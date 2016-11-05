Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо1 : 1Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов0 : 1Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Футбол в ледниковый период. Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зрители матча "Томь" - "Спартак"
Зрители матча "Томь" - "Спартак"Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Томь» – «Спартак», который прошел при температуре минус 12.

Футбол будет

Смотрел матч на теплом диване, пил горячий чай – и замерзал. Размышляя о вечном – что не так с нашим футболом. Почему не перенесли? Не поменялись кругами? Где обещанные инициатором перехода на «осень-весну» манежи? Как так сверстали календарь, что «Томь» дома играет в ноябре? Впрочем, те, кто верстает календари, смотрят матчи из VIP-лож, наслаждаясь сладким коньяком. Что им до проблем земных…

Минус двенадцать. Газон явно не того поколения, о котором можно рассказывать с гордостью. Все свидетельствовало о том, что футбола не получится. И «Томь», надо сказать, сыграла за погоду. Слепила в своей штрафной площади снежную стену, для пущей монолитности залила ее водой, а по краям выставила боевых снеговиков для контратак. «Томь» приглашала «Спартак» сыграть в прямолинейный силовой футбол.

То, что происходило в первом тайме (и отчасти во втором), должно войти в футбольные учебники. Пафоса тут нет. Нам всю жизнь рассказывали, что на подобных квази-полях, да еще против таких – обороняющихся – соперников играть в комбинационный футбол невозможно. Нужны какие-то навесы, классные стандарты, всякие закидушки из глубины поля, эффективная борьба. Но играть в короткий пас, плести кружева… Да вы что?!

Вспомните отдельные матчи «Спартака» при Мурате Якине, при Дмитрии Аленичеве. Сколько раз нам объясняли не совсем спартаковский стиль либо погодными условиями, либо особенностями оппонента. И многие соглашались: ну, правда ведь! Иначе эшелонированную оборону не взломать. В Томске «Спартак» опроверг все. Он остался «Спартаком» образца нынешнего сезона. И на этом стоит остановиться подробно.

Покажите мне футбол, томичи! О картинке матча

Удивительные цифры

Понимание происходящего пришло уже на первых минутах. «Спартак» взял мяч под контроль («Томь» не спорила). Выходил из обороны строго через короткий пас (здесь «Томь» тоже не спорила – не было необходимого прессинга). В центре поля застревал только на первых минутах, после чего в том же стиле проникал в последнюю четверть. Там-то поначалу и возникали проблемы – стена-то какая! Не хватало ширины атаки.

Вот здесь, минуте на 10-й, даже подумалось: надо менять стилистику подходов. Но «Спартак» добавил темп, нашел ширину в лице Ещенко, Комбаров стал чаще смещаться в центр (видимо, для численного усиления в этой зоне). «Спартак» продолжил комбинировать, порой даже в одно касание, как бы не замечая внешних факторов. Насколько игра получалась качественной, можно судить по приведенным ниже цифрам.


Обратите внимание на то, что почти все показатели в сегодняшнем матче не уступают среднесезонным. Чуть ниже точность передач (82% против 86%), хотя самих передач даже больше (564 против 546), что объяснимо владением (61% против 56%). Выше интенсивность игры (1026 ТТД против 966). Скорость точных передач на том же уровне – 16. Острых передач чуть меньше (17 против 23), при более высокой точности (53% против 51%). Специально выделил жирным шрифтом показатель «потери мяча» – 100 против 102. Даже меньше. В минус двенадцать. На, прости боже нас грешных, поле. И даже больше обводок (39 против 34), что совсем уж странно.

То есть «Спартак» играл в тот же комбинационный футбол (напомню, красно-белые лидируют по многим статистическим показателям, характеризующим атаку), что и весь сезон. Разница настолько незначительная, что видна только под микроскопом. Возникает вопрос: как команде Массимо Каррере удалось сохранить свой стиль (кстати, всего 12 навесов против 13 в среднем за сезон)? Как можно было не заметить ни эти минус 12, ни строго оборонительную тактику «Томи», ни качество газона?

