Покажите мне футбол, томичи!

Почему картинка с матча «Томь» – «Спартак» была в сто раз хуже футбола?

У коллеги Василия Уткина мне нравится одна фраза, с помощью которой он сезон-два назад описывал происходящее в «Спартаке». Цитата недословная, главное - суть. Они, говорил Василий, даже на бильярдном столе смогут найти лужу дерьма и утонуть в ней. Словом, находят себе проблемы на ровном месте.

Примерно так же вела себя принимающая сторона первого матча 13-го тура, то есть футбольный клуб «Томь». Про мороз в минус 12 не говорим, понятно, что это объективный фактор, но, господа хорошие, почему все остальное у вас на таком деревенском уровне?

Во-первых, поле. Ходят упорные слухи, что оно у вас подогревом, именно поэтому было расцвечено квадратами, границы которых проходили как раз по нему, подогреву. Почему вы не убрали с поля снег? Это настолько просто сделать, что мне даже и писать-то об этом неловко. Посмотрите, как сегодня во Владивостоке почистили поле с помощью болельщиков «Луча» и «Кубани», оно гораздо зеленее вашего.

Болельщики ФК Луч Энергия и ФК Кубань спасли матч своих любимых команд, очистив поле от снега. Респект. pic.twitter.com/0pMfbwQ0bK — Сергей Доронченко (@doronchenko0) 5 ноября 2016 г.

Во-вторых, разметка. В такую снежную погоду она должна быть красной, чтобы выделяться. Мы, телезрители, не видели, где у вас там в Томске штрафные площади! Не понимали, фол защитника уже тянет на пенальти или надо еще, пардон за такое словечко, погодить. Боковые линии тоже просматривались с большим трудом. Красная краска, томичи, стоит не так дорого, а город у вас, знаю, небедный. Неужели сложно были изменить разметку?

В-третьих, мяч! Тут попрошу женщин и детей заткнуть уши, душа просит сказать ярко и образно! Мы, телезители, ..., не видели в первом тайме ни ..., потому что белый, ...., мяч, на белом, ..., снегу не заметен ни разу!!! «Томь» ли в этом виновата, делегат матча, инспектор ли, мне фиолетово. Мужики, ну дайте вы в субботу днем нормально футбол посмотреть! Ну что же вы сами-то на ровном месте проблемы придумываете. На бильярдном столе - лужу сами знаете чего находите.

Я грешным делом сначала подумал, что в Томске нет красных мячей. Ну, не завезли. Или не созрели они еще до красного состояния (это сегодняшняя шутка, опять же, Василия, придется поделиться с ним гонораром от заметки).

Томский климат суров. Футбольный мяч морозостойких сортов вызревает до красного цвета обычно лишь к сентябрю, но ненадолго и не каждый год. — Василий Уткин (@radioutkin) 5 ноября 2016 г.

Оказалось, есть красный мяч, завезли, созрел, но играли им только второй тайм. ПО-ЧЕ-МУ?

В-четвертых, я хотел написать о том, что за воротами снег тоже надо убрать. Чтобы, когда мяч летит после подачи углового, не сливался с фоном, был виден. Но я все же русский человек и понимаю, что прошу совсем уж невозможного. Томичи в таких суровых условиях провели матч, а я тут со своими придирками. Ладно, об этом не будем.

Что в итоге? Мы с вами не футбол смотрели, а немного другой вид спорта. Хотя матч был классный, «Спартак» сыграл здорово, «Томь» выложилась и могла добиться ничьей. Помните, какой со «Спартаком» в компенсированное время случился исПугин?

Но - видели мы не все. И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то за это ответил.

Ну, или извинился хотя бы...

«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу «Томь» – «Спартак»