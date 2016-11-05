Мороз и солнце. Как «Спартак» обыграл «Томь»
«Спартак» при температуре в минус 12 градусов обыграл на выезде «Томь» и сохранил за собой первое место в турнирной таблице чемпионата России.
После легендарной победы над Францией в 1999 году сборной
России через три дня предстояло дома играть с Исландией. И, по воспоминаниям
участников тех встреч главный тренер национальной команды Олег Романцев сказал примерно такие слова: «Надо победить. Иначе
народ не поймет».
Примерно в такой же ситуации перед матчем в Томске
оказался и «Спартак». После впечатляющего и громкого успеха в дерби
многочисленный красно-белый народ бы попросту не понял, если бы команда не
смогла обыграть одного из аутсайдеров, которому по три гола отгружают даже
«Оренбург» и «Анжи».
Про испытания и проверки, которые предстоят «Спартаку», говорят едва ли не перед каждым туром – уже даже немного навязло в зубах. Но никуда от этого было не уйти и на этот раз – команда Массимо Карреры должна была показать, как она умеет переживать громкие победы (как бы ни был плох сейчас ЦСКА). В конце концов, и армейцев, и «Зенит» за последние годы «Спартак» обыгрывал, и порой даже очень красиво (вспомнить, например, 4:2 с питерцами с суперголом Глушакова в последний сезон работы Валерия Карпина), вот только титулы в итоге брали они, а вовсе не красно-белые. Ведь ни у одного футболиста из нынешнего состава «Спартака» нет богатого и успешного опыта переваривания обильных потоков славословия, обрушившихся на команду.
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В этом смысле условия, в которых проходил матч в Томске,
были, как ни странно, только на руку красно-белым. Играй команды в Москве, на
зеленом газоне комфортной «Открытие Арены», негативный эффект победы над ЦСКА
мог бы и сказаться: «Томь»? Дома? Да раскатаем». Тут же, при температуре «-12»,
на промороженном поле стадиона «Труд», в углах которого лежал снег, ни о каком
«раскатаем» не могло быть и речи. Здесь нужно было биться, бороться, кусаться –
это было очевидно всем еще за пару дней до матча. И делать это без Промеса, здоровьем которого в таких
тяжелых условиях решили не рисковать – голландец даже не прилетел в Сибирь.
«Спартак» бился, боролся и кусался. По ощущениям – весьма
неплохо, ноги точно никто не убирал, даже инфантильный и мягкотелый порой Попов. Впрочем, подробная статистика по
единоборствам покажет, верны ли были эти ощущения. А еще «Спартак» играл в
Томске в футбол. По крайней мере, пытался, насколько это позволяли погодные
условия. Из обороны гости старались выходить через пас, несмотря на скользкое
поле и прессинг «Томи», который та периодически включала. И это становится
фирменной чертой красно-белых – то же самое было и в матче с ЦСКА. Но в данном
случае это было оправданно – в брутальном рабоче-крестьянском футболе типа «бей-беги»
команды Валерия Петракова не
уступали и не уступают практически никому.
Лучшей же иллюстрацией того, что «Спартак» Карреры хочет играть в футбол с любым соперником и в любых условиях стал гол Фернанду. До того, как бразилец нанес удар, красно-белые сделали 10 передач, и все низом – очень приличный показатель. А началась атака с выигранного единоборства в середине поля.
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«Спартак» был лучше, но шанс на спасение
у «Томи» был, причем в самой концовке, в уже добавленное арбитром Александром Егоровым время. Даже два
шанса, но сначала Погребняк ударил с
линии штрафной в небеса, а потом Ребров
среагировал и поймал мяч, летевший в ворота после рикошета от ноги Пугина. Оба момента возникли после
навала, но говорить о том, что каждый мяч, летящий верхом в штрафную
«Спартака», вызывает у защитников красно-белых панику, как это было раньше, все
же не стоит. Навал – он и есть навал. Случиться может всякое.
Со второго тяжелого выезда подряд «Спартак» привозит победу со счетом 1:0, обходясь при этом без своего лучшего футболиста. Впереди еще долгая зимняя пауза и 17 туров, но, похоже, можно потихонечку говорить о претензиях красно-белых на титул.
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция