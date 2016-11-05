Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Буре: Я не думал играть на Олимпиаде. Отслужил армию и уехал в НХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Буре: Я не думал играть на Олимпиаде. Отслужил армию и уехал в НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.

- Павел, как вы узнали, что «Ванкувер» в 1989 году выбрал вас на драфте?
- Кто-то мне сказал – я даже не вспомню. Но тогда было другое время, еще Советский Союз. Было мало информации, и о драфте мы почти не знали.

- Генеральный менеджер «Ванкувера» Пэт Куинн хотел взять Павла Буре в восьмом раунде, но узнал, что «Эдмонтон» думает сыграть на опережение – и выбрал вас в шестом.
- В то время Пэт Куинн был для «Ванкувера» как «наше все» - и президент, и генменеджер, и главный тренер. Он пришел раньше меня и создавал команду. Привез Игоря Ларионова, Володю Крутова. И сделал так, чтобы я приехал в «Кэнакс». Большая заслуга Пэта Куинна в том, что я оказался в этом клубе.

В эти дни Куинна вводят в Зал славы в Торонто. К сожалению, посмертно. Вообще Пэт давно заслужил такую честь. Но так сложилось, что сначала Куинн входил в комитет выборщиков Зала славы, а потом его возглавил. Он по закону не мог выбрать сам себя.

- Эрик Линдрос, кажется, пропустил сезон-1991/92 для того, чтобы сыграть на Олимпиаде. А у вас не было мысли задержаться на один год, чтобы поехать в Альбервилль?
- Не совсем так. Линдрос просто отказался выступать за «Квебек». Но этот клуб все равно выбрал его первым на драфте. И пока шли уговоры, чтобы Эрика обменяли, он выступал за олимпийскую сборную Канады. Команда состояла далеко не из профессионалов, но Линдрос поехал в Альбервилль.

Я же не собирался играть на Олимпиаде. Потому что знал, что к 1991-му отслужу два года в армии. Закон нарушать не хотел. И когда служба закончилась, я поехал в НХЛ.

- «Ванкувер» так вас ценил, что сразу предложил четырехлетний контракт на $2,7 млн. Так вы, не проведя ни одного матча в НХЛ, стали вторым игроком «Кэнакс» по зарплате – после Тревора Линдена ($3,7 млн за 4 года). Канадцы сразу подчеркнули ваш статус?
- Но к тому времени я уже четыре года играл за мастеров в ЦСКА. И два года выступал в сборной СССР. Я же не из молодежной лиги приехал в «Ванкувер». Был форвардом первой пятерки главной команды Союза.

- Сообщается, что вам дали подписной бонус на 800 тысяч долларов. Голова не закружилась от таких денег?
- Насколько я помню, такой суммы не было. У меня зарплата за весь первый сезон составила 600 тысяч долларов. А подписной бонус составил всего 300 тысяч.

- Вас в городе узнавали?
- Сразу же, как только я прилетел в Ванкувер. Мы с агентом ехали в машине. Остановились что-то спросить. И все вокруг заговорили: «О, это же Буре». Оказалось, меня все знают. Тогда не было интернета и столько телевидения. Но «Кэнакс» провел рекламную кампанию, меня много обсуждали в газетах. Я понимал, что Канада – хоккейная страна. Но все равно был поражен. Я ведь из Москвы приехал, а у нас всегда было много звезд спорта, театра, кино, политики. Дома за мной никто не бегал. А тут…

- В какой момент это внимание стало навязчивым?
- Руководство клуба сразу объяснило, что я должен относиться с уважением к болельщикам. Всегда фотографироваться, давать автографы. Но когда после первых матчей приходилось с 23:00 до часу ночи стоять перед фанатами на улице, то я понял, что уже не хватает времени на то, чтобы восстановиться после игры.

Мне пошли навстречу и разрешили даже парковать машину внутри арены, рядом с раздевалкой. Я садился в нее и сразу уезжал.

- С кем вы выходили в тройке в дебютном матче – против «Виннипега» (3:3)?
- Вроде с Джино Оджиком. Начинал игру в четвертой пятерке, а закончил – в первой. Для меня это было нормально. Когда тебя берут в новую команду еще по мальчикам, то начинаешь с низов. И за несколько минут, которые тебе дают за матч, нужно доказать, что ты можешь играть выше. Это был для меня очередной вызов.

Очки я тогда не набрал, но вскоре забил свой первый гол в НХЛ – в ворота «Лос-Анджелеса», за который играл Уэйн Гретцки.

