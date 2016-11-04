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Рядом с «Баварией» и «Боруссией». Пять причин, почему за «Краснодар» не стыдно

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рядом с «Баварией» и «Боруссией». Пять причин, почему за «Краснодар» не стыдно
Источник: Reuters

«Советский спорт» объясняет, почему «Краснодар» не стоит сильно ругать за поражение от «Шальке».

В одном ударе от «Баварии»

«Краснодар» нанес 17 ударов по воротам «Шальке». Чаще по воротам команды из Гельзенкирхена в этом сезоне била лишь… «Бавария» - 18 ударов. В отличие от «Краснодара», класс игроков этой команды выше и своими шансами они воспользовались – 2:0. Все остальные команды, в числе которых и звездная «Боруссия», и яркий «Хоффенхайм», угрожали воротам дружины Маркуса Вайнцирля реже.

За одно это «Краснодар» заслуживает похвалы. Но тут все сложнее – после того как травму получил Смолов «быки» так много неприятностей еще никому не доставляли ни в чемпионате России, ни в Лиге Европы. Получается, в игре с «Шальке» коллектив Игоря Шалимова в какой-то степени в плане остроты у чужих ворот прыгнул выше головы.

Шалимов – тот, благодаря кому преображение случилось. Перед матчем он лишился еще и форварда Ари - высокая температура. Проблемой для тренера это не стало, ведь у него есть хорошие атакующие полузащитники. В конце концов, кто-то без голеадоров выезжает не в одном матче, а на гораздо более длинной дистанции. Например, в прошлом сезоне так играла «Рома», когда Джеко был не в форме. Это не помешало «Роме» финишировать третьей. Атакующие полузащитники «Краснодара» стали главной ударной силой – пять раз бил по чужим воротам Лаборде, по четыре – Жоаозинью и Перейра, две попытки на счету Ахмедова.

Самые неудержимые после «Боруссии»

Творческая группа «Краснодара» создала много проблем «Шальке» своим движением. Когда немцы не успевали, фолили. За игру они насобирали 20 фолов. Три из них обернулись желтыми карточками. Все их получили защитники – Хеведес, Настасич и Баба. На секундочку, игроки сборных Германии, Сербии и Ганы соответственно! Самым неудобным оппонентом оказался резвый Перейра – пять нарушений.

Интересно здесь то, что большее количество раз футболисты «Шальке» нарушали правила лишь на игроках дортмундской «Боруссии» - 21. В той же встречи они установили свой рекорд по количеству желтых карточек – четыре. Любопытно: «Боруссия» тоже этим не воспользовалась, встреча закончилась 0:0. И это с Обамеянгом в составе! У «Краснодара» форварда его уровня на поле не было.

Свой футбол

Приятно: моменты у чужих ворот наша команда создавала благодаря своей игре – розыгрыше мяча низом. Она превзошла «Шальке» по владению мячом – 53% против 47%, а также по количеству передач – 432 против 328. При этом в точности пасов «Краснодар» тоже оказался лучше - 88% против 86%.

Кроме «Краснодара», в Гельзенкирхене в этом сезоне доминировать удавалось лишь «Баварии» (68% - владение, 667 – количество передач) и «Боруссии» из Менхенгладбаха (72%, 812). Показатели намного лучше, чем у нашей команды? Так и выступают эти коллективы в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы!

Владеть территорий «Краснодару» позволила агрессивная игра на чужой половине поля. Потеряв мяч, команда Шалимова сразу же пыталась его вернуть. На счету «быков» сразу десять перехватов на чужой половине поля. «Кобальтовые» на нашей половине были менее продуктивны – всего лишь два перехвата. Сразу 15 раз наша команда вступала в отбор на чужой половине поля, тогда как соперник – девять.

Минимум остроты у своих ворот

«Краснодар» позволил «Шальке» пробить по своим воротам всего девять раз. Столько же позволила «Бавария», на один раз меньше – дортмундская «Боруссия». Просто «быки» допустили две ошибки, а немцы – нет. Но ошибки – индивидуальная вещь, а хороший рисунок игры – командная. Если он есть, то ошибки можно устранить.

«Краснодар» Шалимова при обороне использует персональную игру. Когда она до автоматизма не отработана, любая ошибка может дорого стоить. Показательны оба гола. При первой атаке «Шальке» Куасси упустил Аого, который решил открыться на фланге и сделать аккуратную передачу. До этого Куасси играл внимательно со своим оппонентом. Как и после. Но это в данном случае не важно – после подачи Аого и скидки Шупо-Мотинга забил Кайсара. При второй атаке Бенталеб пошел в штрафную, а опекавший его до штрафной Каборе остался наблюдать за происходящим. В других эпизодах Каборе играл внимательно со своим соперником. К сожалению, ни Куасси, ни Каборе партнеры подстраховать не смогли.

Слова тренера соперника

«Оба гола бы забили в самый подходящий момент, так как перед ними соперник создавал нам сложности», - сказал наставник «Шальке» Вайнцирль после игры. Этим он дал понять: игра могла сложиться по-разному, не забей его команда два за считанные минуты два важных гола.

В материале использовалась статистика сайта UEFA и портала WhoScored.com.

Матч

Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра

Предупреждения:

Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

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