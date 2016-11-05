«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Спартак» победит «Томь»

Прогноз «Советского спорта» на матчи 13-го тура РФПЛ.

5 НОЯБРЯ, СУББОТА

11.00. «Томь» - «Спартак»

«Томь» выйдет играть на ничью, насытит оборону, среднюю линию, станет гасить темп, мечтая о контратаках. Классика! «Спартаку» будет чрезвычайно сложно забивать голы. Только раз в сезоне он легко обыграл похожую на «Томь» команду - «Арсенал» в самом начале чемпионата. Вряд ли кого-то сильно удивит ничья в этом матче, томичи вон в Питере «Зенит» покусывали и уступили достойно - 0:1. И все же победа «Спартака».

13.30. «Уфа» - «Рубин»

В прошлом туре казанцы обыграли соседей по турнирной таблице снизу, «Локомотив», теперь им играть с теми, кто сверху, «Уфой». Хозяева интересны тем, что еще ни разу не выиграли дома, все четыре победы добыты в гостях. Возможно, это потому, что им непросто играть первым номером, доминировать, вся философия «Уфы» сейчас в обороне. Если ей удастся заманить «Рубин» на свою половину поля, «Уфа» победит, она умеет контратаковать. Пожалуй, на такой исход и поставлю.

16.00. «Крылья Советов» - «Урал»

Ух, что за пара! «Крылья» только что возглавил пришедший из «Урала» Вадим Скрипченко. В «Урал» прилетел работавший когда-то в «Крыльях» Александр Тарханов. Самара - на последнем месте, у Екатеринбурга всего на два очка больше. Крутой замес! Уверен, команды пока сами пока до конца не знают, на что они способны с новыми тренерами. Победа «Крыльев». Просто потому, что хозяева.

18.30. «Локомотив» - «Анжи»

Ничья. Примерно равные соперники, у команд в чем-то похожие проблемы и крайне неровная игра. Нестабильность - обыграв ЦСКА, «Локомотив» уступил «Рубину». «Анжи» месяц назад умудрился проиграть «Крыльям Советов» и до сих пор это единственная победа самарцев в чемпионате. Ничья, хотя выиграть могут и те, и другие.

6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00. «Терек» - «Зенит»

Если «Терек» очень постарается, отберет очки у «Зенита». В последнее время питерцы одержали слишком много побед на том самом пресловутом классе, не очень-то превосходя соперников в организации игры: «Томь» (1:0), «Оренбург» (1:0), «Урал» (2:0), дважды «Дандолк» (по 2:1). Исходя из теории вероятности, когда-то это должно прекратиться. Думаю, это случится в Грозном. Ничья.

17.00. «Ростов» - «Арсенал»

Победа хозяев. Невероятно обидное поражение в Мадриде могло выбить из равновесия кого угодно, только не команду Курбана Бердыева. «Ростов» обыграет «Арсенал» - у хозяев и игроки лучше, и класс выше, и уверенности больше. Да и место в еврокубках на следующий сезон нужно - к хорошему привыкаешь быстро.

19.00. ЦСКА - «Амкар»

«Амкар» один из самых организованных середняков премьер-лиги. Команда четко и стройно обороняется, умеет терпеть, играть на 0:0 и 1:1. ЦСКА будет крайне сложно, впрочем, простых матчей для армейцев сейчас нет. Ничья.

19.30. «Краснодар» - «Оренбург»

Для «Оренбурга» здесь шансов немного, хотя он их безусловно поищет и на поле поупирается из всех своих оренбуржских сил. «Краснодар» разыгрался и был очень хорош в Гельзенкирхене против «Шальке-04». Как немцы выиграли, за счет чего? Серая неинтересная команда! Не то что «быки». Забодают они «Оренбург», ой, забодают!