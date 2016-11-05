Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Что известно о новом дополнении для Hearthstone – «Злачный город Прибамбасск»

Дмитрий Галкин
Комментарии

Сегодня компания Blizzard Entertainment во время церемонии открытия Blizzcon 2016 анонсировала новое приключение для онлайн-карточной игры Hearthstone. В этом материале мы собрали все, что известно о Злачный город Прибамбасск (Mean Streets of Gadgetzan) на данный момент.

На BlizzCon 2016 Мэтт Плэйс и Джомаро Киндред, разработчики Hearthstone, поделились подробностями нового дополнения.

Выросший посреди пустыни Танариса гоблинский город Прибамбасск, ранее не имевший выхода к морю, всегда был центром сомнительных сделок, а его жители и гости не собирались пускать в свои дела ни Орду, ни Альянс. Когда же черный дракон Смертокрыл в безумной ярости разворотил Танарис, Прибамбасск внезапно стал прибрежным городом, контролирующим новые водные территории.

Новое поле боя «Злачный город Прибамбасск»


На берегу быстро возник порт, и в Прибамбасск хлынули торговцы. Казна обновленного города ломилась от прибыли, и каждый, кто обладал хоть каким-то весом в обществе, изо всех сил старался отхватить как можно больший кусок пирога. В борьбе за власть над Прибамбасском схлестнулись жестокие преступные группировки.

Игровой процесс

Дополнение содержит 132 новые карты. Появится новый тип карт, которыми могут пользоваться сразу три класса. Каждый класс относится к одной из трех фракций города. От выбора фракции зависит, какие у вас будут классовые карты и нейтральные существа.  Список карт, привязанных к конкретным фракциям:

Ржавые Бугаи: Охотник, паладин, воин

Кабал: Маг, жрец, чернокнижник

Нефритовый лотос: Друид, разбойник, шаман

Особенности фракций: Помимо классовых ограничений у каждой из трех фракций есть и другие уникальные особенности.

Карты для нескольких классов: Некоторые нейтральные существа могут использоваться только членами определенной фракции. Например, «Осведомитель из трущоб», который состоит в рядах Ржавых Бугаев, может быть только в колоде охотника, паладина или воина.

Геймплей дополнения

Дата выхода и цена 

Уже сейчас в Магазине Blizzard можно сделать предзаказ 50 комплектов дополнения за 2500 рублей. Дата выхода - декабрь 2016.

 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Epsilon eSports не выплатила игрокам месячную зарплатуОрганизация Epsilon eSports не выплатила игрокам команды по League of Legends месячную заработную плату.Что покажут на BlizzCon 2016Что покажут на BlizzCon 2016Cегодня вечером, в 21:00 по Москве стартует BlizzCon 2016 - ежегодная выставка, на которой фанаты игр по традиции ждут откровений от небезызБританский геймер попал в книгу рекордов Гиннесса за рекорд по длительности игры в Football ManagerДаррен Блэнд установил рекорд Гиннесса по продолжительности игры в футбольный симулятор Football Manager.Gambit пробилась в финал верхней сетки Acer Predator MastersКоманда Gambit вышла в финал верхней сетки турнира Acer Predator Masters Season 3 по CS:GO.Игрок Natus Vincere достиг отметки 9 000 MMRИгрок команды Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев смог достичь отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.Дулат «goddam» Сейдимомын покинул Power RangersКазахский игрок Дулат «goddam» Сейдимомын покинул состав команды Power Rangers по Dota 2.Team Liquid не примет участия в Northern ArenaКоманда Team Liquid отказалась от участия в турнире Northern Arena по Dota 2.Матч между Virtus.Pro и Escape Gaming перенесен из-за атаки хакеровМатч между командами Virtus.Pro и Escape Gaming в рамках шестого сезона турнира DreamLeague перенесен на 23:00 из-за атаки хакеров на сервера Steam.Йоаким «disco doplan» Гидетун перешел в команду fnatic по CS:GOОрганизация fnatic сообщила, что Йоаким «disco doplan» Гидетун присоединился к составу по CS:GO.Менеджеры Na`Vi 7 ноября расскажут подробности о будущем состава по Dota 2Организация Natus Vincere объявила, что 7 ноября менеджеры Natus Vincere постараются максимально откровенно ответить на интересующие фанатов вопросы.Team NP отказалась от участия в DreamLeagueСевероамериканская команда Team NP отказалась от участия в шестом сезоне турнира DreamLeague по Dota 2.Герой Варкрафта из Екатеринбурга. О нашей надежде на победу в ЧМ по HearthstoneГерой Варкрафта из Екатеринбурга. О нашей надежде на победу в ЧМ по HearthstoneВосемнадцатилетний парень из Екатеринбурга вышел в финальную часть крупнейшего турнира BlizzCon 2016 по HearthstoneWESA создала первый киберспортивный арбитражный судОрганизация World Esports Association создала первый киберспортивный арбитражный суд.Акбар «SoNNeiKo» Бутаев сыграет за Virtus.Pro на квалификации к ESL One GentingИгрок команды Natus Vincere Акбар «SoNNeiKo» Бутаев заменит в Virtus.Pro Романа «RAMZES666» Кушнарева.На eSPORTconf Russia 2016 выступит Александр Володин – ответственный за стратегическое партнерство ОК.ruВ конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Александр Володин — ответственный за стратегическое планирование социальной сети «Одноклассники».Newbee квалифицировалась на Dota Pit S5Команда Newbee выиграла китайскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.Танковый кибертурнир проведут на средства госбюджетаРоссийский государственный военный историко-культурный центр при правительстве (Росвоенцентр) ведет переговоры с Mail.ru Group о проведении всероссийского киберспортивного турнира в 2017 году по танковой игре «Проект Армата». Мероприятие будет проведено на средства бюджета — на турнир выделено 500 тыс. рублей.Тина Канделаки: «Понимаю, что киберспорт — это будущее»Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью vc.ru поделилась мнение о развитии киберспорта и рассказала, как телеканал планирует развивать это направление.Анонсированы группы турнира European Minor Championship по CS:GOPGL анонсировала распределение команд по группам на турнире European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.SK Gaming вернулась на первое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира ESL Pro League Season 4.

Cпецпредложение