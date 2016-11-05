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«Монреаль» унижен – 0:10, а Радулову пока не дают контракт». 5 гвоздей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Монреаль» унижен – 0:10, а Радулову пока не дают контракт». 5 гвоздей (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

ШОК ДНЯ


Ах… Ох… Ух…

Даже не знаю, что сказать. Вообще так не бывает, чтобы лучшая команда лиги (а «Монреаль» даже после этого поражения остался на первом месте в таблице) так крупно залетела другой команде, которая попадала в плей-офф Кубка Стэнли лишь два раза в своей истории, и оба раза вылетала в первом раунде.

0:10, Карл! Ноль-десять!

И представляю, как адски сейчас хохочет Джон Торторелла, которого все слухи увольняли с поста главного тренера «Коламбуса». Теперь ему вообще медаль надо выдать! Это же исторический результат!

СТАТИСТИКА ДНЯ

Понятно, что «Блю Джекетс» установил собственный рекорд. Так крупно этот клуб не побеждал никогда, и 10 шайб никогда не забрасывал. Прошлое достижение было установлено 10 ноября 2010 года, когда «Коламбус» разобрался с «Сент-Луисом» (8:1).

«Монреаль» в этом сезоне потерпел первое поражение в основное время. Да какое! При этом команда в первых 10 матчах сезона пропустила только 13 шайб. А тут – сразу 10 в одном матче!

Когда последний раз в НХЛ вообще забивали 10 голов? Это было 30 марта 2011 года, когда «Сент-Луис» растоптал «Детройт» (10:3).

Когда последний раз в НХЛ команда не просто забивала 10 голов, но и делала сухарь? Это было 2 января 1996 года, когда «Калгари» сжег напалмом «Тампу» (10:0).

Когда сразу четыре игрока делали по дублю в одном матче НХЛ? Это было 10 февраля 1993 года, когда у «Калгари» отличились Роберт Райхел, Ронни Стерн, Гэри Сутер и Гэри Робертс. Кажется, за ту команду еще играл Сергей Макаров!

И главное – «Монреаль» четырежды в своей истории проигрывал 0:10. Но последний раз это случалось 74 года назад. А вообще этот матч очень был похож на то, как 2 декабря 1995 года Русская Пятерка «Детройта» унизила «Канадиенс» на его площадке со счетом 11:1. Тогда, если не ошибаюсь, Сергей Федоров набрал 5 (1+4) очков, Вячеслав Козлов – 4 (4+0), Игорь Ларионов – тоже 4 (1+3), Владимир Константинов и Вячеслав Фетисов – по 1 (0+1).

Вот в какой ряд встала эта победа «Коламбуса».

МАТЧ ДНЯ

«Не думаю, что мы когда-нибудь сможем это забыть», - говорит форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер.

Но кто виноват? Ругать вратаря Эла Монтойю, который заменил Кэри Прайса и пропустил все 10 шайб? Наоборот, парня надо пожалеть. Вместо него не выпустили основного голкипера, которому решили не портить статистику, свою чашу унижения Эл испил до дна. И он сделал 30 сэйвов – как и Сергей Бобровский, который сотворил сухарь.

«Я не выпустил Кэри Прайса, потому что берег его на завтрашний матч с «Филадельфией». Но это было очень тяжелое решение», - потом объяснил главный тренер Мишель Террьен.

Просто весь «Монреаль» очень слабо начал матч. Соотношение бросков в дебюте составило 3-15, к этому времени «Коламбус» уже вел 3:0. Потом «Канадиенс» начал играть активнее, но уже все валилось из рук.

АНТИГЕРОЙ ДНЯ

Очень не повезло защитнику-ветерану Андрею Маркову, который попал под такой каток. У него получились «-4» за полезность. Прямо как в полуфинале Кубка мира, когда Россия проиграла Канаде (3:5). То есть не скажешь, что Марков – главный виновник фиаско. Но минус-4 – есть минус-4. Столько же схватил другой защитник Джефф Петри.

А вообще «Коламбус» реализовал четыре большинства из пяти. Удивительно, что по большинству эта команда вообще лидирует в лиге, имея фантастические 44% (11/25).

УВАЖЕНИЕ ДНЯ

Посмотрите, как введут себя игроки «Коламбуса», забивая восьмой, девятый, десятый голы в ворота «Монреаля». Никто не устраивает латинский карнавал, никто не хочет унизить соперника. Тихо отмечают свои шайбы, поднимая руку – вот и все.

«Я сам бывал на той стороне баррикад, когда моя команда терпела крупную неудачу, - сказал Джон Торторелла. – Сегодня ты победил, завтра можешь проиграть».

И я не удивлюсь, если «Монреаль» в итоге выйдет в плей-офф, а «Коламбус» - нет. Все-таки это лишь один матч. Другой вопрос, не сломает ли он «канадцев» морально.

А вот это мы увидим в ближайшие дни.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал сухарь в невероятном матче с «Монреалем» (10:0)

2** - Алексей ЕМЕЛИН (Монреаль)

Умудрился не получить минус (0 за +/-) в матче с «Коламбусом» (0:10)

3*** - Александр БУРМИСТРОВ (Виннипег)

Стал соучастником победы над «Детройтом» (5:3)

ЦИТАТА ДНЯ

«Еще слишком рано говорить о том, что мы продлим контракт с Радуловым. Помню, к нам пришел Томас Ванек, и он помог нам выйти в плей-офф. Но потом все признали, что обмен оказался неудачным – как для игрока, так и для клуба. Хотя в первый месяц все фанаты «Монреаля кричали»: «Подпишите его! Подпишите его!» Тут нужно запастись терпением. Но мы рады, как Радулов играет сейчас. И верим, что он продолжит в том же духе».

Марк БЕРЖЕВЕН, генеральный менеджер «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Монреаль – 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)

Аткинсон (2), Джонс, Савар, Фолиньо (2), Хартнелл (2), Андерсон (2)

К: в Бобровский (30-30; 100%, 60.00)

М: Радулов (0+0; -2, 0, 2, 14.16)

Марков (0+0; -4, 0, 0, 17.49)

Емелин (0+0; 0, 2, 0, 22.08)

Детройт – Виннипег – 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Гленденинг, Зеттерберг, Абделкадер – Лайне, Шейфеле, Танев (2), Элерс

Д: Марченко (0+0; -1, 0, 2, 18.18)

В: Бурмистров (0+0; -1, 0, 2, 12.04)

Анахайм – Аризона – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Биекса, Ракелл (2), Силфверберг, Верметт – Макгинн

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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