Чем Знарок будет грозить шведам. Расклад на матч россиян с «Тре Крунур»

Обозреватель «Советского спорта» - о сегодняшнем сопернике сборной России на Кубке Карьяла.

Молодая сборная Олега Знарка окрылила болельщиков уверенной победой над финнами – 5:1. И вот уже слышны призывы везти нынешний «детский сад» на чемпионат мира.

Ну а мы сегодня так далеко загадывать не будем. Потому что впереди у россиян – конкретный соперник. И, между прочим, действующий чемпион Евротура – сборная Швеции.

Вот, к слову, Евротур все же удивительное соревнование. Вроде шведы весной были первыми, мы - четвертыми. У «Тре Крунур» в общем зачете 23 очка, у наших только 14.

Но при этом возьмем разницу шайб. У шведов она 38-33, у россиян 35-33. А у расположившихся на втором и третьем месте в общем зачете финнов и чехов разница вообще отрицательная!

И лично для меня это говорит о том, что борьба в этом соревновании постоянно равная. И уровень соперников – очень приличный.

Итак, пройдемся по матчам прошлого сезона сборной Знарка со шведами. Непонятный соперник. Против «трижды коронованных» мы играем очень нестабильно. То уверенно побеждаем, то сливаем матчи «в унитаз». Упорных битв мало. Или-или.

Кубок Карьяла-2015, 7 ноября

Россия – Швеция – 6:3. Голы: Апальков, Мозякин, Прохоркин, Шипачев-2, Ковальчук – Умарк, Энгквист, Росен.

Вратари: Кошечкин – Карлссон.

Кубок Первого канала-2015, 17 декабря

Россия – Швеция – 1:4. Голы: Чудинов – Петерссон, Анелев, Норман, Меллер.

Вратари: Сорокин – Фаст.

Шведский этап Евротура

21 апреля

Швеция – Россия – 4:1. Голы: Класен-2, Хульстрем, Серенсен – Дадонов.

Вратари: Маркстрем – Варламов.

23 апреля

Швеция – Россия – 0:4. Голы: Санников, Шипачев-2, Апальков.

Вратари: Маркстрем – Бобровский.

Чемпионат мира-2016, 17 мая

Россия – Швеция – 4:1. Голы: Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов – Экхольм.

Вратари: Бобровский – Маркстрем.

Кубок мира-2016, 18 сентября

Россия – Швеция – 1:2. Голы: Овечкин – Лангескок, Хедман.

Вратари: Бобровский – Маркстрем.

Вот такая картина в последних шести поединках. Согласитесь, странноватая. Три победы у наших, три у шведов. И совершенно неважно, где проходят матчи – России, Швеции, Европе, Канаде…

Более того, при таком паритете большинство счетов – крупные, с разницей в три, а то и четыре шайбы.

Казалось бы – все дело во вратаре. Вот в апреле проиграли мы шведам с Варламовым – 1:4. Поменяли его на Бобровского и тут же победили 4:0. А затем повторили этот результат и на чемпионате мира, ведя 4:0 уже к середине встречи…

Но на Кубке мира наша атака даже с Бобровским за спиной дала сбой. Шведы сбивали россиян с темпа еще в средней зоне. И уступили середину площадки только на последней минуте. За что, кстати, едва не поплатились, пропустив две шайбы. К счастью для них второй гол Овечкина не засчитали.

Вообще шведы считались в последние годы в Европе чуть ли не законодателями хоккейной моды. Но на последних турнирах «Тре Крунур» себя особо не проявляет.

На КМ-2016 они вышли в полуфинал, но неожиданно уступили сборной Европы.

На ЧМ-2016 уступили в группе и нашим (1:4), и чехам (2:4). Помучились в матчах с латышами (2:1 ОТ) и норвежцами (3:2). А в четвертьфинале безвольно легли под Канаду – 0:6.

На ЧМ-2015 тоже вылетели в четвертьфинале…

И все же поединок предстоит интересный.

1) Думаю, что ворота сборной России будет защищать Шестеркин. Не зря Игорь пропустил матч с финнами (его не было на скамейке). Кстати, я вот посетовал в прошлой своей заметке, что Знарок не стал устраивать питерскую дуэль Шестеркин – Коскинен. А сегодня понял, почему он этого не сделал.

Год назад тренер россиян так рискнул на Кубке Первого канала. Только дуэль была между московскими армейцами. И Сорокин, который в ЦСКА вроде бы обыгрывал Фаста в заочном противостоянии, в битве лицом к лицу неожиданно уступил 1-4. Вот Знарок и не стал наступать на те же грабли – развел клубные пары голкиперов по разным матчам.

2) Главные специалисты по шведам в этом составе – Прохоркин из СКА и Санников из «Сибири». В прошлом сезоне они шведам забивали. Посмотрим, повторят ли успех в этом. Ну а мы с еще большим интересом понаблюдаем за связкой Ничушкин – Светлаков – Голышев. Была ли их результативность в матче с финнами одиночным всплеском или в сборной появилось новое зубастое звено?

3) Ну и в-третьих, главное испытание выпадет на долю наших защитников. С менее опытным вратарем за спиной. С Киселевичем, который в пятницу пропустил тренировку из-за повреждения. С тем, что шведы, по словам Владимира Юрзинова, любят атаковать «пчелиным роем», всей пятеркой, с подключением в атаку защитников.

Если соперник почувствует, что наши дрогнули – уже не отпустит. Об этом говорят счета матчей прошлого сезона. Шведам нельзя давать даже головы поднять.

Или – или. Иного не дано.

Матч Швеция - Россия Место и дата 05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция



