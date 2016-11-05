Стена Сведберга

Сегодня сборная России сразится со шведами. «Советский спорт» представляет пять вызывающих интерес игроков «Тре Крунур».

1. Вратарь Никлас Сведберг («Салават Юлаев»)

В первом матче турнира против чехов (3:6) шведские ворота защищал Йоэль Лассинантти и пропустил шесть шайб. Сегодня очередь 27-летнего голкипера «Салавата», одного из самых высокооплачиваем ых в уфимском клубе.

В «Тре Крунур» он почти что дебютант – всего два матча за сборную.

В чемпионате КХЛ стабильностью не отличается. Несмотря на обширный кредит тренерского доверия, на время утратил статус основного вратаря, проиграв конкуренцию Андрею Гаврилову. Однако, как правило, запоминается последний матч, а его Сведберг перед перерывом провел вдохновенно. Форварды «Сибири» Сергей Шумаков, Степан Санников и Константин Окулов не дадут слукавить. Не без помощи Сведберга их команде оформили теннисную баранку 0:6.

Имеет свойство прибавлять в решающих матчах. Так было в полуфинале Востока-2016, где «Салават Юлаев» прошел «Авангард».

2. Защитник Стаффан Кронвалль («Локомотив»)

98 матчей за «Тре Крунур», 11 голов. Чемпион мира-2013, вице-чемпион-201 1, капитан сборной в Евротуре-2013 и 2015. Послужной список весьма богатый.

Однако в этом сезоне игра 34-летнего защитника поблекла, в Ярославле его даже на три матча сажали в запас. Нужна новая мотивация. И вызов в сборную должен помочь ему перезагрузиться.

Не секрет, в атаке этот опытный защитник более эффективен, чем в обороне. А как исполняет буллиты…

3. Защитник Юнас Анелёв («Авангард»)

Бронзовый призер ЧМ-2014 28-летний защитник омичей в вынесенном матче Кубка Карьяла отметился ассистентским баллом (гол забил Патрик Закриссон).

Защитник-универс ал, но иногда совершает удивительные ошибки, не поддающиеся объяснению.

В «Авангарде» заброшенными шайбами похвастать не может, однако получает более 20 минут игрового времени. Общий уровень его игры высок.

4. Нападающий Рихард Гюнге («Нефтехимик»)

В 14-м для себя матче за сборную форвард «Нефтехимика» набрал 2 (1+1) очка, поразив в Тренчине ворота чехов.

Его фишка – разящий кистевой бросок, в этом компоненте он вряд ли уступит самому Сергею Мозякину. Особенно опасен в бригадах большинства, при игре в равных составах не столь продуктивен. В своем кризисном клубе имеет отрицательный показатель полезности – «-4».

5. Нападающий Фредрик Петтерссон («Торпедо»)

Чемпион мира-2013, бронзовый призер ЧМ-2010, солидный стаж в сборной - 62 игры. Его отличает нацеленность на ворота, много бросает, превращая количество в качество. В Нижнем Новгороде в 23 матчах набрал 12 (5+7) очков при коэффициенте полезности «+5».

Матч Швеция - Россия Место и дата 05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция



