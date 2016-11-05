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Покажите мне футбол, томичи!

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зе Луиш (в центре)
Зе Луиш (в центре)Источник: ФК «Спартак»

Почему картинка с матча «Томь» – «Спартак» была в сто раз хуже футбола?

У коллеги Василия Уткина мне нравится одна фраза, с помощью которой он сезон-два назад описывал происходящее в «Спартаке». Цитата недословная, главное - суть. Они, говорил Василий, даже на бильярдном столе смогут найти лужу дерьма и утонуть в ней. Словом, находят себе проблемы на ровном месте.

Примерно так же вела себя принимающая сторона первого матча 13-го тура, то есть футбольный клуб «Томь». Про мороз в минус 12 не говорим, понятно, что это объективный фактор, но, господа хорошие, почему все остальное у вас на таком деревенском уровне?

Во-первых, поле. Ходят упорные слухи, что оно у вас подогревом, именно поэтому было расцвечено квадратами, границы которых проходили как раз по нему, подогреву. Почему вы не убрали с поля снег? Это настолько просто сделать, что мне даже и писать-то об этом неловко. Посмотрите, как сегодня во Владивостоке почистили поле с помощью болельщиков «Луча» и «Кубани», оно гораздо зеленее вашего.

Во-вторых, разметка. В такую снежную погоду она должна быть красной, чтобы выделяться. Мы, телезрители, не видели, где у вас там в Томске штрафные площади! Не понимали, фол защитника уже тянет на пенальти или надо еще, пардон за такое словечко, погодить.  Боковые линии тоже просматривались с большим трудом. Красная краска, томичи, стоит не так дорого, а город у вас, знаю, небедный. Неужели сложно были изменить разметку?

В-третьих, мяч! Тут попрошу женщин и детей заткнуть уши, душа просит сказать ярко и образно! Мы, телезители, ..., не видели в первом тайме ни ..., потому что белый, ...., мяч, на белом, ..., снегу не заметен ни разу!!! «Томь» ли в этом виновата, делегат матча, инспектор ли, мне фиолетово. Мужики, ну дайте вы в субботу днем нормально футбол посмотреть! Ну что же вы сами-то на ровном месте проблемы придумываете.  На бильярдном столе - лужу сами знаете чего находите.

Я грешным делом сначала подумал, что в Томске нет красных мячей. Ну, не завезли. Или не созрели они еще до красного состояния (это сегодняшняя шутка, опять же, Василия, придется поделиться с ним гонораром от заметки).

Оказалось, есть красный мяч, завезли, созрел, но играли им только второй тайм. ПО-ЧЕ-МУ?

В-четвертых, я хотел написать о том, что за воротами снег тоже надо убрать. Чтобы, когда мяч летит после подачи углового, не сливался с фоном, был виден. Но я все же русский человек и понимаю, что прошу совсем уж невозможного. Томичи в таких суровых условиях провели матч, а я тут со своими придирками. Ладно, об этом не будем.

Что в итоге? Мы с вами не футбол смотрели, а немного другой вид спорта.  Хотя матч был классный, «Спартак» сыграл здорово, «Томь» выложилась и могла добиться ничьей. Помните, какой со «Спартаком» в компенсированное время случился исПугин?

Но - видели мы не все. И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то за это ответил.

Ну, или извинился хотя бы...

«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу «Томь» – «Спартак»

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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