Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович4:6, 5:5Чилич
Теннис  Бердых- : -Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Баскетбол  Жальгирис15 : 11Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Тсонга- : -Раонич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Радуга судейских ароматов

Евгений Дзичковский, Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радуга судейских ароматов
Источник: «Советский спорт»

Сергей Микулик и Евгений Дзичковский — о новой эпохе в российском судействе.

Назначенный на днях глава судейского корпуса Андрей Будогосский, о котором мы много слышали, но которого до сих пор не слышали лично, привнес в российский футбол свою струю. Ее следовало бы назвать свежей, но от тронной речи гуру арбитража веет несколько другими ароматами.

«Вопросы,  которые чем-то пахнут». «Не ваше дело». «Такая журналистика — дерьмо». «Не хочу копаться в дерьме».

Российскому футболу, честно сказать, именно этого и недоставало. Слишком уж все было благоуханно. Теперь, слава богу, дело пойдет на лад. Геракл уже у Авгия, он взялся лопату. Запасемся освежителями воздуха.  

Вообще начальники судейские в нашем склонном к шараханьям футболе меняются так часто, что им впору брать пример с теннисистов и указывать в резюме: в течении стольких-то недель возглавлял рейтинг - был первым свистком РФС. Ну, или первым, кто определял, кому быть первым свистком. Это даже круче.

Андрей Будогосский - не просто новый глава департамента судейства и инспектирования. Он еще и первый у нас во всей стране человек, которого на футбольную должность назначил вице-премьер Российской Федерации. Страшно подумать, каких же высот должен быть чиновник, который со временем отважится снять господина Будогосского с такого поста. Уровень — бог, не иначе.

Андрей Дмитриевич, безусловно, чувствует высочайшую поддержку, - иначе едва ли он с первого дня стал бы учить журналистов задавать ему правильные, а не «дерьмовые» вопросы. Такое, может, раньше проходило, - могли не только выслушать, но даже и ответить. Теперь же фильтрация ужесточается: с дерьмовым интересом идите к дерьмовым, а не подлинным руководителям. На смену старому, отжившему, пришло новое, прогрессивное: назначили человека исключительно в белом. Ну, наконец-то!

В последнее время многих бывших судей отчего-то потянуло на мемуары. Кто-то на презентацию пригласит, чью-то книжку сам купишь, и чуть вчитаешься, создается впечатление, будто изданы они под общей редакцией Будогосского А.Д. Автор - неизменно Д'Артаньян, почти все остальные персонажи - чмошники на букву «п».

И вроде как ты плотно с большинством этих людей знаком. И отношения между ними, когда по молодости со свистками бегали, были вполне доброжелательными. Но потом кто-то поднялся по судейско-чиновничьей линии, а кто-то остался просто бывшим арбитром. И понеслось потоком: этот жополиз, тот за взятки пролез, третий по трупам прошел и не оглянулся. А я, который святее Папы Римского, пока не при делах, но если жизнь правильной стороной повернется, за все реванш возьму. У кого только успею.

Потому, может, и хорошо, что судейские боссы часто меняются. Скоро к ним ни с какими вопросами никто уже не пристанет. Откуда вопросы? И так все ясно. И с судейством, и с футболом, и вообще.

Но надо бы добавить еще кое-что. Журналисты, конечно, хотели бы, но не имеют возможности разобраться с обонянием г-на Будогосского. У каждого в носу свои рецепторы, тут уж у кого на что настроено. Однако вопросы судейства и судейского департамента, просим пардона, — наше дело. И наших читателей.

Это определяется не дерьмовостью вопросов и не фекальностью ответов, а элементарным интересом к тому бардаку, который долгие годы творится в российском судействе. К тейповости и клановости в нем. К членам вашей новой команды, г-н Будогосский, ничем не отличающихся глобально от членов старой команды. К огромным деньгам, собираемым специально обученными людьми с клубов и пропадающих с концами. К странным судейским ошибкам. К безбедно живущим арбитрам, людям на красивых машинах, получающим вообще-то скромные гонорары. К тому стыду и недоверию, которые долгие годы вызывает само словосочетание «российское судейство».

И если уж продолжать аналогию, не ваше дело, о чем мы пишем, Андрей Дмитриевич. Не пресса виновна в том, что вам повсюду видятся экскременты. Объясните лучше, пусть даже самому себе, почему в Италии, Германии, других странах судей хватали за руку, а в России — ни разу. Докажите отсутствие поводов не верить российским судьям. Выложите всю правду о своем тернистом пути, - вы ведь выходец из той же системы?

И все про это радостно напишут. Потому что это интересно.

