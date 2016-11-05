Призрак «Боруссии» над «Баварией». Что смотреть на выходных

«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ВЫСКОЧКИ

«Бавария» – «Хоффенхайм»

5 ноября. Мюнхен. Стадион «Альянц-Арена». 17.30 (мск).

После девяти туров в чемпионате Германии лишь три команды еще не проигрывали – это «Бавария», «Лейпциг» и «Хоффенхайм». Именно в таком порядке они располагаются в турнирной таблице, находясь выше всех остальных. В десятом туре первая и третья дружины сойдутся в очном противостоянии. Матч должен показать, готов ли «Хоффенхайм» к большим свершениям, ведь с соперником такого уровня он еще не имел возможности сразиться.



Яркий старт не хватающей звезд с неба дружины связан с работой наставника. Тренирует ее Юлиан Нагельсманн. Ему всего 29 лет! Рано закончив карьеру из-за травмы, он решил стать тренером. Нынешний сезон для него первый полноценный у руля взрослой команды («Хоффенхайм» он возглавил в середине прошлого сезона). До этого же специалист тренировал молодежные команды. Особняком стоит опыт работы в молодежке «Аугсубрга», где Юлиан помогал Томасу Тухелю, ныне тренеру дортмундской «Боруссии».

Именно с «Боруссией» Тухеля сейчас можно сравнить «Хоффенхайм» Нагельсманна. Обе команды похожи стилем игры – количество длинных передач они стараются свести к минимуму, предпочитая разыгрывать мяч путем коротких и средних пасов. Неслучайно «Боруссия» по количеству длинных передач в среднем за матч занимает 18-е место в бундеслиге (47), а «Хоффенхайм» - 15-е (64). Большая разница в количестве пасов? Так и возможности у футболистов двух команды разные! Другое сходство – тактическое: обе команды идут в ногу со временем и умеют играть по схеме с тремя защитниками. Расстановка 3-5-2 является базовой для «Хоффенхайма» в этом сезоне. Наконец, объединяет команды такой штрих, как корректность – по количеству фолов это два аутсайдера турнира: «Боруссия» нарушает правила всего девять раз за матч, тогда как «Хоффенхайм» допускает лишь на два нарушения больше.

На поле у «деревенских» (именно так называют «Хоффенхам») выделяются два нападающих – Сандро Вагнер и Андрей Крамарич. На счету первого четыре гола и одна передача, в активе второго – три гола и пять передач. Эту пару делает замечательной разные сильные стороны игроков – если Вагнер отлично себя чувствует в штрафной площади, то Крамарич хорош в роли ассистента.

Матч Бавария - Хоффенхайм Место и дата 05 ноября 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ЛОНДОНСКОЕ ДЕРБИ

«Арсенал» – «Тоттенхэм»

6 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс». 15.00 (мск).

В чемпионате Англии после десяти туров закрутилась невероятная интрига: первое место делят «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль», имеющие по 23 очка, на один балл от них отстает «Челси», на три - «Тоттенхэм». Поэтому лондонское дерби между «канонирами» и «шпорами» обещает быть как никогда жарким.



«Тоттенхэм» всех приучил, что может сломать игру кого угодно. «Ливерпуль»? Получите 1:1. «Манчестер Сити»? Берите выше – 2:0. В обеих ситуациях команда Маурисио Поккетино отталкивалась от надежной игры в обороне. Ее оборона вообще является лучшей в Англии – всего пять пропущенных мячей в премьер-лиге. Благодаря ей «лилово-белые» еще никому не проиграли в национальном чемпионате. Эта единственная команда турнира, у которой нет поражений. Поэтому если кого-то может страшить выезд на «Эмирейтс», так как обороняться там придется много, то не «Тоттенхэм» - умеет он это дело.

«Арсенал» силен тем, что может забить кому угодно. В премьер-лиге эта команда отличилась уже 23 раза, на один меньше, чем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Характерная черта отряда Арсена Венгера – отметиться результативным действием может абсолютно любой футболист. Пока в чемпионате сыграно только десять туров, но гол или передачу на свой счет записали уже 14 «пушкарей»! Это лучший результат чемпионата. И если у «Ливерпуля» 13 футболистов имеют в своем активе результативные баллы, то у «Манчестер Сити» всего лишь десять. Это значит, что игра команды Хосепа Гвардиолы зависит от атакующих лидеров чуть больше, чем «Арсенал».

Матч Арсенал - Тоттенхэм Место и дата 06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

МАДРИДСКИЙ ИНТЕРЕС

«Севилья» – «Барселона»

6 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 22.45 (мск).

Лидером чемпионата Испании после десяти туров является «Реал» (24 очка), следом идут «Барселона» (22), «Атлетико» (21) и «Севилья» (21). Такое положение команд делает противостояние «Севильи» и «Барселоны» интересным не только им самим, но и их конкурентам – ничья в этом матче явно придется по душе коллективам из Мадрида.

«Барселоне» нужно положительные эмоции. На неделе она со счетом 1:3 уступила «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Игра вызвала шквал эмоций у футболистов обеих команд. По информации зарубежной прессы, в подтрибунном помещении повздорили между собой Фернандинью и Лионель Месси. Лучший способ избавиться от негативного фона, окружившего команду, - добиться позитивного. Победа над «Севильей» в гостях для решения этой задачи вполне годится, ведь дома она в нынешнем сезоне еще никому не проигрывала.

У «Барселоны» сразу три ключевых игрока пропустят встречу из-за травм - защитники Пике и Альба, полузащитник Иньеста. Это может ударить как по обороне сине-гранатовых, так и по атаке – все перечисленные футболисты играют важную роль при выходе команды из оборону в атаку. «Манчестер Сити» воспользовался их отсутствием, заставив ошибаться их сменщиков.

Но разве это может напугать команду, в атаке у которой играют Месси, Суарес и Немар? Если эти ребята забьют несколько мячей, то ошибки их партнеров на своей половине буду не страшны. Их продуктивная игра – залог успеха «Барселоны» в Севилье. Свои моменты они обязательно создадут.