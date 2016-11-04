Радуга судейских ароматов

Сергей Микулик и Евгений Дзичковский — о новой эпохе в российском судействе.

Назначенный на днях глава судейского корпуса Андрей Будогосский, о котором мы много слышали, но которого до сих пор не слышали лично, привнес в российский футбол свою струю. Ее следовало бы назвать свежей, но от тронной речи гуру арбитража веет несколько другими ароматами.

«Вопросы, которые чем-то пахнут». «Не ваше дело». «Такая журналистика — дерьмо». «Не хочу копаться в дерьме».

Российскому футболу, честно сказать, именно этого и недоставало. Слишком уж все было благоуханно. Теперь, слава богу, дело пойдет на лад. Геракл уже у Авгия, он взялся лопату. Запасемся освежителями воздуха.

Вообще начальники судейские в нашем склонном к шараханьям футболе меняются так часто, что им впору брать пример с теннисистов и указывать в резюме: в течении стольких-то недель возглавлял рейтинг - был первым свистком РФС. Ну, или первым, кто определял, кому быть первым свистком. Это даже круче.

Андрей Будогосский - не просто новый глава департамента судейства и инспектирования. Он еще и первый у нас во всей стране человек, которого на футбольную должность назначил вице-премьер Российской Федерации. Страшно подумать, каких же высот должен быть чиновник, который со временем отважится снять господина Будогосского с такого поста. Уровень — бог, не иначе.

Андрей Дмитриевич, безусловно, чувствует высочайшую поддержку, - иначе едва ли он с первого дня стал бы учить журналистов задавать ему правильные, а не «дерьмовые» вопросы. Такое, может, раньше проходило, - могли не только выслушать, но даже и ответить. Теперь же фильтрация ужесточается: с дерьмовым интересом идите к дерьмовым, а не подлинным руководителям. На смену старому, отжившему, пришло новое, прогрессивное: назначили человека исключительно в белом. Ну, наконец-то!

В последнее время многих бывших судей отчего-то потянуло на мемуары. Кто-то на презентацию пригласит, чью-то книжку сам купишь, и чуть вчитаешься, создается впечатление, будто изданы они под общей редакцией Будогосского А.Д. Автор - неизменно Д'Артаньян, почти все остальные персонажи - чмошники на букву «п».

И вроде как ты плотно с большинством этих людей знаком. И отношения между ними, когда по молодости со свистками бегали, были вполне доброжелательными. Но потом кто-то поднялся по судейско-чиновничьей линии, а кто-то остался просто бывшим арбитром. И понеслось потоком: этот жополиз, тот за взятки пролез, третий по трупам прошел и не оглянулся. А я, который святее Папы Римского, пока не при делах, но если жизнь правильной стороной повернется, за все реванш возьму. У кого только успею.

Потому, может, и хорошо, что судейские боссы часто меняются. Скоро к ним ни с какими вопросами никто уже не пристанет. Откуда вопросы? И так все ясно. И с судейством, и с футболом, и вообще.

Но надо бы добавить еще кое-что. Журналисты, конечно, хотели бы, но не имеют возможности разобраться с обонянием г-на Будогосского. У каждого в носу свои рецепторы, тут уж у кого на что настроено. Однако вопросы судейства и судейского департамента, просим пардона, — наше дело. И наших читателей.

Это определяется не дерьмовостью вопросов и не фекальностью ответов, а элементарным интересом к тому бардаку, который долгие годы творится в российском судействе. К тейповости и клановости в нем. К членам вашей новой команды, г-н Будогосский, ничем не отличающихся глобально от членов старой команды. К огромным деньгам, собираемым специально обученными людьми с клубов и пропадающих с концами. К странным судейским ошибкам. К безбедно живущим арбитрам, людям на красивых машинах, получающим вообще-то скромные гонорары. К тому стыду и недоверию, которые долгие годы вызывает само словосочетание «российское судейство».

И если уж продолжать аналогию, не ваше дело, о чем мы пишем, Андрей Дмитриевич. Не пресса виновна в том, что вам повсюду видятся экскременты. Объясните лучше, пусть даже самому себе, почему в Италии, Германии, других странах судей хватали за руку, а в России — ни разу. Докажите отсутствие поводов не верить российским судьям. Выложите всю правду о своем тернистом пути, - вы ведь выходец из той же системы?

И все про это радостно напишут. Потому что это интересно.

А писать о том, как блестяще Алексей Еськов отработал на игре «Урал» - «Терек», мы не будем, хочется вам этого или нет. Были в этом матче события и поинтереснее. Быть может, не для вас. Но для наших читателей.