatch. Он уже известен - это девушка Сомбра. Думаем, что им дело не ограничится. Поэтому ждем еще анонсы.

- Точно покажут целую пачку новых героев для MOBA-проекта Heroes of the Storm и точно что-то еще для этой игры.

- Вряд ли в этот раз анонсируют новое дополнение для World of WarCraft, но крупное внутриигровое событие вполне.

- Перед выставкой было замечено масса намеков на крупный анонс по Diablo. Нас ждет либо ремастер второй части, либо аддон для третьей части, либо абсолютно новая - четвертая часть серии.

- Также есть небольшая вероятность анонса ремастера стратегии WarCraft 3, а может и полноценной четвертой части.

- Есть маленькая вероятность, что студия анонсирует новые фильмы, это могут быть: сиквел ленты «Варкрафт», экранизация StarCraft или полнометражный анимационный фильм по Overwatch (вероятнее всего - прим. редакции).

Помимо анонсов во время церемонии открытия, на BlizzCon 2016 пройдут финалы Чемпионатов мира по всем играм компании. Особенно интересными для нас выглядят финалы Hearthstone World Championship, где российский киберспортсмен Павел Бельтюков имеет отличные шансы на призовые места.

Расписание самых интересных событий BlizzCon 2016:

4 ноября:
21:00 - Церемония открытия
23:30 – Что нового? Overwatch
00:00 – Подробно о героях. HeroesoftheStorm
02:00 – Состояние игры
02:30 – Что дальше? Hearthstone:
03:00 – 20 лет Diablo

5 ноября:
23:00 – финал Overwatch World Cup
00:15 – финал Hearthstone World Championship
02:00 – Вопрос-ответ Diablo
02:00 – финал World Championship #StarCraft Global
02:00 – финал Heroes of the Storm Fall Championship
04:30 – Церемония закрытия

Прямая трансляция BlizzCon 2016

Watch live video from Warcraft on www.twitch.tv
BlizzCon — ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным проектам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Overwatch и Heroes of the Storm. Впервые был проведён в октябре 2005 года, в Anaheim Convention Center, где и проводится до сих пор.
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