Банда Карреры и мальчики Петржелы. Цыбанев о чемпионском аппетите «Спартака»

Неужели настолько огромный запас прочности? Как заложили программу, так на ней и едут, невзирая ни на что? Но тут ведь дело какое… Дело-то форс-мажорное. Не зря в тексте так часто фигурируют эти «-12». Ибо в «-12» футбола вообще быть не должно. Это какой-то другой вид спорта. Например, хоккей с большим мячом без клюшек. Не заметить это не получится, каким бы ни был пресловутый запас прочности.

Тут же мяч становится настолько неприятно-крепким, как голова железного Япа Стама. Дышать тяжело и холодно. Сопли сосульками падают вниз, разбиваясь о вечную мерзлоту. Ноги тяжелеют. Многие же из нас играли – пусть не профессионально, а в детстве – в такую погоду. Знаем о чем речь…

В общем, теряюсь в догадках. Но это еще один повод восхищаться нынешним «Спартаком», которому ничто не помеха. Ни травмы ведущих игроков, ни ледниковые периоды. Смотрим дальше.

«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Гончаренко: У «Уфы» есть характерГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Рубином» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.«Томь» – «Спартак». Фернандо сделал больше всех передач и стал самым бьющим игроком матчаВ матче 13-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Томь» – 1:0.Артем Ребров: Очень рад, что в моей биографии была «Томь»Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча против «Томи» в 13-м туре чемпионата России (1:0) пожелал соперникам успехов в дальнейшем. Напомним, ранее Ребров выступал за «Томь» в 2008 году.«Спартак» превзошел «Томь» по всем статистическим показателямВ матче 13-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Томь» – 1:0.«Крылья Советов» – «Урал». ОнлайнВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.Валерий Петраков: Не знаю почему, но слова мои не очень доходят до игроков «Томи»Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).Луиш Нету: Надеюсь, мне удастся завоевать еще много титулов с «Зенитом»Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением об игре команды в последних матчах, а также рассказал о своем будущем в петербургском клубе.Массимо Каррера: Поединки с такими соперниками, как «Томь», всегда сложныеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера» прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0).РФПЛ. 13-й тур. «Уфа» проиграла «Рубину», «Локомотив» - «Анжи» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.Гол Набиуллина принес победу «Рубину» в матче с «Уфой»В матче 13-го тура чемпионата России «Рубин» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2.Спортивный директор «Томи»: В клубе с мая нет финансирования, обстановка никакаяСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал поражение команды в матче со «Спартаком» (0:1) и посетовал на финансовые проблемы клуба.«Терек» – «Зенит». Гарсия полетел в Грозный, Шатов, Новосельцев и Ломбертс – нетТренерский штаб «Зенита» взял 18 футболистов на матч 13 тура чемпионата России против «Терека».ФК «Крылья Советов»: Газон на «Металлурге» в идеальном состоянииПресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что поле домашнего стадиона команды подготовлено для проведения матча 13-го тура РФПЛ с «Уралом».Аксель Витсель: Благодаря «Бенфике» в Европе знают мое имяПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о переходе из «Стандарта» в «Бенфику», а также поделился мнением о переезде из Португалии в Россию.Дмитрий Комбаров: Сейчас мы с братом в разных командах, но несмотря ни на что – мы вместеЗащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча 13-го тура чемпионата России с «Томью» (0:1) опубликовал фотографию с братом Кириллом, который выступает за томский клуб.Виталий Дьяков: С нашей стороны не было никакой игры, один сумбурЗащитник «Томи» Виталий Дьяков прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 13-м туре чемпионата России.Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Томью»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил болельщиков после матча с «Томью» (1:0), который прошел в рамках 13-го тура чемпионата России.Банда Карреры и мальчики Петржелы. Цыбанев о чемпионском аппетите «Спартака»Банда Карреры и мальчики Петржелы. Цыбанев о чемпионском аппетите «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» считает, что «Спартак» прошел важное испытание.Почему картинка с матча «Томь» – «Спартак» была в сто раз хуже футбола?Почему картинка с матча «Томь» – «Спартак» была в сто раз хуже футбола?Обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов – о показе матча из Томска.Квинси Промес: Горжусь командой, мы двигаемся впередВингер «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу команды над «Томью» в 13-м туре чемпионата России.

Томь
Томькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение