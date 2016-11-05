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Луиш Фигу: Завершил карьеру раньше ради работы с Моуринью

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии
Луиш Фигу и Жозе Моуринью
Луиш Фигу и Жозе МоуриньюИсточник: Twitter.com

Бывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу дал интервью газете Marca в день своего рождения. Накануне знаменитому футболисту исполнилось 44 года.

– Кто выиграет «Золотой мяч» в этом году?
– Нет никаких сомнений, что эта престижная награда достанется Роналду. Он всегда играет на самом высоком уровне. Нужно понимать, что никто не способен забивать в каждом матче по три гола. Криштиану очень хочет выиграть «Золотой мяч», а для нападающего всегда важна удача. Но футболист такого уровня, как Криштиану должен сохранять спокойствие.

– Что вы можете сказать о трио нападения «Барселоны» – Неймар, Луис Суарес, Лионель Месси?
– Это фантастические ребята. Люблю красивый футбол. Например, Неймар играет в свой футбол. Многим, конечно, это не нравится, но это не его проблемы.

– Как вы относитесь к Луису Энрике?
– Когда-то мы играли за «Барселону», были настоящими партнерами. У нас хорошие отношения. У Энрике характер победителя.

– А Хосеп Гвардиола?
– Этот человек – последователь идей Йохана Кройфа. У меня тоже была возможность поработать с этим великим тренером. Конечно, я люблю тот стиль игры, который проповедовал голландец. Почему? Потому что я сам играл в таком стиле и знаю, что это такое. Гвардиола покорил мир своей философией и выиграл много трофеев.

– Какие у вас отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом?
– Отличные. Но должен сказать, что между нами нет никакой дружбы, мы относимся друг к другу, как экс-футболист и действующий президент. Конечно, при встрече мы здороваемся, но это нормальные вещи.

– Вспоминаете свой переход из «Барселоны» в «Реал»?
– До сих пор. Думаю, я сделал правильный выбор, поскольку этого требовала моя карьера. К тому же, это было важное событие в истории чемпионата Испании. Ни о чем не жалею, я сделал правильный выбор. Конечно, после этого многие игроки в «Барселоне» перестали считать меня за друга. Но если я сказал, что ухожу, значит так и будет. У меня нет никаких проблем. Было очень много людей, которые постоянно меня оскорбляли, но я делал то, что должен был.

– Планируете начать тренерскую карьеру?
– Никогда не задавался этим вопросом. Да, я люблю футбол, но мне нравится работа в структуре клуба. Например, должность спортивного директора. К тому же, у меня нет тренерской лицензии. Не думаю, что она появится у Фигу в ближайшее время.

– Как вы относитесь к Жозе Моуринью?
– Восхищаюсь этим человеком, поскольку я знаю его не только, как тренера. Жаль, что мне не довелось поработать с ним, поскольку я завершил карьеру раньше, чтобы поработать с ним, – сказал Фигу.

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