- Пятое ноября – для вас красный день календаря?
- Это необычный день. Я впервые вышел на лед в НХЛ – в сильнейшей лиге мира. Это официальная дата рождения Русской Ракеты. Прошло уже 25 лет, но я все помню и ценю, что со мной было в «Ванкувере».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Буре: Был поражен тем, что в Канаде узнали сразу, как прилетел в ВанкуверОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.Павел Буре: Зарплата за первый сезон в НХЛ составила 600 тысяч долларовОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.Павел Буре: Даже не вспомню, кто сказал мне о том, что «Ванкувер» выбрал на драфтеОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.Павел Буре: Радулов будет в «Монреале» на ведущих роляхДвукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о шансах Александра Радулова в новом сезоне НХЛ.«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКА«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКАЕвгений Гинер то ли продает ЦСКА, то ли нет. Но это хороший повод вспомнить, что происходило в спорте, когда в наш футбол пришел Гинер«Харламов Трофи» в Торонто. «Суперсерию-1972 изучают в школах Канады» (видео)«Харламов Трофи» в Торонто. «Суперсерию-1972 изучают в школах Канады» (видео)На вопросы Sovsport.ru о «Харламов Трофи» отвечают боссы Лиги легенд – Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов и Дмитрий Тугарин.«Харламов Трофи» в Торонто. «Лига легенд тоже создаст сборную Европы!» (видео)«Харламов Трофи» в Торонто. «Лига легенд тоже создаст сборную Европы!» (видео)Лига легенд провела успешную встречу с руководством НХЛ, а в Торонто прошла презентация «Харламов Трофи».Павел Буре: Канадцы мощнее и сильнее, чем мы. Результат матча закономеренЭкс-хоккеист сборной России Павел Буре прокомментировал поражение нашей национальной команды от Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира.Павел Буре: Можем ли обыграть канадцев? Конечно!Павел Буре: Можем ли обыграть канадцев? Конечно!В интервью Sovsport.ru он поделился впечатлениями от игры нашей команды на групповом этапе, дал прогнозы на полуфиналы.Павел Буре: У нас сильная сборная, которая может сыграть с Канадой на равныхБывший нападающий сборной России Павел Буре поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Канады в полуфинале Кубка мира-2016.Руководство Лиги легенд проведет встречу с боссами НХЛВ переговорах примут участие комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, исполнительный директор Профсоюза игроков НХЛ Доналд Фер и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.Павел Буре, Алексей Яшин и Алексей Морозов примут участие в теннисном турнире в ПетербургеГенеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 Александр Медведев рассказал о проведении турнира с участием известных российских хоккеистов.Павел Буре: Кубок мира даже круче ОлимпиадыЭкс-хоккеист сборной России Павел Буре поделился ожиданиями в преддверии Кубка мира.Павел Буре: Гонорар от «Матч ТВ» направлю детямПавел Буре: Гонорар от «Матч ТВ» направлю детямПавлу Буре не довелось сыграть на Кубке мира. Теперь у него появилась возможность восполнить этот пробел в биографии – на телеканале «Матч».Павел Буре: Оборона сборной России не допустила явных ошибок в матче с КанадойДвукратный призер Олимпийских игр Павел Буре перед стартом Кубка мира в Торонто оценил уровень сборной России.Путин объявил благодарность Знарку, Буре и Третьяку за вклад в хоккейПрезидент России Владимир Путин объявил благодарность за большой вклад в развитие отечественного хоккея главному тренеру сборной России Олегу Знарку, известным хоккеистам Павлу Буре, Игорю Ларионову и другим спортсменам, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.Павел Буре: В матче с чехами понравилась тройка Шипачев – Дадонов – ПанаринБывший нападающий сборной России Павел Буре поделился впечатлениями от контрольного матча нашей национальной команды с чехами.Павел Буре: Россия будет одним из фаворитов Кубка мираДвукратный призер Олимпийских игр, член Зала хоккейной славы Павел Буре, который на телеканале «Матч ТВ» будет анализировать самые важные события Кубка мира, оценил шансы сборной России на предстоящем турнире.Павел Буре: Я бы приравнял Кубок мира к чемпионату мира по футболуДвукратный призер Олимпийских игр, член Зала хоккейной славы Павел Буре, который на телеканале «Матч ТВ» будет анализировать самые важные события Кубка мира, рассказал, чем его привлек предстоящий турнир.Павел Буре: Кубок мира ничем не отличается от футбольного чемпионата мираДвукратный призер Олимпийских игр, член Зала хоккейной славы Павел Буре высказался об ожиданиях перед Кубком мира в Торонто.

Павел Буре
Павел Буревсе новости

Cпецпредложение