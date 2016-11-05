«Монреаль» унижен – 0:10, а Радулову пока не дают контракт». 5 гвоздей (видео)

ШОК ДНЯ





Ах… Ох… Ух…

Даже не знаю, что сказать. Вообще так не бывает, чтобы лучшая команда лиги (а «Монреаль» даже после этого поражения остался на первом месте в таблице) так крупно залетела другой команде, которая попадала в плей-офф Кубка Стэнли лишь два раза в своей истории, и оба раза вылетала в первом раунде.

0:10, Карл! Ноль-десять!

И представляю, как адски сейчас хохочет Джон Торторелла, которого все слухи увольняли с поста главного тренера «Коламбуса». Теперь ему вообще медаль надо выдать! Это же исторический результат!

СТАТИСТИКА ДНЯ

Понятно, что «Блю Джекетс» установил собственный рекорд. Так крупно этот клуб не побеждал никогда, и 10 шайб никогда не забрасывал. Прошлое достижение было установлено 10 ноября 2010 года, когда «Коламбус» разобрался с «Сент-Луисом» (8:1).

«Монреаль» в этом сезоне потерпел первое поражение в основное время. Да какое! При этом команда в первых 10 матчах сезона пропустила только 13 шайб. А тут – сразу 10 в одном матче!

Когда последний раз в НХЛ вообще забивали 10 голов? Это было 30 марта 2011 года, когда «Сент-Луис» растоптал «Детройт» (10:3).

Когда последний раз в НХЛ команда не просто забивала 10 голов, но и делала сухарь? Это было 2 января 1996 года, когда «Калгари» сжег напалмом «Тампу» (10:0).

Когда сразу четыре игрока делали по дублю в одном матче НХЛ? Это было 10 февраля 1993 года, когда у «Калгари» отличились Роберт Райхел, Ронни Стерн, Гэри Сутер и Гэри Робертс. Кажется, за ту команду еще играл Сергей Макаров!

И главное – «Монреаль» четырежды в своей истории проигрывал 0:10. Но последний раз это случалось 74 года назад. А вообще этот матч очень был похож на то, как 2 декабря 1995 года Русская Пятерка «Детройта» унизила «Канадиенс» на его площадке со счетом 11:1. Тогда, если не ошибаюсь, Сергей Федоров набрал 5 (1+4) очков, Вячеслав Козлов – 4 (4+0), Игорь Ларионов – тоже 4 (1+3), Владимир Константинов и Вячеслав Фетисов – по 1 (0+1).

Вот в какой ряд встала эта победа «Коламбуса».

МАТЧ ДНЯ

«Не думаю, что мы когда-нибудь сможем это забыть», - говорит форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер.

Но кто виноват? Ругать вратаря Эла Монтойю, который заменил Кэри Прайса и пропустил все 10 шайб? Наоборот, парня надо пожалеть. Вместо него не выпустили основного голкипера, которому решили не портить статистику, свою чашу унижения Эл испил до дна. И он сделал 30 сэйвов – как и Сергей Бобровский, который сотворил сухарь.

«Я не выпустил Кэри Прайса, потому что берег его на завтрашний матч с «Филадельфией». Но это было очень тяжелое решение», - потом объяснил главный тренер Мишель Террьен.

Просто весь «Монреаль» очень слабо начал матч. Соотношение бросков в дебюте составило 3-15, к этому времени «Коламбус» уже вел 3:0. Потом «Канадиенс» начал играть активнее, но уже все валилось из рук.

АНТИГЕРОЙ ДНЯ

Очень не повезло защитнику-ветерану Андрею Маркову, который попал под такой каток. У него получились «-4» за полезность. Прямо как в полуфинале Кубка мира, когда Россия проиграла Канаде (3:5). То есть не скажешь, что Марков – главный виновник фиаско. Но минус-4 – есть минус-4. Столько же схватил другой защитник Джефф Петри.

А вообще «Коламбус» реализовал четыре большинства из пяти. Удивительно, что по большинству эта команда вообще лидирует в лиге, имея фантастические 44% (11/25).

УВАЖЕНИЕ ДНЯ

Посмотрите, как введут себя игроки «Коламбуса», забивая восьмой, девятый, десятый голы в ворота «Монреаля». Никто не устраивает латинский карнавал, никто не хочет унизить соперника. Тихо отмечают свои шайбы, поднимая руку – вот и все.

«Я сам бывал на той стороне баррикад, когда моя команда терпела крупную неудачу, - сказал Джон Торторелла. – Сегодня ты победил, завтра можешь проиграть».

И я не удивлюсь, если «Монреаль» в итоге выйдет в плей-офф, а «Коламбус» - нет. Все-таки это лишь один матч. Другой вопрос, не сломает ли он «канадцев» морально.

А вот это мы увидим в ближайшие дни.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал сухарь в невероятном матче с «Монреалем» (10:0)

2** - Алексей ЕМЕЛИН (Монреаль)

Умудрился не получить минус (0 за +/-) в матче с «Коламбусом» (0:10)

3*** - Александр БУРМИСТРОВ (Виннипег)

Стал соучастником победы над «Детройтом» (5:3)

ЦИТАТА ДНЯ

«Еще слишком рано говорить о том, что мы продлим контракт с Радуловым. Помню, к нам пришел Томас Ванек, и он помог нам выйти в плей-офф. Но потом все признали, что обмен оказался неудачным – как для игрока, так и для клуба. Хотя в первый месяц все фанаты «Монреаля кричали»: «Подпишите его! Подпишите его!» Тут нужно запастись терпением. Но мы рады, как Радулов играет сейчас. И верим, что он продолжит в том же духе».

Марк БЕРЖЕВЕН, генеральный менеджер «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Монреаль – 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)

Аткинсон (2), Джонс, Савар, Фолиньо (2), Хартнелл (2), Андерсон (2)

К: в Бобровский (30-30; 100%, 60.00)

М: Радулов (0+0; -2, 0, 2, 14.16)

Марков (0+0; -4, 0, 0, 17.49)

Емелин (0+0; 0, 2, 0, 22.08)

Детройт – Виннипег – 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Гленденинг, Зеттерберг, Абделкадер – Лайне, Шейфеле, Танев (2), Элерс

Д: Марченко (0+0; -1, 0, 2, 18.18)

В: Бурмистров (0+0; -1, 0, 2, 12.04)

Анахайм – Аризона – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Биекса, Ракелл (2), Силфверберг, Верметт – Макгинн

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.