Валерий Рейнгольд: Карпин обязан похвалить Карреру и «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 13-го тура с «Томью» (1:0).

– При таких тяжелых условиях «Спартак» имел подавляющее преимущество. У «Спартака» не было равнодушия, полностью отдавались игре. Не все моменты довели до конца, но играли по футбольному.

– Когда вы узнали, что Квинси Промес и Сальваторе Боккетти пропустят эту игру, не возникло ли опасений?

– Нет. Такого ощущения у меня не было. Я считаю, что Ивелин Попов и Лоренсо Мельгарехо - мастера очень хорошего класса. Состав должен насчитывать 17-18 человек. Все эти люди должны создавать картину игры. Мельгарехо вписался прилично. Попов отлично сыграл. Участвовал во всех комбинациях и много двигался. Рисунок игры не изменился потому что футболисты понимают требования тренера. И без разницы кто играет Джано Ананидзе или Попов. За редким исключением, матч с «Уфой» и СКА, я смотрю и любуюсь игрой «Спартака». Команда возвращает свое лицо.

Обратите внимание, как «Спартак» по-хозяйски завладел центром поля. Нельзя все время защищаться. Спартаковцы задергали защитников «Томи». Пока были силы – отбивались. И это напрямую связано с работой тренера.

Нужно еще учесть, что и Мельгарехо и Зе Луиш - южные люди, а впечатление будто ничего не случилось – нет 12 градусов мороза. Все работают на команду. Главный соперник сегодня у «Спартака» был мороз.

«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу «Томь» – «Спартак»

– По погоде, которая сейчас минусовая не только в Томске, но и в Москве, у вас не складывается ощущение, что пора уходить, а не играть еще четыре тура?

– У меня другое ощущение. В Сибири нужно запретить играть в футбол на таком уровне. Пусть там развивают зимние виды спорта - лыжи, русский хоккей, фигурное катание. Это естественные условия. Таким сибирским футболом можно только подорвать здоровье футболистов. Да и честно, футбол для болельщиков. Зачем приходить в тулупах и валенках смотреть футбол? Кому нужен такой футбол? Да и зачем держать в РФПЛ команду, в которой по полгода не платят зарплату.

– Разберите эпизод с голом Лукаса Фернандо.

– Атака получилась быстрой. Мяч отобран в центре поля. И пошла атака, в которой участвовало четыре футболиста. Мяч оказался у Дмитрия Комбарова. И я даже подумал: «Что ты делаешь?» Но меня поправил комментатор. Дмитрия правильно сделал, что не стал подправлять мяч под левую ногу. Он мог загубить момент. Он аккуратненько и мастерски отбросил мяч Фернандо и тут зряче пробил в почти в «девятку». Очень порадовало, что все футболисты были в движении.

К слову смотрел интервью выдающегося эксперта – Валерия Карпина. Его спросили в чем успех «Спартака». Его ответ, что у «Спартака» никакого успеха нет – сразил наповал. Мол, играет, команда, как и раньше. Это зависть такая? Команда перестраивается по ходу матчей, идет на первом месте и показывает футбол, которого и близко не было ни при Карпине, ни при Дмитрии Аленичеве. Он должен был похвалить Массимо Карреру и сказать: «Красавец мужик, сделал то, что не удалось мне и Аленичеву». Он же говорит - ничего нет. Все как и было.

– У вас были претензии по игру с ЦСКА к Андрею Ещенко. Как он сыграл сегодня?

– Сегодня претензий нет. У него был момент, когда он ударил по воротам, хотя мог выкатить мяч Попов. Но это футбольный момент, Ещенко бил с ходу. Имел на это полное право.

– А судейство Александра Егорова?

– Нормально судил. Видимо, он старался давать командам играть, поэтому мало свистел. У него были моменты, когда он ошибался. Но претензий у меня к нему нет. Он опытный судья и его главная задача была - не допустить травм. По такой игре любая борьба низом была опасна. Справился на пять с плюсом.