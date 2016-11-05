Что известно о новом дополнении для Hearthstone – «Злачный город Прибамбасск»
Сегодня компания Blizzard Entertainment во время церемонии открытия Blizzcon 2016 анонсировала новое приключение для онлайн-карточной игры Hearthstone. В этом материале мы собрали все, что известно о Злачный город Прибамбасск (Mean Streets of Gadgetzan) на данный момент.
На BlizzCon 2016 Мэтт Плэйс и Джомаро Киндред, разработчики Hearthstone, поделились подробностями нового дополнения.
Выросший посреди пустыни Танариса гоблинский город Прибамбасск, ранее не имевший выхода к морю, всегда был центром сомнительных сделок, а его жители и гости не собирались пускать в свои дела ни Орду, ни Альянс. Когда же черный дракон Смертокрыл в безумной ярости разворотил Танарис, Прибамбасск внезапно стал прибрежным городом, контролирующим новые водные территории.
Новое поле боя «Злачный город Прибамбасск»
На берегу быстро возник порт, и в Прибамбасск хлынули торговцы. Казна обновленного города ломилась от прибыли, и каждый, кто обладал хоть каким-то весом в обществе, изо всех сил старался отхватить как можно больший кусок пирога. В борьбе за власть над Прибамбасском схлестнулись жестокие преступные группировки.
Игровой процесс
Дополнение содержит 132 новые карты. Появится новый тип карт, которыми могут пользоваться сразу три класса. Каждый класс относится к одной из трех фракций города. От выбора фракции зависит, какие у вас будут классовые карты и нейтральные существа. Список карт, привязанных к конкретным фракциям:
Ржавые Бугаи: Охотник, паладин, воин
Кабал: Маг, жрец, чернокнижник
Нефритовый лотос: Друид, разбойник, шаман
Особенности фракций: Помимо классовых ограничений у каждой из трех фракций есть и другие уникальные особенности.
Карты для нескольких классов: Некоторые нейтральные существа могут использоваться только членами определенной фракции. Например, «Осведомитель из трущоб», который состоит в рядах Ржавых Бугаев, может быть только в колоде охотника, паладина или воина.
Геймплей дополнения
Дата выхода и цена
Уже сейчас в Магазине Blizzard можно сделать предзаказ 50 комплектов дополнения за 2500 рублей. Дата выхода - декабрь 2016.