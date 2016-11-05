Футбол в ледниковый период. Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Томь» – «Спартак», который прошел при температуре минус 12.

Футбол будет

Смотрел матч на теплом диване, пил горячий чай – и замерзал. Размышляя о вечном – что не так с нашим футболом. Почему не перенесли? Не поменялись кругами? Где обещанные инициатором перехода на «осень-весну» манежи? Как так сверстали календарь, что «Томь» дома играет в ноябре? Впрочем, те, кто верстает календари, смотрят матчи из VIP-лож, наслаждаясь сладким коньяком. Что им до проблем земных…

Минус двенадцать. Газон явно не того поколения, о котором можно рассказывать с гордостью. Все свидетельствовало о том, что футбола не получится. И «Томь», надо сказать, сыграла за погоду. Слепила в своей штрафной площади снежную стену, для пущей монолитности залила ее водой, а по краям выставила боевых снеговиков для контратак. «Томь» приглашала «Спартак» сыграть в прямолинейный силовой футбол.

То, что происходило в первом тайме (и отчасти во втором), должно войти в футбольные учебники. Пафоса тут нет. Нам всю жизнь рассказывали, что на подобных квази-полях, да еще против таких – обороняющихся – соперников играть в комбинационный футбол невозможно. Нужны какие-то навесы, классные стандарты, всякие закидушки из глубины поля, эффективная борьба. Но играть в короткий пас, плести кружева… Да вы что?!

Вспомните отдельные матчи «Спартака» при Мурате Якине, при Дмитрии Аленичеве. Сколько раз нам объясняли не совсем спартаковский стиль либо погодными условиями, либо особенностями оппонента. И многие соглашались: ну, правда ведь! Иначе эшелонированную оборону не взломать. В Томске «Спартак» опроверг все. Он остался «Спартаком» образца нынешнего сезона. И на этом стоит остановиться подробно.



Покажите мне футбол, томичи! О картинке матча

Удивительные цифры

Понимание происходящего пришло уже на первых минутах. «Спартак» взял мяч под контроль («Томь» не спорила). Выходил из обороны строго через короткий пас (здесь «Томь» тоже не спорила – не было необходимого прессинга). В центре поля застревал только на первых минутах, после чего в том же стиле проникал в последнюю четверть. Там-то поначалу и возникали проблемы – стена-то какая! Не хватало ширины атаки.

Вот здесь, минуте на 10-й, даже подумалось: надо менять стилистику подходов. Но «Спартак» добавил темп, нашел ширину в лице Ещенко, Комбаров стал чаще смещаться в центр (видимо, для численного усиления в этой зоне). «Спартак» продолжил комбинировать, порой даже в одно касание, как бы не замечая внешних факторов. Насколько игра получалась качественной, можно судить по приведенным ниже цифрам.







Обратите внимание на то, что почти все показатели в сегодняшнем матче не уступают среднесезонным. Чуть ниже точность передач (82% против 86%), хотя самих передач даже больше (564 против 546), что объяснимо владением (61% против 56%). Выше интенсивность игры (1026 ТТД против 966). Скорость точных передач на том же уровне – 16. Острых передач чуть меньше (17 против 23), при более высокой точности (53% против 51%). Специально выделил жирным шрифтом показатель «потери мяча» – 100 против 102. Даже меньше. В минус двенадцать. На, прости боже нас грешных, поле. И даже больше обводок (39 против 34), что совсем уж странно.

То есть «Спартак» играл в тот же комбинационный футбол (напомню, красно-белые лидируют по многим статистическим показателям, характеризующим атаку), что и весь сезон. Разница настолько незначительная, что видна только под микроскопом. Возникает вопрос: как команде Массимо Каррере удалось сохранить свой стиль (кстати, всего 12 навесов против 13 в среднем за сезон)? Как можно было не заметить ни эти минус 12, ни строго оборонительную тактику «Томи», ни качество газона?



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Неужели настолько огромный запас прочности? Как заложили программу, так на ней и едут, невзирая ни на что? Но тут ведь дело какое… Дело-то форс-мажорное. Не зря в тексте так часто фигурируют эти «-12». Ибо в «-12» футбола вообще быть не должно. Это какой-то другой вид спорта. Например, хоккей с большим мячом без клюшек. Не заметить это не получится, каким бы ни был пресловутый запас прочности.

Тут же мяч становится настолько неприятно-крепким, как голова железного Япа Стама. Дышать тяжело и холодно. Сопли сосульками падают вниз, разбиваясь о вечную мерзлоту. Ноги тяжелеют. Многие же из нас играли – пусть не профессионально, а в детстве – в такую погоду. Знаем о чем речь…

В общем, теряюсь в догадках. Но это еще один повод восхищаться нынешним «Спартаком», которому ничто не помеха. Ни травмы ведущих игроков, ни ледниковые периоды. Смотрим дальше.



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