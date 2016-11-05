«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу «Томь» – «Спартак»
В субботу в Томске проходит матч 13-го тура РФПЛ между «Томью» и «Спартаком». «Советский спорт» собирает самые интересные твиты по матчу.
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Ну вот как играть при -13?! Почему бы не поменяться кругами?😱😱😱— Genich Konstantin (@GenichK) 5 ноября 2016 г.
Ещё и разметка белая, и мяч белый... караул!😱😥— Genich Konstantin (@GenichK) 5 ноября 2016 г.
Если не дай Бог кто-то получит травму , заморозку использовать не будут , просто немного закопают ногу на время #ТомьСпартак— GRISHA (@GrishkaUrgant) 5 ноября 2016 г.
А красного мяча в Томске нет?— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 ноября 2016 г.
Кстати, сегодня Спартак вновь не заработает пенальти. Границы штрафной не видно ))— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 ноября 2016 г.
Да ну, отличное приключение в Томске. Я с удовольствием смотрю. Если в чемпионате России не играть в минус двенадцать, нафиг тогда Россия?— Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.
Наш сектор на стадионе "Труд". #ТомьСпартак pic.twitter.com/5p7ic8KGoO— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 ноября 2016 г.
Томский климат суров. Футбольный мяч морозостойких сортов вызревает до красного цвета обычно лишь к сентябрю, но ненадолго и не каждый год.— Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.
Как думаете-это сейчас самый скандальный чемпионат? Или и хлеще было?— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 5 ноября 2016 г.
Гимн матча Спартак-Томь-песня Газманова Белый снег.— Алексей Черняк (@chernyak_alexei) 5 ноября 2016 г.
Белый-белый-белый мяч на газоне в Томске,
Белый-белый-белый мяч-символ русского футбола.
Перед флеш-интервью в перерыве игрокам будут раздавать гигиеническую помаду #ТомьСпартак— Руслан Абушкин (@abushkin) 5 ноября 2016 г.
Самолёт с красной краской для мяча к игре Томь-Спартак,по техническим причинам завис в воздухе!Гимн-идиотизму телевизионщиков— Алексей Маклаков (@AlexmkAlex) 5 ноября 2016 г.
И чиновников
Спартак великолепен!!! Как разыграли!🔴⚪️— Genich Konstantin (@GenichK) 5 ноября 2016 г.
Ну вот мастерский же гол. Поле, поле... Кто умеет, тот играет.— Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.
Самое поразительное в этом матче то, что Спартак пока играет в своей футбол. При Якине было бы уже 100500 навесов.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 ноября 2016 г.
В перерыве произошла долгожданная замена: белый мяч поменяли на красный. #ТомьСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 ноября 2016 г.
Наверное, если бы судья Егоров был женщиной, место нарушения и где стоять стенке она могла бы успешно отмечать губной помадой.— Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.