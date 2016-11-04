Стефан Ламбьель: В тренерской работе стараюсь быть по-швейцарски точным

Денис Васильев и Стефан Ламбьель (справа) Источник: «Советский спорт»

Двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель в нынешнем сезоне дебютировал в качестве тренера, и на московском этапе «Гран-при» вывел на лед талантливого латвийца Дениса Васильева, ранее тренировавшегося на одном льду с Юлией Липницкой у Алексея Урманова. Корреспондент «Советского спорта» поговорил с популярным во всем мире швейцарцем о работе на новом поприще.

- Стефан, быть тренером на постоянной основе для вас новый опыт. Как идут дела?

- Дела идут хорошо. Мне нравится чувство ответственности за ученика — я составляю ему график работы на весь год, делаю план тренировок. Иными словами, занимаюсь всеми аспектами работы Дениса как фигуриста — от хореографии до техники и выступления его на соревнованиях. Все это мне очень интересно. К тому же Денис — прекрасный спортсмен с огромным потенциалом. Работать с ним для меня уникальная возможность.

- Он сам вас попросил стать его тренером?

- Да. Я был хореографом обеих его программ. И в итоге он решил переехать ко мне тренироваться. Конечно, сначала он спросил, что я думаю об этом.

- Долго размышляли, соглашаться или нет? Наверняка думали, стоит ли брать на себя такую ответственность.

- Конечно, и не только об этом, но еще и о логистике, и о многих других аспектах его переезда. Все это нужно было обдумать. Но в итоге мы стали работать вместе. И работаем с этого момента очень упорно. Надо принимать во внимание, что Денис после чемпионата мира в Бостоне был травмирован, нам надо было дождаться, пока он выздоровеет, и только после этого набирать базу к сезону.

- Помимо того, что учите Дениса, сами учитесь быть тренером?

- Безусловно. И учусь не только быть тренером. Каждый человек, по моему мнению, ежедневно учится — и своей профессии, и просто продолжает становление как личность. Никто не знает всё. По крайней мере, я такого человека никогда не встречал. Даже самые великие тренеры продолжают учиться. Учусь и я, и надеюсь, что этот процесс никогда не закончится.

- У вас есть наставник в тренерском деле?

- Я работаю с осознанием того, что есть масса тренерских подходов. Я открыт к освоению нового, слежу за всем, что происходит вокруг. Беру лучшее из того, что узнал в свою бытность фигуристом, посещаю семинары, которые проводит Международный союз конькобежцев. У меня достаточно опыта, но, конечно, я стараюсь впитывать новое.

- Какой вы тренер — пытающийся все контролировать? Жесткий? Мягкий?

- Я бы не назвал себя жестким тренером, но, с другой стороны, и мягким тренером я не являюсь. Я стараюсь в тренерской работе быть по-швейцарски точным, так скажу. И уж раз я, как швейцарец, люблю точность, то, конечно, я контролирую, чтобы все проходило по плану.

- Хватает времени на шоу, в которых вы были активно задействованы в последние годы?

- Да, когда я принял решение тренировать Дениса, для себя я тоже составил план. Я продолжаю выступать на льду в шоу и живу по графику, который подходил бы на 100 процентов мне и как тренеру, и как фигуристу. Конечно, график плотный, но совмещение возможно. Также в межсезонье я продолжаю работать хореографом и ставить программы фигуристам.

- Два года назад вы сказали, что все еще можете сделать четверной прыжок.

- То же самое отвечу и сейчас. Делаю его на каждой тренировке.