А писать о том, как блестяще Алексей Еськов отработал на игре «Урал» - «Терек», мы не будем, хочется вам этого или нет. Были в этом матче события и поинтереснее. Быть может, не для вас. Но для наших читателей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Эпоха оттепели» или «кто кого съест»? Что происходит в российском судействе«Эпоха оттепели» или «кто кого съест»? Что происходит в российском судействе«Советский спорт» - о том, что происходит в российском судействе, у которого на днях появился третий за сезон руководитель.«Пришел и всех метлой вымел? Ни в коем случае!» Руководитель судей о переменах«Пришел и всех метлой вымел? Ни в коем случае!» Руководитель судей о переменахРуководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал изменения, которые произошли в его подразделении.Бывшему руководителю российских судей Валентину Иванову предложено стать инспектором РФСЭкс-руководитель департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов получил предложение стать инспектром РФС.Андрей Будогосский: Система видеоповторов – это, простите, испражнения от футболаГлава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отрицательно относится к практике использования в футболе видеоповторов спорных игровых моментов.Андрей Будогосский: Судьи не будут общаться с прессой, пока вы ищете в их работе нечистотыРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.Андрей Будогосский: Как-то одного иностранного арбитра, приезжавшего к нам судить, Газзаев назвал клоуномРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский. Алексей Николаев теперь будет исполнять функции заместителя руководителя. «Советский спорт» поговорил с новым главой российских судей.«Ушли времена, когда в Грозном что-то могло случиться». В РФС новый глава судей«Ушли времена, когда в Грозном что-то могло случиться». В РФС новый глава судейРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.Андрей Будогосский назначен руководителем Департамента судейства и инспектирования РФСНа пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС был назначен Андрей Будогосский. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.Инспектор матча «Анжи» - «Мордовия»: Комментарии могу давать только в программе «Свисток»Об этом Андрей Будогосский сообщил Sovsport.ru.Андрей Будогосский: Задолженность РФС перед судьями составляет 14,3 миллиона рублейИнспектор РФС на матчах чемпионата России по футболу, почетный спортивный судья России обратился с открытым письмом по поводу невыплаты гонораров арбитрам и инспекторам на матчах чемпионата и первенства по футболу.«Нельзя к судьям относиться, как к быдлу, к Капелло – как к Мессии»«Нельзя к судьям относиться, как к быдлу, к Капелло – как к Мессии»Инспектор РФС Андрей Будогосский вчера распространил посредством Sovsport.ru открытое письмо Николаю Толстых о долгах перед арбитрам и инспекторами. Сегодня в интервью Sovsport.ru Будогосский объясняет, зачем он это сделал и что будет дальше.Андрей Будогосский: Арбитры молчат, но это не молчание ягнятСудья всесоюзной категории Андрей Будогосский прокомментировал статью главы судейского комитета РФС Николая Левникова «Размышления на важную тему», опубликованную на сайте «Академия спортивного арбитра»Не судите строго. Будущие арбитры защитили дипломы [ФОТОРЕПОРТАЖ]Не судите строго. Будущие арбитры защитили дипломы [ФОТОРЕПОРТАЖ]Общероссийская ассоциация «Центр - «Футбольный арбитр» провела в РГУФК-е на кафедре «Теории и методики футбола» защиту дипломов слушателей четвертого курса.Андрей Будогосский: Жду рапорта инспектора по поводу событий в ГрозномСоветник президента РФС по вопросам судейства и инспектирования Андрей Будогосский отказался комментировать события, произошедшие в игре молодежных составов "Терека" и "Краснодара", до того момента, пока он не получит рапорт инспектора матча.Андрей Будогосский: По регламенту клубы не могут просить отвода или замены судейКак уже сообщалось, «Терек» направил письма в РФС и РФПЛ с просьбой назначить другого арбитра на игру ближайшего тура с «Локомотивом», на которой должен работать Станислав Сухина из Малаховки. Советник президента РФС по вопросам судейства и инспектирования Андрей Будогосский отметил, что это противоречит регламенту.Почему в назначениях судей на тур произошли две замены?Корреспондент «Советского спорта» Денис БУТЫРСКИЙ выяснил, почему на матч «Анжи» - «Кубань» вместо Альмира Каюмова назначили Сергея Карасева, а на встречу «Крылья Советов» - «Спартак» - Сергея Лапочкина вместо Владимира Петтая.И.о. руководителя департамента судейства и инспектирования: Судейство Сухины? Без комментариев [ВИДЕО]И.о. руководителя департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский оставил без комментариев судейство Станислава Сухины в матче «Анжи» – «Ростов» (видео спорных моментов - ЗДЕСЬ). Напомним, инспектор матча поставил арбитру за работу на этой игре «двойку», а сам Сухина не исключил, что подаст апелляцию на это решение.Руководитель департамента судейства и инспектирования: По поводу заявки "Зенита" к судьям у меня претензий нет

Андрей Будогосский
Андрей Будогосскийвсе новости

Cпецпредложение