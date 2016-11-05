«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу «Томь» – «Спартак»

В субботу в Томске проходит матч 13-го тура РФПЛ между «Томью» и «Спартаком». «Советский спорт» собирает самые интересные твиты по матчу.

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Ну вот как играть при -13?! Почему бы не поменяться кругами?😱😱😱 — Genich Konstantin (@GenichK) 5 ноября 2016 г.

Ещё и разметка белая, и мяч белый... караул!😱😥 — Genich Konstantin (@GenichK) 5 ноября 2016 г.

Если не дай Бог кто-то получит травму , заморозку использовать не будут , просто немного закопают ногу на время #ТомьСпартак — GRISHA (@GrishkaUrgant) 5 ноября 2016 г.

А красного мяча в Томске нет? — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 ноября 2016 г.

Кстати, сегодня Спартак вновь не заработает пенальти. Границы штрафной не видно )) — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 ноября 2016 г.

Да ну, отличное приключение в Томске. Я с удовольствием смотрю. Если в чемпионате России не играть в минус двенадцать, нафиг тогда Россия? — Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.

Томский климат суров. Футбольный мяч морозостойких сортов вызревает до красного цвета обычно лишь к сентябрю, но ненадолго и не каждый год. — Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.

Как думаете-это сейчас самый скандальный чемпионат? Или и хлеще было? — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 5 ноября 2016 г.

Гимн матча Спартак-Томь-песня Газманова Белый снег.

Белый-белый-белый мяч на газоне в Томске,

Белый-белый-белый мяч-символ русского футбола. — Алексей Черняк (@chernyak_alexei) 5 ноября 2016 г.

Перед флеш-интервью в перерыве игрокам будут раздавать гигиеническую помаду #ТомьСпартак — Руслан Абушкин (@abushkin) 5 ноября 2016 г.

Самолёт с красной краской для мяча к игре Томь-Спартак,по техническим причинам завис в воздухе!Гимн-идиотизму телевизионщиков

И чиновников — Алексей Маклаков (@AlexmkAlex) 5 ноября 2016 г.

Спартак великолепен!!! Как разыграли!🔴⚪️ — Genich Konstantin (@GenichK) 5 ноября 2016 г.

Ну вот мастерский же гол. Поле, поле... Кто умеет, тот играет. — Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.

Самое поразительное в этом матче то, что Спартак пока играет в своей футбол. При Якине было бы уже 100500 навесов. — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 ноября 2016 г.

В перерыве произошла долгожданная замена: белый мяч поменяли на красный. #ТомьСпартак — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 ноября 2016 г.